Monterrubio y el plan del Córdoba CF: "Partido a partido, nos va bien así"

Ni tirando confettis ni acudiendo a la falsa modestia. El Córdoba CF está donde está -en posición de play off en Primera Federación y con un panel de resultados impactante- porque "está perfectamente capacitado para ello". Así lo entiende Antonio Fernández Monterrubio, CEO blanquiverde, que durante el acto protocolario de la presentación de la foto oficial del club tuvo la oportunidad, a requerimiento de los medios, de expresar sus sensaciones a propósito de los temas más candentes para el cordobesismo.

El Córdoba CF y la presentación de su póster oficial, en imágenes / Víctor Castro

El sevillano, claro y hasta mordaz, basó sus apreciaciones en el argumento inapelable de las cifras tanto en la clasificación liguera como en otras cuentas no menos importantes. En los últimos días, el mensaje que sale de El Arcángel sueña como el tañido de una campana: potente y repetitivo. "Miramos para arriba y vamos partido a partido", manifestó Fernández Monterrubio, quien no se salió de la línea por una razón simple y rotunda: "Nos ha ido bien tanto el mensaje que transmitimos externamente como el que tenemos internamente, así que vamos a seguir así".

Ambición con fundamento

"Somos ambiciosos, creo que todos. Entrenadores, jugadores... Creo que hemos demostrado que tenemos ambición y me quedo con eso", dijo Monterrubio, quien resaltó que el plan pasa por mirar siempre al siguiente obstáculo. "Dicho esto, vamos a pensar en el Atlético Baleares, después en el Castellón y después en el que venga, que ahora mismo no sé quién es, así que imaginaros...", bromeó.

Con una sola derrota en las diecinueve jornadas más recientes, el Córdoba CF está metido en una dinámica mental de positividad. Los dos próximos partidos exigirán un esfuerzo. "Eso es trabajo del míster, no mío. Los jugadores son perfectamente conscientes de lo que nos jugamos en cada partido. Hay partidos de tres puntos y partidos de cuatro, que también sabemos diferenciar cuáles son. Este es de tres y los necesitamos", dijo a propósito del choque de la matinal del domingo ante el Atlético Baleares en El Arcángel, para el que el club ha lanzado una promoción de 2x1 en entradas.

El viaje a Baréin, el estadio y la cantera

El brazo ejecutor de la propiedad bareiní en el Córdoba explicó que en su viaje al país del Golfo Pérsico departió con el presidente y los consejeros sobre temas de actualidad, entre ellos el de la cesión de uso de El Arcángel y el último pliego. "No hemos concurrido porque de hecho todavía no se ha publicado oficialmente. Tenemos que estudiarlo y ver cómo se han enfocado todas las cuestiones, puesto que ya le planteé al señor Bellido que había que hacer algún puente para abordar el proyecto posterior. Cuando lo tengamos totalmente definido, que aún no está, pues veremos. No es más que un puente hacia lo que tanto el Córdoba CF como el Ayuntamiento tenemos en mente", explicó sobre el asunto del uso del estadio, que lleva tres décadas en precario para su principal morador, que es el club de fútbol de la ciudad.

Esta semana se vivió un golpe de timón en el organigrama del club. Los responsables de cantera desde la llegada de Infinity, David Ortega y Rafa Herrerías, salieron del club. ¿Se decidió en Baréin? Monterrubio lo dejó claro: "No se adoptó allí, yo no traslado esas decisiones al consejo. Es una decisión que he tomado yo y que lógicamente la sabían antes de mi viaje a Baréin porque ya lo teníamos hablado desde hace tiempo".

El sevillano se refirió a los comentarios de los ya exempleados del club y atajó las interpretaciones que pudieran darse. "No quiero entrar en detalles, pero cuando uno se va nadie explica por qué se va. Oigo cosas por ahí en la radio que me hacen mucha gracia. Igual algún día tengo yo que decir por qué se va la gente. No sé si la gente entiende que su momento pasa y que cuando eso pasa, pues ha pasado. Y punto. ¿Si han sido destituidos? Efectivamente", apuntó.

Aclaró que no habrá sustitutos "antes de final de temporada" para la dirección de la cantera, que como indicó el club en el comunicado -"escueto, como todos", deslizó- queda en manos de "Juanito, Raúl y Javi".

Una vuelta a la cantera

"Creo que a la cantera hay que darle una vuelta importante. Estoy viendo ganas, ilusión... Los datos están ahí. En la rueda de prensa del mercado ya dije que somos el equipo de Primera RFEF que más canteranos está subiendo al primer equipo, estamos haciendo contratos profesionales a jugadores juveniles, que creo que vamos ya por once", explicó el máximo dirigente cordobesista en la ciudad, que añadió un deseo: "Estoy obsesionado con que los mejores entrenadores de Córdoba no solo estén en el Córdoba sino que quieran estar en el Córdoba".

Con el primer equipo tirando de toda la locomotora, el papel de la cantera debe ser muy claro, según Monterrubio. "No estamos exigiendo resultados, sino que haya un canal de subidas en el primer equipo y eso está bien. No es una apreciación mía, sino que son números. Hay jugadores del filial y del juvenil que van subiendo. Está siendo un año durísimo en el juvenil A por razones que todos conocemos, aparte de lesiones. No es una cuestión de resultados sino de visión de futuro", expuso ante los medios.