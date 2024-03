Antonio Casas, centenario en el Córdoba CF: “Ojalá sean muchos más con esta camiseta”

Antes de cualquier análisis, una sonrisa ya se dibujada en su semblante. El cruce del Córdoba CF frente al Atlético Baleares en El Arcángel (2-0) fue especial por múltiples razones, bien para afianzar la buena línea blanquiverde en este tramo de temporada, para sumar tres puntos de valor crucial de cara a recortar distancias al dúo cabecero, así como para firmar nada menos que un centenario con la elástica califa. Esa fue la tesitura de Antonio Casas, al que el término del encuentro le dejó espacio para un sentido homenaje: «Hay que ir partido a partido, sabíamos que éste, por mucho que el rival estuviera abajo en la clasificación, iba a ser duro. Solo ha ido en una dirección. Aunque no he visto puerta, creo que he aportado mucho trabajo. Lo importante es sumar de tres en tres», resolvió el ariete, incendio, a su vez, en el apoyo del vestuario a su compañero Alberto Toril -tras el fallecimiento de su madre en las últimas fechas-, al que brindó la victoria.

El mejor momento

Coincidiendo con la fase de más acierto y brillantez del rambleño, también llega una etapa crucial dentro del calendario de Liga para los de Iván Ania, que tras saldar el cruce frente a los balearicos ya se preparan para la siguiente cita de la agenda: ante el Castellón en Castalia. «Ojalá sean muchos más con esta camiseta. El equipo lleva buena dinámica, llevamos sin perder muchísimo tiempo. Partido a partido, tres puntos hoy y a partir de mañana a pensar en el Castellón», señaló, también haciendo alusión a su centenario con la elástica blanquiverde.

«Los resultados nos están acompañando, los de arriba están pinchando. Tenemos que mantenernos firmes, pensar en nosotros mismos y, por supuesto, vamos a ir a Castellón a ganar», apuntó seguidamente.

Antonio Casas, tras ser sustituido durante el encuentro en El Arcángel. / Francisco fernández

No hay lesión

Respecto al último tramo, en el que el atacante tuvo que abandonar el encuentro entre ostensibles muestras de dolor tras un encontronazo, también aprovechó para lanzar un mensaje de tranquilidad: «Ha sido un golpe duro con los tacos, en la rodilla. En el momento me ha dolido bastante, pero ya va bajando la inflamación y se ha quedado en susto», finalizó, señalando su disponibilidad para el desplazamiento a tierras castellonenses, en el que no estará, eso sí, José «Recio», sancionado con la quinta amarilla de su cuenta frente a los blanquiazules.