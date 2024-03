El Córdoba CF se deshace del Atlético Baleares pensando en Castalia

El Córdoba CF se deshizo sin esfuerzo de un inerte Atlético Baleares en El Arcángel, en un encuentro prácticamente sin historia y en el que los pupilos de Iván Ania parecían estar más pendientes del encuentro de la próxima jornada, en el que han de visitar en Castalia al líder, el Castellón, que del rival (?) que tenía enfrente, que llegó al coliseo ribereño enarbolando la peor defensa del Grupo 2 de Primera Federación y justificó, ampliamente, su situación en la tabla clasificatoria.

Vuelve Lapeña al once

Iván Ania no pudo contar con Alberto Toril, que pasa por uno de los tragos más amargos de su vida, ni con el lesionado Adri Castellano, ni con el sancionado Kike Márquez y, además, se dejó fuera de la lista a José Antonio Martínez, por decisión técnica. En cualquier caso, el asturiano no echó de menos a nadie en un partido prácticamente sin historia debido a la manifiesta inferioridad del rival, que a duras penas lograba salir de la cueva y que quiso fiar todo a una defensa a ultranza en bloque bajo de la que sólo se desperezó para lanzar media docena de balones largos que nunca fueron aprovechados por sus delanteros.

Nuha Marong intenta controlar el balón ante Carlos García, este domingo, en El Arcángel. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Ante la pobreza del adversario, el Córdoba CF no se desesperó y se lo tomó con tranquilidad, una virtud que no cumplen todos los equipos. No son pocas las ocasiones en las que otros Córdoba CF y diversos conjuntos han terminado atrapados por la ansiedad y dando un verdadero mitin. El Arcángel puede dar fe de ello en el pasado.

Pero este Córdoba CF no. Se lo tomó con paciencia y no se confió en su clara superioridad sobre un Atlético Baleares que, además, a los cinco minutos ya tuvo que realizar su primer cambio, al lesionarse Pablo Muñoz y saltar al terreno de juego en su lugar Nuha Marong.

Ese primer cuarto de encuentro apenas tuvo historia. Una subida de Campabadal (min. 8) que no consiguió conectar en condiciones con Toni Ramón dio lugar a la primera llegada clara del Córdoba CF, que montó una contra tras la que Carlos Albarrán se situaba solo ante Ramón Vila, pero el carrilero cordobesista no consiguió superar al portero balearico en el mano a mano.

El partido se hizo algo anodino y Antonio Casas, rozando el minuto 20, probó desde la frontal, pero su disparo salió desviado. Dos minutos después, Kuki Zalazar firmaba la primera ocasión clara del Córdoba CF, con un disparo desde la frontal al que respondió Ramón Vila con una gran mano, despejando el balón por la línea de fondo. El saque de esquina correspondiente terminaría con un centro desde la derecha de Carlos Albarrán que cabecearía a la red Youssouf Diarra de manera impecable (min. 21).

Casi de la nada, el primero

Casi de la nada, aunque dejando clara su superioridad, el Córdoba CF se adelantaba en el marcador y el cuarto gol en la cuenta particular de Diarra logró animar algo el partido.

David Navarro empuja a Simo, que casi termina en el foso de El Arcángel. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Campabadal evitaba el remate de Kuki Zalazar dentro del área cuando el uruguayo lo tenía todo a favor (min. 25) y, poco después, el Atlético Baleares iba a provocar dos sustos en El Arcángel, más por demérito defensivo blanquiverde que por virtud balearica. Un fallo en la vigilancia dejó a Nuha Marong solo con el balón y el gambiano se plantó solo ante Carlos Marín. Carlos García evitó el remate del africano, que reclamó penalti en la acción del defensa blanquiverde.

Poco después, de nuevo se marchaba Nuha Marong en busca de Carlos Marín, pero una vez en el área cordobesista, el gambiano se quedó sin fuelle.

El Córdoba CF respondió a esos dos sustos visitantes con un disparo desviado de Simo (min. 34) y con otros dos lanzamientos a la madera que debieron cerrar el encuentro ya antes del descanso. En el minuto 36 era Casas quien cabeceaba al palo, abajo, un centro de Carlos Albarrán y en el minuto 42 era el propio Carlos Albarrán el que se topaba con el poste tras un disparo después de una buena jugada de Carracedo.

El final del primer tiempo se desdibujó por una acción de David Navarro sobre Simo, que por poco termina en el foso de El Arcángel y que, además, vio la cartulina amarilla, sanción que no acogió bien, lógicamente, el coliseo ribereño, que despidió a Ramo Andrés con música de viento y muchas protestas.

Trámite y golazo de Álex Sala

El segundo tiempo comenzó un tanto apático. El Córdoba CF era consciente de que el Atlético Baleares necesitaba mucho para aspirar a hacerle el más mínimo daño y, aun así, le dejó hacer. Los mallorquines lo probaron de nuevo con Nuha Marong tras una pérdida de Kuki Zalazar en línea de tres cuartos. Pero estaba claro que el guion se iba a cumplir a rajatabla. Cinco minutos después, David Navarro probaría con un disparo raso y cruzado que se convirtió en una gran asistencia, pero Campabadal, en el segundo palo, no llego a empujar a la red por centímetros (min. 59). El Córdoba CF fue activándose paulatinamente tras el paso por las duchas y en el minuto 63, Álex Sala lanzaba una banana perfecta para que Antonio Casas cabeceara, libre de marca, pero el balón se le marchó algo desviado al rambleño cuando ya se cantaba el gol en la grada.

Kuki Zalazar intenta superar a un rival balearico, este domingo, en El Arcángel. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Tres minutos después llegaría el segundo gol del Córdoba CF, que no el de la tranquilidad, pues esta se instaló en El Arcángel casi desde el minuto uno. Y sería en una acción individual de Álex Sala, marca de la casa. El catalán avanzaba en el eje del campo, se acomodaba el balón y largaba un disparo que se colaba por la escuadra de un sorprendido Ramón Vila, lo que provocó la lógica ovación del coliseo ribereño.

Poco antes, Iván Ania había dejado a Diarra como mediapunta y tras ese segundo gol volvió a mover el banquillo para adelantar a la zona al mismo Álex Sala, con Isma Ruiz y Recio por detrás. En todo caso, si durante fases del encuentro se percibió cierta falta de tensión competitiva de los blanquiverdes ante las claras taras que tenía el adversario, ya en la recta final del encuentro el relax se hizo más que evidente. El marcador era claro, la inferioridad del rival, manifiesta, y el calendario señala que en siete días espera el líder en Castalia. Por lo pronto, el Córdoba CF terminará la jornada a sólo dos puntos del segundo clasificado, tras el empate del Ibiza en Can Misses, ante el Algeciras. Pero este Córdoba CF parece aspirar al premio gordo, que se "comienza a repartirse" en Castellón.

Ficha técnica