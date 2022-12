El Córdoba CF se juramenta para lanzar su mensaje de fin de año

Que nadie cambie es su principal aspiración. El Córdoba CF está feliz en el continuismo, agarrado a una ola triunfal que le ha llevado a ocupar la posición de líder en el Grupo 1 de la Primera Federación con unos registros fantásticos. Pero ni siquiera su impactante hoja de servicios -únicamente dos derrotas- le permite relajarse en una posición que amenazan de modo directo un pelotón de perseguidores indomables, desde el Alcorcón hasta el Deportivo de La Coruña. Los blanquiverdes pueden cerrar el año 2022 como líderes en solitario si hacen ante el Mérida en la tarde del sábado lo mismo que ante 25 de los últimos 26 equipos que visitaron en Liga el feudo ribereño. Una victoria les garantiza llegar al parón navideño -no volverán a competir hasta el 8 de enero- situados en la cúspide de la tabla, siendo además el conjunto que mejores números presenta en los dos grupos de la categoría. Eso sí que es un buen mensaje de fin de año.

El ambiente festivo de los últimos días, con la proliferación de encuentros de confraternización internos y externos, además de la inminencia de las vacaciones para los jugadores, da a este próximo partido un aura singular. Germán Crespo no quiere deslices. El grupo está cohesionado y todos se han juramentado para ofrecer a su afición una tarde de felicidad, una más en una etapa sin parangón en la historia de la entidad: en un año natural solo se ha visto en El Arcángel una derrota, ante el San Sebastián de los Reyes (0-1) y con un tanto encajado en el tiempo de prolongación. La anterior fue en diciembre de 2021, en la prórroga de la eliminatoria de Copa del Rey (0-1) ante un Sevilla por entonces pujante, con Lopetegui al frente y vivo en la Champions.

"La idea que tenemos es la de todos los partidos, dominar, hacernos con el balón, ser verticales cuando tengamos que ser, meterle mucha intensidad. Esa intensidad no nos puede llevar a equivocarnos, como en el Pontevedra, hay que meterle mucho ritmo, pero el partido dura 90 minutos", ha apuntado Germán Crespo a propósito del plan ante el Mérida. Ninguna novedad.

Sin Gudelj, pero con Flores y Simo

El duelo presenta un reto añadido, una rémora que salvar. Cuando el Córdoba CF no ha tenido a Dragi Gudelj en el campo, el resultado ha sido negativo. La baja del central serbio no es un asunto menor. Solo hay que echar un vistazo a la estadística para comprender el alcance de su ausencia. Los únicos partidos que el Córdoba CF he perdido en esta temporada han sido aquellos en los que el serbio no compareció: en Liga ante el Sanse (0-1) y en Alcorcón (3-0) y en la Copa del Rey en el Príncipe Felipe de Cáceres (3-0). Le quedan todavía dos partidos más de sanción por cumplir tras imponerle el Juez de Competición de la RFEF un castigo de tres después de su expulsión por patada -y posteriores protestas a los árbitros, tipificadas como "desconsideración" - a un rival ante el Pontevedra.

En Alcorcón formaron la dupla de centrales el cordobés José Cruz y el madrileño Jorge Moreno, que tienen todas las papeletas para repetir aunque con Crespo siempre hay margen para la sorpresa. El técnico nazarí dispone también de Javi Flores, que no jugó en el estadio Santo Domingo por estar cumpliendo un partido de sanción -y al tiempo recuperándose de una lesión- y que durante la semana se ha ejercitado con normalidad. El capitán anda fuerte, con las ideas claras y la ilusión efervescente. Camino de los 37 años, ha valorado como "la mejor de la historia" la época que le está tocando vivir. El de Fátima se postula para reingresar para formar dupla en una zona en la que Youssouff Diarra está siendo fijo.

En la línea de vanguardia se volverá a cocer todo. Ahí es donde el Córdoba CF está cocinando el guiso del liderato, con un balance goleador impresionante: lleva más que nadie, 31, y su coeficiente de +18 le sitúa como el máximo referente. Crespo dispone de un variado catálogo, tanto en los extremos como en la mediapunta y el punta, con futbolistas que pasan por un momento de forma que en su mayoría no baja del notable. La gran duda la representa Simo Bouzaidi, con el tobillo hinchadísimo después de sufrir una dura entrada en Alcorcón y bajo seguimiento especial durante toda la semana. El marroquí se ha ejercitado con mesura y apunta a estar en la convocatoria, por si fuera necesaria su salida.

Un adversario inquietante

El Mérida AD se presenta como un equipo complicado, que encaja pocos goles (15) y que posiblemente plantee en El Arcángel un esquema defensivo. Tampoco tiene una producción ofensiva impactante (18) y está habituado a moverse en distancias cortas. El reto de su técnico, Juanma Barrero, será minimizar el caudal de la vanguardia del Córdoba CF desde la presión, tratando de no convertirse en un yunque para el contínuo golpeo de los blanquiverdes, que ya sea por calidad, por insistencia o por todo a la vez, acaban resolviendo sus partidos caseros. El último fue el paradigma de la autoconfianza: ganó por 1-0 al Pontevedra jugando en inferioridad desde los diez minutos.

El cuadro emeritense, que ascendió la pasada temporada por la vía del play off, cuenta con una formación fiable, con jugadores de experiencia como el central Bonaque o los puntas Nando Copete y Lolo Pla. Lejos de su estadio han mostrado su carácter correoso y han vencido en los campos del Celta B (1-2), San Fernando (1-2) y Fuenlabrada (0-1), sacando empates ante Balona (0-0), Talavera (1-1) y Racing de Ferrol (1-1). Solo han perdido dos partidos -uno de ellos en el último minuto- de los últimos quince oficiales disputados. Toda la pinta de otro "partido trampa".