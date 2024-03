El Córdoba CF y sus 300 encaran el asalto al inexpugnable Castalia

Va con todo lo que tiene el Córdoba CF a Castellón, donde le aguarda un líder que acredita mejores números como local que cualquier otro equipo de los que componen el mapa de las tres primeras categorías del país. Doce victorias y un empate, con 37 puntos sobre 39 posibles. Un escándalo. Los blanquiverdes llegan enardecidos por su formidable racha deportiva, estimulados por la cercanía en puntos de los rivales que les preceden, con una razonable ilusión por alcanzarlos -o rebasarlos- y con el apoyo de al menos 300 seguidores en las gradas de Castalia.

El club blanquinegro ha facilitado al Córdoba CF el mismo número de localidades que pone a disposición de los equipos que le visitan: 300. Ese paquete lo gestionará directamente la entidad cordobesa, que informó a través de sus canales oficiales de que dará prioridad para la adquisición de los tickets a sus abonados y peñistas de los colectivos oficiales. El precio es de 15 euros para acudir a un partido que se ha fechado para el próximo sábado 16, a partir de las 18.00 horas.

Córdoba CF-Atlético Baleares: las imágenes de la afición en El Arcángel / Francisco Fernández

¿Cómo conseguir las entradas?

El Córdoba CF tiene abierta la reserva de localidades a través de su correo electrónico taquillas@cordobacf.com o directamente en el estadio, en horario de taquillas. Si el jueves aún quedan entradas disponibles, estas se pondrán a la venta para cualquier aficionado que desee comprarlas, sea o no abonado.

Los cordobesistas que no se desplacen en un vehículo propio tendrán la oportunidad de hacerlo en el autobús fletado por el propio club blanquiverde, que saldrá de la zona de taquillas en El Arenal a las ocho de la mañana del mismo sábado, con un precio total -viaje y entrada- de 55 euros para abonados y 60 para quienes no posean carné.

El Castellón, por su parte, vende entradas a través de su web oficial desde la misma mañana del lunes y se ha marcado el objetivo de lograr el primer lleno de la temporada en Castalia. El precio va desde los 8 euros de los fondos hasta los 16 de la tribuna. El recinto, con capacidad para 15.500 personas, está teniendo un promedio de asistencia ligeramente superior a los diez mil en cada partido. Los topes esta campaña los han marcado las visitas del Real Madrid Castilla en la Liga -12.290 espectadores- y del Osasuna en la eliminatoria de Copa del Rey, en la que los navarros se impusieron en la prórroga por 0-1 el pasado 7 de enero. Ha sido el único revés del Castellón en Castalia en partido oficial y lo presenciaron en directo 14.182 aficionados.

Córdoba CF-Atlético Baleares: las imágenes del partido en El Arcángel / Francisco Fernández

La situación, alentadora

Los resultados de la pasada jornada han avivado el fuego de la esperanza en el seno de El Arcángel, donde todos se han juramentado para sacar el máximo provecho a este ya prolongado episodio de bonanza. Con una sola derrota sufrida en las últimas veinte jornadas y una potencia demostrada como visitante, el Córdoba se siente capaz de todo. Hasta de cuestionar la supremacía de un Castellón que está viviendo un curso de lo más productivo, atornillado al liderato más tiempo que nadie y con la firme intención de terminar la obra que quedó inacabada el pasado curso: fue eliminado en los cruentos play offs de ascenso. Ahora va a por el billete directo y para eso les resulta clave el duelo ante el Córdoba, que llega de solventar con oficio su duelo ante el Atlético Baleares (2-0) en su casa.

El Castellón, por su parte, enseñó contra pronóstico su perfil más endeble en el estadio de El Collao, uno de los recintos más peculiares del grupo 2 de la Primera Federación. El Alcoyano le noqueó por 2-0, haciendo que su renta sobre el segundo -el Ibiza- sea ahora de cuatro puntos... y de seis sobre el Córdoba, que es tercero y ha ido recortando diferencias con los primeros y ampliándolas con los perseguidores. Se avecina un duelo en el saltarán chispas.

Nunca estuvo tan cerca en cinco años

Con un discurso moderado y sin aspavientos, huyendo de lemas grandilocuentes, el Córdoba CF ha ido reconstruyendo su imagen de equipo aspirante al ascenso para convertirse, ya enfilando el tramo final del campeonato, en un auténtico candidato. La renta que posee con respecto a sus perseguidores en la zona de play off tiene a los blanquiverdes con una fundada seguridad en que, como minimo, disputarán las eliminatorias por llegar a la Segunda División. Nunca en los últimos cinco años, a estas alturas del curso, había estado tan cerca del mapa del fútbol profesional, que abandonó por su propio pie en 2019.

Las imágenes de la afición en el Recreativo de Huelva - Córdoba CF. / Francisco Fernández

El equipo de Iván Ania está consiguiendo, con esfuerzo -partía de una situación horrible, tras el ridículo de la temporada anterior- y sobre todo resultados, recuperar el apego de un cordobesismo que ha tenido de nuevo que rearmarse anímicamente para aguantar una temporada más en la tercera división del fútbol español, en lo que está suponiendo el periodo temporal más largo del presente siglo con el club alejado de las dos primeras categorías nacionales.

No hubo ni un solo desplazamiento -incluyendo los del curso en la Segunda RFEF, un tour de victorias obligadas tras tocar su fondo histórico- en el que no hubiera cordobesistas en las gradas. En Castalia, donde el equipo aborda su examen más exigente en lo que va de Liga, no van a faltar tampoco.