Castellón-Córdoba CF: puerta cerrada, ilusión abierta y Toril de vuelta

La Ciudad Deportiva fue el escenario de la primera sesión fuerte de entrenamientos del Córdoba CF con vistas al partido del próximo sábado en Castellón, donde le espera el líder del grupo 2 de la Primera Federación en medio de un ambiente excepcional. En la capital levantina preparan el escenario para darle un aire aún más intimidante si cabe, aunque los resultados -doce victorias, un empate, ninguna derrota- ya lanzan por sí solos un mensaje que a algunos les provocaría pánico.

En en el seno del club cordobesista, sin embargo, se ha propagado una sensación estimulante: se trata de un examen de alta exigencia -no definitivo, pero sí relevante- que estimula a un grupo que solamente cuenta con una derrota en las últimas veinte jornadas y que lleva cuatro meses sin perder en sus salidas. Si hay un momento adecuado para abordar el reto de puntuar en Castalia es, sin duda, el actual.

La presencia de Alberto Toril fue la principal novedad en la sesión. El delantero mallorquín, ausente en las últimas semanas con permiso del club por motivos personales -el fallecimiento de su madre-, entró en la dinámica del grupo y podrá viajar con sus compañeros a Castellón para abordar el partidazo del sábado. Después de veinte días sin competir, el delantero tratará de recuperar el tono con el respaldo de sus compañeros, que le dedicaron los goles marcados ante el Atlético Baleares.

Isma Ruiz y Antonio Casas, en el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / CCF

De Córdoba a Villarreal

Así lo entienden en una plantilla que, tras el descanso del martes, retornó al recinto del Camino Carbonell para la primera de tres jornadas de trabajo singulares. La del jueves se celebrará en El Arcángel y la del viernes en la Ciudad Deportiva del Villarreal (16.30), localidad a la que se desplazará la expedición tras salir a primera hora de la mañana. Tres escenarios para preparar el duelo en Castalia del sábado y un panorama abierto a las incógnitas... o no. Serán todas a puerta cerrada, sin acceso a público y restringido por espacio de unos minutos para fotógrafos. Lo que Iván Ania prepara se quedará para él y los suyos.

Iván Ania, durante un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Las sesiones a puerta cerrada no son algo habitual para el Córdoba CF, que apenas ha usado este recurso a lo largo de este temporada. Se trata de la primera vez que el cuerpo técnico decide realizar todos los entrenamientos en régimen de clausura, en un intento de multiplicar la concentración de los jugadores y abstraerles, en lo posible, del justificado aire de optimismo -con toda su escenificación- que respira la afición después del formidable arreón cordobesista.

A seis puntos de distancia del Castellón, su próximo rival, y a dos del Ibiza, que ocupa la segunda posición, el Córdoba CF encara la comparecencia en Castalia como una oportunidad para dar un golpe en la tabla y abrir debate en la pelea por el ascenso directo a Segunda División, reservado exclusivamente para el campeón al final de la liga regular.

¿Cambios en el once?

Iván Ania podría, después de varias jornadas, repetir el equipo titular del partido pasado. La solvente victoria en El Arcángel ante el Atlético Baleares (2-0) no dejó secuelas en el once que saltó al campo. Si el asturiano decide calcar la formación en Castalia es algo que queda como una baza oculta. No podrá utilizar a Recio, que vio la quinta tarjeta del ciclo y que salió desde el banquillo ante los insulares el fin de semana pasado.

Carracedo con Iván Rodríguez en el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / CCF

Sí tiene a su disposición de nuevo a Kike Márquez, que cumplió castigo de un partido por la tarjeta que vio en Antequera. También se está mostrando con nivel para competir el central José Antonio Martínez, reclutado en el mercado invernal desde la MLS estadounidense y llamado a ser una referencia de empaque y veteranía en el centro de la retaguardia, un rompecabezas prácticamente desde el inicio de curso por la lesión de larga duración de Adri Castellano -que todavía no ha debutado- y la baja hasta final de curso de Dragisa Gudelj, con un tratamiento especial por su afección cardíaca.

En la línea defensiva, Albarrán y Calderón son fijos en los laterales, con Adrián Lapeña -ex jugador del Castellón- en uno de los puestos en el centro. Carlos García le ganó la partida a Matías Barboza ante el Baleares. En Castalia habrá una tarea de primer orden que resolver, porque el cuadro orellut tiene en sus filas de Jesús de Miguel, el máximo goleador de la categoría (15) y un incordio permanente por su capacidad en el juego por alto -mide casi 1,90-, su amplia gama de remates y su capacidad asociativa (5 asistencias). Su trascendencia se resume en un dato: solamente ha faltado en un partido, el de la última jornada en Alcoy, y el Castellón perdió (2-0) por segunda vez desde diciembre y se quedó sin anotar por primera vez en este año -la última vez que le sucedió fue en El Arcángel ante el Córdoba (2-0)-.

Los dos mediocentros del Córdoba, Diarra y Álex Sala, estuvieron impecables en la última jornada, en la que cumplieron y marcaron cada uno un golazo. Con Carracedo en un estado de forma notable, en la otra banda se disputarán la plaza Simo y el recuperado Adilson. Kuki Zalazar ha dado la talla cuando ha hecho falta. El uruguayo le ganó el sitio a Kike Márquez y con él como titular, el Córdoba ha vencido en sus tres últimos partidos. En la punta. Antonio Casas parece llamado a afrontar un test de nivel en uno de los grandes escenarios de la liga. El rambleño, que lleva 12 goles firmados, fue homenajeado el pasado domingo por sus cien partidos con la camiseta blanquiverde.