El Córdoba CF prepara con todo la vuelta a El Arcángel ante el San Fernando

Después de la resaca y el descanso llega el momento de volver a enfundarse el traje de faena para el Córdoba CF, que este próximo sábado recibirá en El Arcángel al San Fernando con una misión principal: que nada cambie. Le van las cosas mejor que bien al equipo de Iván Ania, que con los números en la mano es el que está más en forma de todos los que compiten en el grupo 2 de Primera Federación. La Ciudad Deportiva será el escenario este martes de la primera jornada laboral de una semana que será de las que se conocen como "cortas", ya que el compromiso liguero será a las cuatro de la tarde y será el primero que abrirá la jornada 29 de la Liga.

Castellón-Córdoba CF: las imágenes del partido en Castalia / Francisco Fernández

En efervescencia

Las cuatro victorias consecutivas le han servido al Córdoba para recortar distancias con los que le preceden: está a solo tres del líder Castellón y por delante del Ibiza, que es tercero, por la diferencia general de goles -resta aún la visita a Can Misses-, mientras que su renta con respecto al play off es ya de 14 puntos a falta de 30 en juego. No hay una garantía matemática, pero futbolísticamente resulta aberrante pensar a día de hoy que el equipo blanquiverde no tiene un sitio reservado en las eliminatorias por el ascenso. Eso, si las juega. Porque la opción de ser campeón ha dejado de ser una idea descabellada.

El choque en Castalia ha sido determinante para un cambio en el mapa de ruta del grupo 2 de la Primera RFEF, que prácticamente desde el comienzo tuvo al Castellón y al Ibiza como litigantes en exclusiva al billete directo a Segunda, con el resto pugnando por las otras tres plazas del vagón de los cruces. Los de Ania pusieron la Liga patas arriba en el descuento: los goles de Diarra y de Simo Bouzaidi noquearon al Castellón y otorgaron al Córdoba un cambio en la etiqueta: de aspirante pasó a candidato. De estar a nueve puntos y con el golaverage perdido a colocarse a tres y con el coeficiente particular ganado. Por no hablar, que hay que hacerlo y con merecida insistencia, del aspecto vigoroso y eficiente que presenta actualmente el bloque cordobés. Es el mejor de la Liga y le apetece demostrarlo. Se espera que El Arcángel presente un gran aspecto en las gradas.

Con casi todos: vuelve Recio

Será en casa y ante el San Fernando. No es un partido cualquiera el que tendrá que dirimir el Córdoba en la jornada 29, la primera de la cuenta atrás en las últimas diez de la fase regular del curso 23-24. Llegará a El Arcángel un conjunto que le hizo mucho daño en la primera vuelta, hurgando en la herida de una formación que no terminaba de arrancar para vencerle por 3-1.

Ania sigue sin poder contar con el zaguero Adri Castellano, que continúa su proceso de recuperación en medio de un año aciago, con una lesión que se le ha ido complicando y que no le ha permitido aún disputar ni un solo minuto de competición. Es el único de la primera plantilla del Córdoba CF que todavía no ha debutado.

Recio conude el esférico ante la presión de Antonio Casas y Álvaro Leiva. / MANUEL MURILLO

Sí está más cerca de hacerlo -de "redebutar" más bien, porque ya se estrenó- el central José Antonio Martínez, que la semana pasada se reintegró en el grupo para trabajar con el resto, si bien manteniendo la precaución. El onubense, uno de los refuerzos de mayor impacto en el mercado invernal -llegó para cubrir la salida de Gudelj, un pilar-, cuenta los días para el retorno en una demarcación que está teniendo un notable desempeño con Adrián Lapeña como fijo y el auxilio, según la ocasión, de los jóvenes Carlos García -cedido por el Cádiz- y Matías Barboza, promocionado desde el filial de Tercera.

Plan semanal de trabajo de Córdoba CF. / CCF

Volverá a estar disponible Recio, que vio la quinta tarjeta amarilla del ciclo ante el Melilla en El Arcángel y no estuvo en la expedición a Castellón. El malagueño, que ha ido apareciendo de manera intermitente y que no ha logrado la continuidad por una concatenación de razones -lesión, sanción y, principalmente, el alto nivel de la competencia interna-, debería ser un elemento de alta relevancia ante los partidos de alto nivel que se le avecinan a un Córdoba CF que mira sin temor el reto de ascender a Segunda División.