Córdoba reconoce el esfuerzo, los valores y los avances sociales en los Premios Plaza de la Constitución

Los valores constitucionales, esfuerzo y avances sociales han sido reconocidos este viernes en Córdoba con la entrega de los 25 Premios Plaza de la Constitución, otorgados por la Subdelegación del Gobierno a la Brigada Guzmán El Bueno, al club de balonmano femenino Raphi-Sepisur, al diseñador José Perea, al periódico El Día de Córdoba y a la Asamblea Feminista Yerbabuena.

En palabras de la subdelegada del Gobierno, Ana López, la jornada ha servido para “mostrarnos orgullosos y satisfechos de los valores de nuestra Constitución”, valores que —ha subrayado— se encarnan en “la labor diaria” de los profesionales y colectivos distinguidos. Por ello, ha agradecido individualmente a cada premiado su contribución.

López ha recordado la importancia de “celebrar un texto que ha marcado a varias generaciones y que está profundamente ligado a nuestra forma de vivir y de entendernos”. Ha definido la Constitución como un símbolo de un país “plural, solidario y democrático”, y ha recalcado que la Transición “no fue un regalo, sino un esfuerzo compartido”. También ha defendido la necesidad de proteger los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, asegurando que mantener vivos estos derechos “requiere constancia, firmeza y, cuando hace falta, valentía”, especialmente frente a discursos que los ponen en riesgo. “Una democracia que no crece, se queda pequeña”, ha concluido.

La subdelegada Ana López, durante su discurso / Manuel Murillo

Antes de la entrega de los premios, también se concedieron banderas de España a la Librería Luque, el Ateneo de Córdoba, la Asociación de Minusválidos y Discapacitados del Alto Guadiato (Amagua) de Belmez, la Asociación La Maquinilla de Peñarroya-Pueblonuevo y la Facultad de ADE de La Carlota.

Premiados

Por parte de la Brigada “Guzmán El Bueno”, su general jefe, Fernando Ruiz Gómez, ha subrayado que el galardón supone “una importante gratificación” y que para la unidad es “un orgullo que se nos identifique como una pieza vertebral de la Constitución”. Ha recordado que, además de la defensa nacional, las Fuerzas Armadas desempeñan un papel fundamental en catástrofes naturales y misiones internacionales. “La razón de ser y servir a España se ve recompensada con premios como este”, ha dicho, señalando también los 30 años de misiones en países como Líbano, Letonia o Bosnia-Herzegovina. Ha reivindicado el compromiso del Ejército de “actuar siempre bajo la ley y defender los intereses nacionales más allá de nuestras fronteras”, llevando “con orgullo el nombre de Córdoba y la responsabilidad que los españoles depositan en las Fuerzas Armadas”.

La directora de El Día de Córdoba, Raquel Montenegro, ha agradecido este reconocimiento institucional que coincide con el 25 aniversario del medio. Ha destacado la labor de “todos los profesionales que han pasado por el periódico” y ha puesto en valor el papel constitucional de la prensa como “garante de una información veraz”. “Esperamos seguir muchos años más defendiendo ese compromiso”, ha afirmado.

El club de balonmano Raphi-Sepisur recibe la distinción. / Manuel Murillo

Desde la Asociación Feminista Yerbabuena, su presidenta, Elvira Pérez, ha celebrado que se reconozca que “la lucha feminista ha tenido un papel muy importante en el desarrollo constitucional”. Ha señalado que gracias a ese activismo “han podido hacerse realidad muchas leyes que la Constitución proyectaba”, como las relativas al aborto o al divorcio. Pérez, que ha recordado que muchas integrantes de la asociación crecieron en dictadura —“sabemos lo que es vivir sin libertad”—, ha insistido en que “debemos defender la democracia frente a los retos que la amenazan” para avanzar hacia una sociedad “más humana, justa y feliz”.

Esfuerzo, talento y constancia

El joven diseñador hinojoseño José Perea ha agradecido el premio a su familia. “Crecí rodeado de mujeres”, ha recordado. Ha valorado que esta jornada reconozca “el esfuerzo, el talento y la constancia”, que para él son “las claves del éxito”. “Llevo trece años delante de una máquina, cosiendo y creando. ¿Quién le iba a decir a aquel chico del Valle de Los Pedroches, al que le encantaba pintar, que iba a llegar hasta aquí?”, ha expresado emocionado.

Por último, la presidenta del Raphi-Sepisur, María Luisa Lucena, ha subido al atril acompañada de dos de las capitanas de sus principales equipos. Ha definido al club como “humilde”, con “25 años vinculado a Córdoba y al barrio de la Fuensanta”, y ha reivindicado el valor del deporte femenino, cuya visibilidad y reconocimiento “han costado y siguen costando”. Ha descrito a las jugadoras como “guerreras y peleonas” en todas las categorías.