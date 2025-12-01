Actividades navideñas
Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
El entorno del Puente Romano acogerá un espectáculo de luces el 13 de diciembre
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes una serie de actividades para dinamizar el centro histórico de la ciudad durante el mes de diciembre. Con todo preparado para que dé inicio la temporada navideña, con el encendido del alumbrado programado para este martes 2 de diciembre, el Ayuntamiento activa a otras delegaciones para dotar de espíritu navideño al casco histórico.
Una de las actividades más llamativas será un espectáculo de drones que se hará en el entorno del Puente Romano y de la Torre de la Calahorra. Este año, según ha informado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, se recreará un cuento de navidad con hasta 150 drones. Será el sábado 13 de diciembre en dos pases: uno a las 19.00 horas y otro a las 20.00 horas.
Conciertos navideños en la Puerta del Puente
Por otro lado, también se han programado hasta 11 conciertos en la Puerta del Puente dentro de este ciclo de actividades dinamizadoras de diciembre. Según ha avanzado Torrico, los conciertos se harán entre los días 20 y 28 de diciembre y tendrá cabida todo tipo de música: zambombas, espectáculo infantil, campanilleros, danza, flamenco, pop o música electrónica.
Las chuches que lanzarán los Reyes
Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado este lunes la contratación de las chuches y los juguetes que lanzarán tanto los Reyes Magos de la cabalgata (y de la periferia) como la Cartera Real. En concreto, se han comprado 155.000 bolsas de gusanitos, 25.000 kilos de caramelos y golosinas y hasta 5.000 balones.
