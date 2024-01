Alberto Toril, goles decisivos para el Córdoba CF

El Córdoba CF cerró la primera vuelta de la temporada 2023-24 en el Grupo 2 de Primera Federación con una sufrida victoria ante un Intercity que, pese a las bajas sensibles con las que llegó a El Arcángel, hizo sudar al conjunto blanquiverde los tres puntos.

Vuelta a la senda del triunfo

El triunfo sabía bien de forma especial, ya que en las dos anteriores jornadas el equipo de Iván Ania sufrió una derrota, en El Arcángel, ante el Real Madrid Castilla (1-2) y no pasó del empate sin goles en su visita al Estadio Balear, en el último encuentro del 2023.

La victoria se debió a la capacidad de sufrimiento del conjunto cordobesista, pero también al gol de un hombre cuya llegada al Córdoba CF, el pasado verano, tuvo cierto tono de decepción entre la hinchada blanquiverde, pero que está logrando poco a poco reclamar un puesto entre los 11 elegidos por Iván Ania cada domingo.

Alberto Toril decidió el encuentro ante el equipo aurinegro en el minuto 19 al lanzarse a un balón centrado desde la derecha por Carlos Albarrán y que empujó a la red con la oposición de la defensa visitante. Un gol que supuso finalmente la suma de los tres puntos al final del encuentro y que no era el primero decisivo que anotaba el mallorquín con la camiseta blanquiverde.

De los tres goles anotados por Alberto Toril, dos ya han supuesto victorias del Córdoba CF en esta campaña. Es de destacar, porque su relación de minutos es sensiblemente inferior de la que ha gozado hasta ahora Antonio Casas, su rival por el puesto de delantero referencia para Iván Ania.

El rambleño suma hasta ahora 1.252 minutos de competición en Liga, mientras que Alberto Toril llega tan sólo a los 445 minutos, incluidos los 75 disputados ante el Intercity. El primero ha cantado siete tantos, mientras que el mallorquín anotó ante los alicantinos el tercer gol de la temporada. Y no sólo eso: el espigado exdelantero del Murcia se erigió en uno de los mejores -si no el mejor- jugadores de Iván Ania sobre el terreno de juego este sábado, ya que supo combinar con sus compañeros en ataque, anotó el tanto de la victoria y generó muchos problemas a Rafa Gálvez y Álvaro Pérez, e incluso a Bellotti, transmitiendo mejores sensaciones que Antonio Casas en los últimos encuentros en los que el rambleño saltó de inicio en el once titular del Córdoba CF. De hecho, va para dos meses desde el último tanto anotado por Antonio Casas para el conjunto blanquiverde, concretamente, desde el 22 de noviembre, día en el que marcó en El Palmar el tanto de la victoria para los blanquiverdes, el segundo, al Atlético Sanluqueño (1-2).

Por su parte, Alberto Toril estrenó su casillero de goles en la goleada que el conjunto cordobesista endosó al Recreativo Granada (3-0), cuando saltó al terreno de juego con 2-0 en el marcador, en el minuto 68, sustituyendo a Casas. Cuatro minutos después del cambio, Alberto Toril cerró el marcador ante el filial nazarí al cabecear un saque de esquina botado por Kike Márquez.

El segundo tanto fue decisivo, ya que después de saltar al terreno de juego desde el banquillo, de nuevo, ante el Recreativo de Huelva (minuto 76), el mallorquín anotó el tanto de la victoria blanquiverde en El Arcángel cuando el final del choque era cuestión de escasos minutos. Fue en aquella jugada en la que Álex Sala se arrancó por la izquierda al más puro estilo del mejor extremo zurdo de la categoría y puso un balón al corazón del área recreativista para que Toril se adelantara a su par para cabecear, de nuevo, el tanto de la victoria del Córdoba CF.

El de este sábado fue el primero que el mallorquín anotaba con el pie y de nuevo supuso el triunfo del Córdoba CF, en este caso, ante el Intercity. Tres goles, dos de ellos de cabeza, pero los tres en El Arcángel, para dejar claro que Alberto Toril empieza a ser decisivo y abre el debate sobre cuál debe ser el delantero referencia de este Córdoba CF.