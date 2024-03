Cómo cambia la historia: el Córdoba CF, del suspiro por el 'play off' a soñar con el ascenso directo

De no tener ni mucho menos asentada la disputa del play off de ascenso a soñar con el ascenso directo. En esa frase se resume la gran remontada del Córdoba CF en los nueve últimos partidos de la temporada. Los que van desde la derrota ante el Real Madrid Castilla en El Arcángel, la última sufrida por los blanquiverdes -4 de enero- a la solvente victoria de este domingo 10 de marzo, ante el Atlético Baleares, en el mismo escenario. En ese lapso de poco más de dos meses el Córdoba CF ha logrado seis victorias, tres empates y ninguna derrota para sumar 21 de 27 puntos.

El Ibiza, por su parte, apenas ha arañado 13 unidades en una dinámica regresiva que amenaza con desplazarle de una segunda plaza a la que aspira, también, un Málaga igualmente revolucionado que, eso sí, se dejó dos puntos en Alcoy que permiten al Córdoba CF ser tercero en solitario. Y, por qué no decirlo, los blanquiverdes ya miran con anhelo la posibilidad de pelear por la única plaza de ascenso directo del grupo 2 de Primera RFEF. La que atesora desde hace mucho el Castellón y que ahora se encuentra a solo seis puntos tras la derrota del equipo albinegro, que acaba de perder por 2-0 en casa del Alcoyano.

Hace dos meses, antes de esa meteórica racha ascendente del equipo de Iván Ania, el primer clasificado también era el Castellón, que tenía 43 puntos, los mismos que el segundo, el Ibiza. El Córdoba CF era cuarto con 33 unidades, diez menos, y apenas tenía cinco puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, un Intercity con 28 puntos. Con el mes de marzo avanzado, el colchón para garantizarse el play off de ascenso es casi definitivo, ya que pese a la victoria a domicilio del Ceuta en casa del Recreativo Granada, los norteafricanos, sextos, se sitúan a 14 puntos de los blanquiverdes. Una distancia de más del doble de la que se encuentra el liderato del Castellón...rival al que el Córdoba CF visita en apenas seis días, el sábado 16 de marzo en el estadio Castalia.

Ya no parece imposible

Celebración de uno de los goles del Algeciras ante el Ibiza, este domingo. / Toni Escobar / Diario de Ibiza

El fútbol no es solo números, tablas, distancias, matemáticas. También son tendencias, dinámicas, estados de ánimo, efervescencia y declives. No se borra de la memoria la situación de la temporada pasada, con un perfil de recorrido a la inversa de la de esta 2023-24. Si entonces el Córdoba CF lideró el campeonato durante el primer tercio del torneo, posteriormente fue pinchándose la burbuja y, finalmente, no logró retener, siquiera, la plaza que da acceso a la Copa del Rey. De la promoción de ascenso, ni hablamos.

Si hace un año se hizo posible lo que parecía imposible, un Córdoba CF de Germán Crespo fuera de toda opción de regresar al fútbol profesional, la historia ahora parece bien diferente. El plantel de Iván Ania destila optimismo, cree en sí mismo, transmite empaque, consistencia y equilibrio. Y tiene al cordobesismo enganchado. Gana, gana, vuelve a ganar y, cuando se le tuercen las cosas, siempre saca al menos el empate.

Simo celebra su gol, el segundo del Córdoba CF ante el Castellón, en diciembre del 2023. / CÓRDOBA

La diferencia con el Castellón, si bien es grande, no es ni mucho menos imposible de salvar si se tiene en cuenta que, en nueve jornadas, se han recortado diez puntos. Aún quedan 11 compromisos ligueros y solo tienen que sumarse seis (en realidad cinco y medio) más que el cuadro mediterráneo.

En el Castalia, la primera cita definitiva

Y ahora llega el motivo decisivo para que el optimismo rebose ya el alma de los cordobesistas. Para que el ascenso directo no parezca una quimera, ni mucho menos. Para que torne en alcanzable y, si la cosa sale bien en seis días en Castellón, en algo al alcance de la mano. Con esa diferencia de seis puntos entre el líder castellonense y el Córdoba CF, con una hipotética victoria de los blanquiverdes en el Castalia, la distancia quedaría en apenas tres puntos. Con el añadido de que el golaverage particular quedaría definitivamente a favor del Córdoba CF, que ganó en casa en la primera vuelta por 2-0.

Ello hace del Castellón-Córdoba CF de la próxima jornada una cita definitiva. No una final, puesto que quedarán aún diez partidos de margen. Y porque ese término, de tan usado y tan manido, ha perdido ya toda su relevancia. Pero, desde luego, el encuentro será de máxima tensión entre dos aspirantes a todo. Entre un líder discutido y un aspirante que no renuncia a nada. ¿Y si gana el Córdoba CF? Entonces, los argumentos para soñar serán ya decisivos y la posibilidad de campeonar para el ascenso directo a Segunda, una opción tan deseada como factible.