Infinity mantendrá la inversión en el Córdoba CF

El Córdoba CF fijó el presupuesto deportivo de la temporada 2022-23, que va a terminar ahora, en poco más de tres millones de euros, lo que situaba a los blanquiverdes como el tercer presupuesto del Grupo 1 de Primera Federación o el quinto si se incluían los dos filiales. Evidentemente, la aspiración del Córdoba CF de Antonio Fernández Monterroso sería fijar un camino marcado por clubs como Unionistas de Salamanca o Linares Deportivo, que con un 25% del presupuesto manejado esta campaña por el Córdoba CF se meten en play off o aspiran a meterse. Otro ejemplo: el presupuesto global (no sólo deportivo) del Racing de Ferrol para esta campaña fue de 3,4 millones de euros y es el principal candidato a subir directamente a Segunda hoy por hoy. La pasada temporada cerró el curso con un déficit de 1,1 millones, casi un tercio del que firmará el Córdoba CF esta temporada (2,7 millones). Todo lo que se pueda reducir económicamente en otros apartados del club significará dinero que no se toca del primer plantel, que es la locomotora que ha de llevar al club al fútbol profesional. Lo ideal sería mantener el mismo presupuesto de la campaña que ahora termina.

Más potencia a la primera plantilla Y esa es la aspiración de Infinity, según pudo saber este periódico de fuentes cercanas al Córdoba CF. Según esas mismas fuentes, Infinity no tiene pensado reducir su aportación a la entidad blanquiverde para la temporada 2023-24, por lo que el objetivo para la próxima campaña no será otro que el del ascenso de categoría, a pesar de que se intuye que el grupo será, si cabe, aún más complicado de lo que fue en esta temporada. En resumidas cuentas, el dinero será el mismo, aunque otra cosa será cómo se reparta. Según esas mismas fuentes, uno de los objetivos de Antonio Fernández Monterrubio, nuevo consejero delegado de la entidad cordobesista, será dedicar un mayor porcentaje del presupuesto del club a la primera plantilla. La idea que se maneja con Monterrubio al frente es que el porcentaje sobre el presupuesto global del Córdoba CF dedicado a la primera plantilla aumente significativamente, por lo que los ajustes en otras áreas serán obligados. Infinity desea más madera para la locomotora que tira del Córdoba CF y la única manera será reajustar partidas de otros departamentos para que el primer plantel absorba una mayor parte del presupuesto para la próxima campaña. Como el propio González Calvo reconoció en su rueda de prensa de despedida como consejero delegado, el Córdoba CF posee una particular estructura y Fernández Monterrubio deberá fijarse en clubs de la misma categoría con estructuras mucho más ajustadas al nivel deportivo en el que se encuentra el conjunto blanquiverde. Ya en el pasado, anteriores dirigentes indicaron que parcelas como el trabajo de cantera o servicios médicos podían ser reajustadas buscando un mayor ahorro en el coste mensual sin perder rendimiento. También deberá fijarse Fernández Monterrubio en el apartado de comunicación del club, con un servicio externalizado con personal en el club que no tiene equiparación a ningún otro de la categoría. Tocar áreas como márketing (comercial) o administración no es habitual en profesionales de su perfil, que entienden que son zonas que trabajan en mejorar los ingresos del club. Cantera, comunicación, otros servicios Otra parte de los ajustes podría llegar vía ahorro en la cantera, más allá del personal, y puede abarcar a las plantillas. Hay que recordar que el filial se ha nutrido esta temporada de jugadores de fuera de Córdoba. De hecho, sólo un futbolista de la plantilla es cordobés, y todo ello con vistas a recuperar la categoría perdida en su momento por la reestructuración del fútbol español propiciada por la RFEF. Tras desaparecer la Tercera División, la categoría en la que debería militar el filial blanquiverde es la Segunda RFEF, aunque sigue inmerso en la Tercera RFEF y en la actualidad jugará la final por el ascenso a Segunda RFEF. El coste de esa plantilla es ajustable en lo económico, al igual que el plantel del juvenil que recuperó hace ya meses la División de Honor perdida la pasada temporada. Eso sí, habrá que hacer un enorme trabajo de campo para conformar plantillas con mayoría de futbolistas cordobeses. En cualquier caso, debe haber un término medio entre mantener equipos competitivos y que no haya representación de la tierra. Por lo tanto, Infinity aspira en la temporada 2023-24 a que el presupuesto deportivo de la primera plantilla aumente con respecto a los tres millones de euros que costó en esta campaña que ahora termina y mantendrá la inversión en el club de El Arcángel. Ese aumento vendrá de otros departamentos de la propia entidad blanquiverde, que deberán reajustarse de la mano de Antonio Fernández Monterrubio.