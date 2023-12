El Córdoba CF, el mercado de fichajes y la lección aprendida en la vuelta al tajo

El Córdoba CF ha conseguido llegar inmerso en una dinámica de positividad al parón liguero y a la inminente apertura del mercado de fichajes de invierno, ese paréntesis al que se suele acudir para ajustar -el que pueda- piezas y acercarse -el que ya no esté demasiado lejos- a los planes, siempre optimistas, que se hacen en verano. Ahora, con dos jornadas aún por consumir para cerrar la primera vuelta en el grupo 2 de la Primera Federación, lo que hay es lo que se ve. Cada cual tiene ya colocada su etiqueta, la que se ha ganado por sus méritos o despropósitos. En El Arcángel, donde se paladea un clima de bonanza -el equipo está en zona de play off y lleva diez jornadas sin perder-, todo el mundo admite que habrá algún movimiento en enero. "Tenemos zonas que reforzar", admitió el técnico, Iván Ania, en su última comparecencia.

El equipo vueve este martes 26

La primera plantilla tiene este martes su día de reencuentro después de las vacaciones navideñas, según informa el club. El grupo de Iván Ania se reunirá en el Estadio El Arcángel, a partir de de las cinco de la tarde, en una sesión que será a puerta cerrada. A partir de ahí se diseñará el plan de trabajo para la última semana del año y la primera del siguiente, que trae para los cordobesistas un par de citas: la primera, un amistoso el viernes 29 contra el Montillla en el Estadio Municipal de la localidad vinícola (20.00) con motivo del cincuenta aniversario del club local; la segunda, el jueves 4 de enero en El Arcángel frente al Real Madrid Castilla (21.00), en la penútlima jornada de la primera vuelta liguera en el grupo 2 de la Primera Federación.

El mercado como telón de fondo

No habrá un zarandeo a fondo en una plantilla en la que, en líneas generales, no se detectan agujeros sin reparación o situaciones de bajo rendimiento alarmante. Pero, claro, en el Córdoba CF funcionan a veces otros códigos. Lo que va bien se puede tocar... y hasta reformar. Ya ocurrió y no hace demasiado. El equipo iba en la Liga pasada mejor que ahora en la clasificación -era líder, peleaba por el título honorífico de "campeón de invierno"- y rompía marcas. El mercado de invierno lo destrozó. Los números de campeón pasaron a ser guarismos de descenso, se marcharon seis jugadores, entraron otros seis.... y el entrenador que iba a ser la pieza angular del proyecto, Germán Crespo, con un flamante contrato de cuatro años firmado, fue despedido en marzo.

Los nudos desatados del grupo

"Esperemos que no haya salidas en invierno", deslizó Iván Ania en su última vez en la sala de prensa. Seguramente sabrá de primera mano lo que ocurrió el año pasado, cuando se produjo una de las mutaciones más increíbles en la historia del club: fue el mejor durante gran parte de la primera vuelta y el peor durante mucho tiempo de la segunda. En medio de ese giro drástico, un mercado de invierno que destapó una situación horrible en el vestuario. Ante la renovación de larga duración para los jefes, con Germán Crespo como ostentador de un poder fortísimo, un puñado de futbolistas vieron cerradas las puertas de su porvenir en El Arcángel. Ni jugaban entonces ni lo harían después, ascendiera o no el equipo a Segunda. Y empezaron a llegar solicitudes de salida en enero.

Se fueron seis. A algunos los quería el club y cogieron la puerta, a otros se les abrió pero se quedaron. El caso de Álex Bernal fue el más llamativo: se marchó al Eldense, líder del otro grupo de Primera Federación, y terminó ascendiendo a Segunda División. Esta temporada ya ha intervenido en 15 partidos en la categoría de plata. Los demás no encontraron una plaza estable. Adrián Fuentes se enroló en el Castellón y ahora juega para el Lugo; desde que se fue del Córdoba no ha hecho ni un gol en 26 partidos. José Cruz (UCAM Murcia), Cedric Teguia (Intercity y ahora Ceuta), Ramón Bueno (Fuenlabrada y ahora Tarazona) y Sergio Benito (Polonia y ahora Fuenlabrada) completaron el panel de despidos.

¿Fue para mejor? Obviamente, las declaraciones de los responsables de la reconstrucción estuvieron teñidas de optimismo. Parecían buenos fichajes... pero si los que se fueron tenían escaso protagonismo, los que llegaron no elevaron el nivel. Y el del resto, como si fuera una epidemia contagiosa, bajó. El desplome del equipo fue absoluto. No le ganaba a nadie. El primero en llegar -buscado por Juanito desde el curso anterior- fue Antonio Caballero, del San Fernando. Nulo impacto. Ahora está en el Cornellá. Se reclutó a dos veteranos contrastados: Canario, del Atlético Baleares, y Juan Villar, cedido del Huesca. El primero no contó y hubo que abonarle rescisión en verano para que se marchara al Cornellá. Y el delantero, que firmó un gol, está en el Recreativo de Huelva. Las cesiones de Camus (Santander) y Shashoua (Ibiza) no funcionaron; el prime.ro está en el Valencia Mestalla y el segundo juega para el Atlético Baleares.

El mejor fichaje fue Alberto Jiménez, que llevaba varios meses en el paro tras haber jugado en el Albacete y muchos años en el Tenerife, donde coincidió con Raúl Cámara, el secretario técnico. Llegó fuera de forma y terminó siendo fijo en el centro de una defensa que perdió en marzo a Gudelj por su episodio de "muerte súbita" ante el Racing de Ferrol. El club le planteó la opción de seguir, pero el zaguero de La Oliva tomó rumbo al Castellón.

El recelo de Ania

Ania aguarda los movimientos, que los habrá. Se busca un delantero versátil y un defensa central, independientemente del retorno o no de Dragisa Gudelj. En el capítulo de salidas se baraja la cesión de Christian Delgado, que elevaría a cuatro el número de plazas libres en sub-23. Las sénior están todas cubiertas, por lo que tendrían que abrir hueco si la contratación es de estas características.

"Si haces muchos retoques es que algo no hiciste bien en verano. Entonces, no es un mercado que me guste mucho, porque la mayoría de las veces los jugadores que traes -salvo que tengas una capacidad económica muy grande en la que puedas pagar traspasos- o tal, sueles traer jugadores que no están jugando en otros equipos o que vienen de una categoría superior y vienen sin ritmo de competición", declaró el entrenador asturiano a este periódico en una entrevista.

Apuntalar el potencial deportivo sin desequilibrar el ambiente del vestuario. Ahí está el reto para el Córdoba CF, que se encuentra en una situación similar -aspirando a pelear por el ascenso- que el año pasado y tratará, en lo que de él depende, de no calcar episodios que le metieron en una espiral de ruina. "Estoy contento con lo que tengo. Evidentemente hay alguna posición que tenemos que reforzar", admite Ania. "Lo que tenemos ahora mismo nos da para poder cumplir el objetivo, pero si el club entiende que sí hay que reforzar, por supuesto, bienvenido el que venga. Pero que no es una obsesión. Reforzarse por tener un jugador más o acumular creo que no sería positivo", zanja el preparador.