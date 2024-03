La receta de Kike Márquez para el Córdoba CF: "Pisar el suelo, coger la mano del compañero y mirar el siguiente partido"

Las principales autoridades del Córdoba CF tuvieron la ocasión de desgranar un discurso calcado. Si en el entrenamiento fue el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, el que se dirigió al grupo, tras la práctica le tocó a Kike Márquez, capitán de la plantilla, comparecer ante los medios para analizar la actualidad de una formación en la cresta de la ola en la Primera Federación. Todo va de cara. "El presi", desveló refiriéndose al brazo fuerte de Infinity en Córdoba, "nos ha dicho que la propiedad está bastante contenta" con los resultados esta temporada.

Lo de Castellón fue la culminación de una fase ascendente que, según el sanluqueño, no ha terminado. En el vestuario no están dispuestos a que la aventura finalice y el triunfo de Castalia fue una inyección de optimismo tremenda. "No solo por los tres puntos, que es el objetivo principal, sino por demostrar que nos unimos al grupo de arriba", dijo Márquez, quien se acordó de los seguidores. "Además, les damos una alegría a esas 500 o 600 personas que hacen el esfuerzo de pegarse un viaje de quince horas y dejarse un dinero por ver a un equipo de su ciudad", señaló.

Castellón-Córdoba CF: las imágenes de la afición blanquiverde en Castalia / Francisco Fernández

"A ponerse el mono de trabajo porque esto no para"

Kike Márquez reapareció en Castalia después de una sanción en la jornada anterior y estuvo, como el resto del equipo, en un papel más que notable. Fue el segundo partido -de los 25 jugados en lo que va de curso- completo para el mediapunta cordobesista, que valoró el alto nivel de competencia dentro del grupo como uno de los factores que explican el excelente momento en la Liga. Y señaló directamente a Iván Ania. "Este equipo tiene un entrenador que no deja que se relaje nadie dentro del vestuario. El once que saque está rindiendo, sea la persona que sea", apuntó.

Castellón-Córdoba CF: las imágenes del partido en Castalia / Francisco Fernández

No hay como unos buenos marcadores para hacer de pegamento emocional en un grupo. A día de hoy, y a diferencia de épocas pretéritas -aunque cercanas-, el nivel de cohesión en el vestuario es máximo. Son frecuentes las reuniones, tanto públicas como privadas, de los jugadores para aunar voluntades. "Llámalo conjura o como quieras. Es el equipo en donde más comidas, cenas y picoteos hacemos. Hay ambiente en el vestuario y eso apetece. Con el presi es algo natural que cada equis tiempo se pase a saludarnos o mandarnos un mensaje", manifestó ante los medios.

Y la llamada a la afición

Al Córdoba CF le quedan cinco partidos en El Arcángel y en ellos se va a jugar su porvenir para meterse en el play off... y quien sabe si para algo más. El cordobesismo ha llevado un promedio en torno a los once mil seguidores en cada partido en casa y el capitán espera que para las próximas citas -la primera el sábado a las cuatro contra el San Fernando- la asistencia crezca. "Ya no solo en nombre de Kike Márquez sino de toda la plantilla les agradecemos que no nos dejen solos", dijo Márquez, que incidió en que están "haciendo las cosas bien y con un trabajo enorme". "Me gustaría pedir un poco más de esa parte de la afición que está todavía sentada en casa esperando a ver lo que pasa", subrayó.

El Córdoba CF y su gran ambiente en el entrenamiento, en imágenes / A.J.González

Para el veterano futbolista, "hay cinco o seis equipos que están por encima de nosotros en proyecto o presupuesto, o al menos eso es lo que han vendido de cara al exterior". El secreto del Córdoba CF, según él, ha estado en la perseverancia. "Nosotros hemos ido poco a poco, partido a partido. La presión es buena, porque te juegas algo importante, pero la transformamos en ilusión por hacer realidad el sueño de una ciudad. Hay que pisar suelo, coger la mano del compañero y seguir partido a partido. A ver hasta dónde podemos llegar", dijo Márquez en el Día del Padre.