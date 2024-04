Córdoba vive ya unas Cruces de Mayo de centenario

Esto ya está aquí. Empieza a correr el rebujito, comienzan a freírse las bolitas de flamenquín y resuenan por las calles ecos de sevillanas. Córdoba adelanta un año más su Mayo Festivo y lo hace con las Cruces, cuyo concurso, además, está de celebración por cumplir, nada más y nada menos, que cien años.

Este viernes, a partir de las 12.00 horas, ya estaban las barras de las hermandades y las asociaciones preparándose para lo que se viene: casi seis días de una de las fiestas más queridas del calendario, una duración casi nunca vista.

Este primer día, al ser viernes, no son pocos aquellos que, tras salir de trabajar, se acercan a echarse unas cañas o unas jarras de rebujito con los compañeros. Se deja notar en las Cruces del centro, donde muchos cordobeses tienen las oficinas. Pero no son las únicas. En los barrios, otros tantos cordobeses deciden no comer en casa y estrenar el Mayo Festivo, con permiso de los últimos coletazos de abril, en su cruz.

Casi 50 participantes

En cualquier caso, hay para elegir. Hasta 46 Cruces compiten este año por llevarse el primer premio (el fallo del jurado se conocerá el próximo domingo al mediodía). Las hay más tradicionales, más festivas o más tranquilitas, pero todas las Cruces comparten el sabor del mejor mes del año.

Cruz de Sonrisa de Lunares en la plaza del Potro. / MANUEL MURILLO

Los montajes

Se han visto homenajes a Julio Romero de Torres por el 150 aniversario de su nacimiento, como la montada por la hermandad de las Penas de Santiago en la plaza de San Andrés. En la Trinidad, la hermandad del Vía Crucis ha involucrado este año a los vecinos y a distintas instituciones presentes en su entorno, como la Escuela de Arte Mateo Inurria, el colegio Zalima y la Obra Pía Santísima Trinidad. Como explican desde la cofradía, el montaje de este año hace alusión al simbolismo de la bóveda de la Sala de Constantino en las Estancias de Rafael de la Ciudad del Vaticano.

Una de las cruces más esperadas cada año es la que monta cada año la asociación de vecinos Cañero Nuevo, con varios premios a sus espaldas. En este 2024, la cruz tiene a sus espaldas un enorme y precioso abanico floreado.

Fiesta sin cruz en San Hipólito

No hay cruz, pero sí fiesta (sociocultural) en San Hipólito, donde la hermandad de la Buena Muerteconsiguió el visto bueno del Ayuntamiento para la celebración a pesar de haber quedado fuera del concurso por no llegar a la puntuación mínima durante dos años seguidos. En este caso, la cofradía ha decorado el espacio simulando un típico patio cordobés.

Patio que han montado para la fiesta de San Hipólito. / CÓRDOBA

Mapa de las cruces 2024. / Ramón Azañón

Buen tiempo

Los cordobeses, y también los turistas, se han encontrado así con un primer día de Cruces soleado y de buen tiempo. Esto puede no ocurrir mañana, cuando se espera un día de precipitaciones, aunque se sabe que Córdoba, en mayo, sabe desafiar de sobra a la meteorología.

También habrá que esperar a esta noche para ver cómo se da la jornada en las cruces más multitudinarias, donde las concentraciones de jóvenes se repiten año tras año y la Policía refuerza la vigilancia para evitar los posibles altercados que puedan darse.