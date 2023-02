Germán Crespo: "Se ha terminado el mercado, ahora solo se va a hablar de fútbol"

Con una horda de caras nuevas, energías renovadas y mucho trabajo por delante. En ese contexto enmarca el Córdoba CF su incipiente actuación en la segunda vuelta del calendario esta temporada, ahora con una cita de calibre ante el Unionistas de Salamanca en el Municipal Reina Sofía (domingo, 12.00 horas, InSports TV), para la que el cartel de crucial se queda corto. «Es un equipo que en su campo ha sacado buenos resultados. Han ido rivales de arriba y no han sido capaces. Es un equipo que compite muy bien. Van a apretar mucho, tienen una afición que anima bastante. Lo que tenemos que intentar es seguir en la línea, si somos capaces de ganar el domingo seríamos el mejor equipo fuera de casa. La idea que tenemos es hacer un partido intenso, agresivos deportivamente, contundentes en todo lo que hagamos. Hemos trabajado las acciones a balón parado, allí son fuertes. Tenemos que mantener la máxima concentración», señaló el propio Germán Crespo, preparador blanquiverde, tras la penúltima jornada de entrenamientos de la plantilla antes de poner rumbo a tierras castellano-leonesas.

La intención de revertir la mala racha de las últimas fechas, así, será una de las claves principales para el encuentro ante el cuadro salmantino. «No queremos poner la excusa de que se hayan perdido partidos por el mercado invernal, pero creo que influye un poco. Ahora que ya no están algunos jugadores, incluso otros te lo comentan, lo notan en el vestuario. Somos un equipo que hace cuatro semanas éramos líderes... Que esto pasase en un equipo en mitad de tabla se entiende, pero aquí eso al final afecta. Se ha terminado el mercado, ahora solo se va a hablar de fútbol. Estamos los que estamos, se lo he hecho ver a los jugadores. Con ellos vamos a muerte. Igual que antes decía que iba a venir una racha mala, ahora estoy seguro de que va a venir una de ganar cuatro o cinco partidos para pelear ese primer puesto, queremos ir a por él, o si no asegurar el playoff lo antes posible», admitió.

Será una cita para la que el estímulo de los recién llegados también se antoja vital, con una cascada de estrenos casi vaticinados a producirse en el feudo blanquinegro. Las figuras de Marco Camus y Juan Villar, últimos dos desembarcos de la ventana de traspasos, en ese sentido, cogen fuerza. «Son jugadores que vienen de superior categoría. Es verdad que no han tenido los minutos que les hubiera gustado, pero el jugador que entrena en una categoría tan profesional como la Segunda División... En estos días hemos intentado transmitirles todos los conceptos. En convocatoria van a estar y seguro que van a tener minutos», afirmó.

El balance de un mercado convulso

La amalgama de sensaciones despertadas en el seno de la entidad blanquiverde durante el período de traspasos, ya finalizado, deja paso ahora a otra situación bien distinta, con nuevos protagonistas aunque compartiendo el mismo objetivo: el ascenso. Una tarea para la que el preparador granadino manifiesta su ambición, así como su satisfacción por las incorporaciones formalizadas. «Estoy contento. Creo que, a pesar de la dificultad de traer jugadores de calidad, de superior categoría sobre todo, pues han llegado. Son jugadores muy buenos para nuestra propuesta, con verticalidad en banda. Juan Villar en esos últimos metros y dentro del área nos va a dar mucho. Sabemos lo que conlleva un mercado invernal, siempre es complicado, pero creo que la dirección deportiva ha hecho un buen trabajo. Con el transcurso de las semanas se verá si hemos acertado. El equipo va a mejorar sobre todo por fuera, donde nos había faltado en los últimos partidos, ahora vamos a tenerlo, con dos jugadores por puesto en banda. Esos cambios en los últimos minutos también van a volver a sumarnos» indicó tajante.

«Acoplarse a este vestuario es fácil. La gente veterana ayuda mucho a los nuevos, incluso la gente nueva le ha abierto los brazos a todo el mundo. Se está viendo en los pocos días que llevamos, que la gente está integrada. Ahora tienen que coger los conceptos lo antes posibles. Han venido buenos chavales, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Si juntas una cosa con la otra, para ellos va a ser más fácil», aseguró acto seguido.

En lo relativo a las salidas, así como la incidencia de las mismas en el clima del vestuario o el rendimiento de la plantilla, el preparador también reconoció que los cambios -necesarios- van a dar un nuevo aire al equipo. El acento, eso sí, lo coloca sobre la actuación de los ya ex blanquiverdes. «No considero que no estuvieran al nivel, aunque en las últimas semanas, cuando los hemos necesitado o los titulares han tenido que salir… Es como cuando expuse el caso de Fuentes, los jugadores que están pensando en irse a lo mejor no están tan acertados, o creemos que nos podían haber dado más. Evidentemente había jugadores como Benito o Cedric, sobre todo Cedric, que había tenido más minutos, pues que no nos han dado mucho cuando han jugado. Ahora vienen jugadores que quieren aportar, sumar, que si han decidido venir al Córdoba CF es porque creen que pueden llegar a Segunda División con él. Esos jugadores, ahora mismo, a nivel de concentración y ganas, de querer, van a tener más que los jugadores que estaban teniendo menos minutos», apuntó tajante.

La crisis en el juego, focalizada en la mediapunta

En mitad del mal momento que atraviesa el equipo, menos entonado en todas las facetas durante las últimas fechas, especialmente en la producción ofensiva y la parcela creativa, Crespo también quiso reafirmar el papel de jugadores como Miguel De las Cuevas o Kike Márquez, dos de las piezas señaladas a raíz de la línea negativa de este inicio de segunda vuelta. «Son jugadores de mucha calidad. Está claro que cuando al equipo le falta ofensivamente, por eso estamos algo preocupados en estas últimas jornadas, ya que no hemos notado la frescura de otros partidos. En estos últimos miraba al banquillo y saqué ofensivamente lo que tenía nada más empezar la segunda parte. Son jugadores que seguro que nos van a dar mucho en las últimas jornadas, se les ve trabajar, con ganas. Están en la línea de todo el equipo, quizás por eso no están saliendo las cosas como todos queremos», tranquilizó.

En ese contexto de malos resultados y juego irregular, por último, el técnico quiso señalar el camino para revertir la situación: volver a exhibir su mejor versión tanto lejos como, especialmente ahora, en casa. «Los números están ahí. Es verdad que los números impecables en casa de las primeras jornadas fueron muy buenos, aunque ahora se ha perdido un poco ese ritmo. Hay que mirar las dos partes, la buena y la mala. De cara a un playoff sabemos que el equipo va a competir bien fuera. Tenemos que intentar mejorar los números de casa. El equipo ha perdido puntos o ha tenido derrotas que no ha merecido, incluso estando en inferioridad numérica. El otro día fue el único partido que de verdad merecimos perder», concluyó.