El Córdoba CF busca su identidad por la vía del triunfo en Salamanca

Un escenario en el que reivindicarse, recuperar la identidad, confirmar que no es un candidato casual, ofrecer un perfil atractivo con los fichajes... y ganar. Al final, todo se concentra en eso. Con tres puntos en la maleta, el Córdoba CF podrá volver a El Arcángel con el rango de mejor visitante de la categoría -la estadística la recordó el propio Germán Crespo en su última comparecencia en la sala de prensa- y abordar el duelo en la cumbre contra el Real Madrid Castilla con mayor seguridad. Pero eso será otra historia.

Mientras el club sigue contemplando -sin sorpresa y con agrado- cómo vuelan las localidades para su próxima cita casera ante el filial madridista, el equipo blanquiverde encara en la matinal del domingo un choque de extraordinaria trascendencia. En los noventa minutos en el Reina Sofía tendrá la oportunidad de chequear su estado ante un Unionistas que se está manejando en el terreno habitual de la Primera Federación para su inmensa clase media: un par de triunfos alientan los objetivos más altos y un par de pifias obligan a abrir el gabinete de crisis porque se olisquea el cieno de los cinco puestos de descenso.

A recuperar el pulso

El Córdoba, afortunadamente para él, tiene otros problemas sobre la mesa. Lo suyo es conservador: quiere seguir en el sitio bueno, del que no se ha movido desde que arrancó el campeonato en el mes de agosto. O ha sido líder -más jornadas que ningún otro- o se ha movido por los puestos de play off, siempre manteniendo a distancia apreciable a los situados en la sexta plaza. Ahora tiene a los adversarios directos más cerca. Está rodeado. A la misma hora en la que se enfrenta al Unionistas se estará jugando en el Estadio Alfredo Di Stéfano un Real Madrid Castilla-Alcorcón con influencia directa en el estado de la clasificación en el grupo 1. El equipo alfarero, líder, tiene 43 puntos. La joven formación de Raúl González suma 41 y no ha perdido esta Liga en su casa.

Aunque mirando de reojo lo que hagan los demás, lo que al Córdoba CF le importa es salir del atasco en el que anda metido en las últimas jornadas. Con cuatro puntos sumados de los últimos 18 y tres partidos sin hacer ni un solo gol, las alarmas saltaron después de mucho tiempo de placidez y cierta autocomplacencia. El momento de confirmar el nivel ha llegado ya. Será después de un mercado invernal estruendoso, extraño y salpicado por episodios polémicos. Han llegado seis nuevos pasajeros -el último, Alberto Jiménez, se incorporará la semana que viene al grupo- y parece que se ve la vida de otro color. Tanto el director deportivo, Juanito, como el entrenador, Germán Crespo, han mostrado su confianza en que los relevos -salieron Bernal, Bueno, José Cruz, Fuentes, Cedric y Sergio Benito- darán más potencial al equipo. Caballero, Canario y Shashoua ya se estrenaron nada más aterrizar. Marco Camus y Juan Villar, con apenas un par de sesiones, podrían tener su oportunidad en Salamanca.

La recuperación, tras sus sanciones, de Caballero y Simo, y las bajas por lesión de Willy y Ekaitz, dejan para Crespo un grupo disponible que le permitiría calcar el once titular del equipo que inició el campeonato de Liga en El Arcángel con una brillante goleada (4-1) al Unionistas. Por entonces, los cordobesistas eran un recién ascendido a Primera RFEF y los salmantinos un equipo avalado por su pelea en la zona alta en el curso anterior. Ahora, la competición ha puesto a cada cual en una nueva tesitura. El Córdoba, en sus circunstancias, va a lo que va: ganar a toda costa. Lo bello es lo útil.

Unionistas, un rival inquietante

El rival del Córdoba CF ha metido mano a fondo en la plantilla. Su técnico, Raúl Casañ, cuenta con siete futbolistas incorporados en el mercado invernal con el objetivo de dar un salto de calidad en la clasificación, que tiene ahora a los charros más cerca de los puestos de descenso -tres por encima- que de la quinta posición, que tiene a nueve de distancia. Después de estrenarse la pasada campaña en la Primera Federación con un rendimiento notable, la idea del máximo representante actualmente del fútbol en Salamanca es asomarse a la parte alta. «Hemos incorporado a gente con ganas de trabajar y eso da un plus de motivación al equipo para competir», dijo el entrenador en su comparecencia previa al partido ante el Córdoba, al que considera un rival «muy peligroso», ya que «aunque no pasa por su mejor momento» ha sido capaz de «perder solo un partido de los diez que ha jugado fuera». Lo hizo en casa del líder, el Alcorcón (3-0).

El club blanquinegro ha perdido a jugadores importantes, como el punta De Miguel o el medio Tropi, que se marcharon al Castellón y al Atlético Baleares, respectivamente, pero se ha reforzado con un panel interesante de piezas. Llegaron el lateral derecho Fran Rodríguez (sin equipo), el lateral izquierdo Marcos Bravo (Hércules), el central Nabil (Rayo Majadahonda), el centrocampista Mikel Carro (Valladolid Promesas), el pivote Unai Veira (cedido de la UD Las Palmas), el mediapunta Neskes (cedido por el Albacete, que estuvo en la agenda cordobesista en el mercado invernal) y el veterano delantero venezolano de 34 años Christian Santos, con pasado en Primera con el Alavés y en Segunda con el Deportivo.

Es más que probable que algunos de los recién llegados salgan a jugar de inmediato. El Unionistas, además, cuenta con las bajas del central Ramiro Mayor -lesionado- y del gaditano Raúl Beneit, que con cuatro tantos es el máximo realizador. El ariete cumplirá un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

El partido del Córdoba CF en el Campo Reina Sofía será el primero que el club blanquiverde dispute en este recinto y ante este rival, que ejerce como abanderado del fútbol en la capital castellano-leonesa.