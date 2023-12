El Córdoba CF y la 'Liga del play off' en Primera Federación

A tan solo unas pocas fechas del regreso al trabajo, aunque todavía con cierto espacio de por medio antes de retomar el pulso al itinerario competitivo en el Grupo 2 de Primera Federación, para el Córdoba CF no han quedado pocas notas que incluso todavía rumiar después de prácticamente haber dejado saldado el primer tramo del calendario, ahora ante tan solo las dos últimas fechas para abrir la segunda vuelta. Con un arranque errático, pasando a ganar consistencia con el avance de las jornadas y, seguidamente, destaparse como uno de los conjuntos a tener en cuenta en la categoría, a los de Iván Ania no les ha ido del todo mal en esta fase inicial de la campaña 2023-2024, en la que como cuartos clasificados, con 33 puntos, ya han dejado una buena andanada de apuntes por el camino.

En ese sentido, el bloque blanquiverde ha conseguido posicionarse como uno de los integrantes del selecto club a la cabeza de la tabla, después de haberse medido a todos y cada uno de los integrantes de la sección sur de la división -excepto Real Madrid Castilla e Intercity- y ya haber librado aquellos duelos con el cartel de “cruces directos” que marcan en buena medida el actual dibujo de la parte alta de la clasificación. ¿Qué ha hecho el Córdoba CF frente a sus rivales en la zona noble?

Frente al líder Castellón (2-0)

El más significativo es también el más reciente. La agrupación cordobesista recibió hace tan solo dos jornadas, en la penúltima del año -última en casa-, al incuestionable líder de la categoría, el Castellón, al que humanizó a base de solidez y pegada para propinarle su tercera derrota a domicilio del curso y, además, dar el enésimo golpe sobre la mesa en el Grupo 2 de Primera Federación. La cita arrancó en márgenes apretados. El pichichi de la categoría, Jesús de Miguel (11), adelantó a los orellut en posición antirreglamentario apenas consumido el primer cuarto de hora, pero su gol no subió al marcador.

Esa fue una instancia que activó al conjunto tutelado por Iván Ania, que más tarde comenzó a dominar y recuperar espacio en El Arcángel. Después del descanso, Kike Márquez confirmó la mejoría asestando el primer zarpazo de una tarde-noche mágica en el feudo blanquiverde, con un golazo, previo control orientado y asistencia de Carracedo, que levantó al graderío frente al primer clasificado. Lo de después no fue para menos. El cuadro castellonense no encontró espacio para la reacción entre la firme propuesta ofensivo-defensiva cordobesa, que llegado el descuento, por mediación de Simo Bouzaidi, redondeó la fiesta con el 2-0 definitivo y la caída del líder en el Reino.

El revés con el Ibiza (2-3)

La cita del estreno del curso 2023-2024, igualmente en El Arcángel, se tradujo en la única derrota en el expediente frente a los actuales cinco primeros clasificados. El autor de dicho revés fue el Ibiza -segundo-, que con pegada -y cierta fortuna- consiguió arrancar los primeros tres puntos de la temporada del hogar califa. Lo siguiente no fue más fácil para los de Ania, que en el lapso de las cuatro primeras jornadas tan solo consiguieron llevarse tres puntos al zurrón, merced del triunfo ante el Real Murcia en el Enrique Roca. De vuelta al cruce ante los pitiusos, no obstante, todo comenzó cuesta arriba. Patrick Soko abrió la lata una vez consumido el cuarto de hora, encontrando la réplica de Casas, apenas un par de minutos después, para dejar el 1-1 situado hasta el descuento. Ya sobre la bocina, previa al descanso, precisamente, Kike Márquez dio la vuelta al marcador desde el punto de penalti, aunque Soko aprovechó una desconexión defensiva para reponer las tablas cuando parte del graderío ya abandonaba su asiento con la llegada del intervalo.

Desde el 2-2, después del descanso, un nuevo capítulo de lucha gris y vertical se destapó por parte de ambas escuadras, con algo más de idea, pausa y conciencia desde la blanquiverde, aunque sin el mismo acierto que la ibicenca. El punta Álex Gallar apareció en los visitantes para poner el 2-3 final en los últimos diez minutos, con algún amago de respuesta en clave local, pero lejos de hacer daño a un Ibiza al que la receta en su debut tras el descenso desde Segunda División le salió casi perfecta.

Duelo titánico en Málaga (1-1)

Podría catalogarse como el gran punto de inflexión, aunque bien es cierto que la mejoría cordobesista antes del desplazamiento a La Rosaleda ya era palpable. Frente al Málaga -tercero-, uno de los indudables candidatos al ascenso esta temporada, los pupilos de Iván Ania dejaron una de las mejores actuaciones del 2023, dominando con autoridad e incluso embotellando a todo un conjunto malacitano, para acabar marchándose con el semblante torcido y únicamente un punto de premio tras un gol local en el último tramo. Desde la primera mitad, la posesión, la ocasión y la gestión de los tiempos fueron monopolio exclusivo del Córdoba CF, que encontró la forma de perforar el entramado defensivo malaguista -el menos goleado del Grupo 2 (12)- antes de marcharse a vestuarios, con un testarazo inapelable de Simo Bouzaidi a servicio de Christian Carracedo.

Después del receso, la estampa no cambió un ápice, aunque sí el dibujo local. El Málaga de Sergio Pellicer avivó la lucha modificando su formación y apretando la fluidez y salida de balón cordobesista, aunque de nuevo sin la asertividad necesaria para obstruir demasiado el plan blanquiverde, que iba como la seda. Y todo fue así hasta los últimos cinco minutos en el reloj del partido, en los que hubo espacio para dos acciones clave, consecutivas: el recién ingresado Álex Sala, que volvió de lesión, remató para poner el 0-2 ante Alfonso Herrero, pero el meta local sacó una estirada prodigiosa para salvar los muebles. Después, en la misma jugada, un balón enrevesado de banda al centro del área cordobesa se transformó en la igualada por mediación de Haitam Abaida, con la que se cerró la cita y el consecuente reparto del botín en territorio boquerón.

Alberto Toril rescató ante el Recreativo (1-0)

Sobre la bocina, aunque en tiempo y forma, el quinto clasificado antes de despedir el año 2023 en el Grupo 2 ha acabado siendo el Recreativo de Huelva, recién ascendido y que cierra el quinteto a la cabeza en la actual zona de playoff. El Decano del fútbol español comenzó de forma algo titubeante tras dar el salto desde la Segunda Federación esta temporada, con un arranque irregular que ha ido seguido de una línea meridianamente parecida a la realizada en clave blanquiverde, con una clara tendencia ascendente. No es de extrañar que, con guarismos aseados tanto en la parcela atacante y defensiva, así como dirigido por la mano experta del ex cordobesista Abel Goméz, el bloque recreativista haya conseguido instalarse en el selecto grupo de conjuntos en la parte alta de la tabla.

El cruce vecinal frente a los onubenses en El Arcángel, no obstante, fue un revés para sus aspiraciones, al igual que un refuerzo de valor incalculable para las ribereñas. Después de una pugna de poder a poder, en la que el Córdoba CF dominó de principio a fin, sin acierto de cara a puerta, eso sí, el ariete Alberto Toril apareció en el último suspiro para firmar un cabezazo pleno de voluntad ante Rubén Gálvez, meta visitante, al que superó en el pulso aéreo haciendo explotar de júbilo a la grada y llevando el electrónico al 1-0 definitivo, en el que supuso el segundo triunfo consecutivo tras el revés en Algeciras (1-0) y la continuación a una dinámica positiva que todavía se extiende hasta día de hoy, con ya diez jornadas saldadas sin derrota de forma consecutiva.

Segundo en la 'Liga del play off’

De diseñarse una Liga particular entre los actuales cinco tripulantes de la zona con acceso a la fase de ascenso a final de temporada, es decir, del primero al quinto clasificado del Grupo 2 de Primera Federación, el Córdoba CF partiría desde la segunda plaza, después de haberse apuntado dos triunfos, un empate y una derrota en los cuatro compromisos disputados frente a rivales en dicha condición -no son cinco, ya que no puede enfrentarse a sí mismo, como actual cuarto en la tabla-.

En ese hipotético escenario, los pupilos de Iván Ania habrían firmado un total de siete puntos, anotado seis goles y concedido cuatro, únicamente por debajo de la estadística del Ibiza, que se habría hecho con once puntos. Los baleares serían líderes del playoff después de no haber perdido ningún duelo ante alguno de sus oponentes de la parte alta, tras imponerse al propio conjunto cordobés, al Castellón (2-0), al Recreativo de Huelva (1-0) y haber empatado frente al cuadro malaguista (1-1).

En tercera posición, en esa línea, se encontraría el Castellón, con seis puntos, después de resultados del todo dispares en sus cuatro ponencias: dos derrotas, dos victorias. Ante el Ibiza y el Córdoba CF, de este modo, la entidad de Castalia hincó la rodilla, mientras que frente al Málaga (2-1), en el primer encuentro de Liga, y ante el Recreativo de Huelva (0-3), no tuvo excesivos impedimentos a la hora de hacerse con el botín en juego. Como cuarto, seguidamente, ya llegaría el Málaga, con tres puntos, repartidos en tres empates y una derrota frente a rivales directos, con gafas frente a blanquiverdes (1-1), ibicencos (1-1) y recreativistas (1-1) y precisamente revés en el debut ante el combinado orellut.

Por último, el quinto seguiría siendo el mismo, el Recreativo de Huelva, que tan solo habría podido llevarse un punto a sus arcas en dicho contexto, en su empate en el Nuevo Colombino frente al Málaga (1-1).