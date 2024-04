Más de un centenar de parcelaciones de Córdoba podrán lograr servicios básicos por distintas vías

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el jefe de la Oficina del Territorio, José Tomás Valverde, ha presentado este jueves la Guía práctica sobre parcelaciones, un documento que, de forma didáctica y con lenguaje coloquial, explica a los distintos núcleos poblacionales qué pasos tienen que dar para conseguir servicios básicos como luz, agua corriente o saneamiento. Según el documento, son 106 las parcelaciones que, a través de distintas vías, podrán conseguir servicios básicos y algunas otras, las que menos, regularizarse por completo. Aunque el fenómeno parcelario cordobés se remonta a los años 60 y 70 del siglo pasado, la guía se edita ahora al calor de la ley Lista, la ley urbanística andaluza que permite adelantar esos servicios básicos al margen de lo considerado como proceso ortodoxo de transformación urbanística.

Urbanismo publica el documento porque los propios parcelistas se han interesado en conocer qué posibilidades tienen o bien de ser legales por completo o, al menos, contar con viviendas en una situaciones dignas. A ello se añaden, y se explica en la propia guía, otras razones para publicarla, como la sequía o el agotamiento de los acuíferos o el hecho de que las parcelas se transforman cada vez más en primera residencia.

El contenido

La guía hace un listado de parcelaciones y su situación urbanística, la que viene marcada en el PGOU. Dependiendo de esa situación, se podrá optar por una vía u otra para conseguir los servicios básicos. Las parcelaciones pueden estar en suelo urbanizable ordenado (tienen aprobado el plan parcial), suelo urbanizable no ordenado (no tienen plan parcial) o suelo no urbanizable o rústico. El menor número de ellas se sitúa en el urbanizable ordenado (las que tienen más fácil conseguir los servios básicos) y luego hay un puñado que están directamente ya en suelo urbano (como Cuevas de Altázar, la primera y única en conseguir la plena legalidad).

José Tomás Valverde y Miguel Ángel Torrico, en la Gerencia de Urbanismo. / CÓRDOBA

Con respecto a los grupos en los que se dividen estas parcelaciones, 26 se encuentran o bien en suelo urbano no consolidado (como El Sol o El Cruce) o bien en suelo urbanizable ordenado (entrarían núcleos como Encinares de Alcolea, Campiñuela Norte, Doña Manuela o Barquera Sur). Otras nueve pertenecen a la categoría de suelo urbanizable no ordenado (Quemadillas Sur, Campiñuela Baja Sur o Porrillas Norte). El resto, es decir, la inmensa mayoría hasta ser un total de 71, están en lo que se conoce como suelo rústico. Por nombrar a algunas de este último grupo, en esta situación se encuentran El Bañuelo, La Altea, El Salado, Llanos de la Vega, Majaneque Oeste, Veredón de los Pinos o Montón de la Sierra.

Tras definir la situación urbanística, la guía expone las posibilidades que tiene cada parcelación a partir de ahora. Las que están en suelo urbanizable podrán seguir el proceso ortodoxo para ser suelo urbano consolidado y conseguir la plena regularización o ejecutar un proyecto de obras (esto quedaría limitado únicamente a tener servicios básicos). Las de suelo urbanizable no ordenado también podrían seguir ese camino que la guía califica de ortodoxo o podrán elaborar un Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares. Las de suelo rústico solo tendrán la posibilidad de elaborar el citado plan (podrán tener servicios básicos, pero nunca se considerarán que están en suelo ordenado).

Otras situaciones

Hay otro grupo de parcelas que no tendrán tan fácil, por no decir que será imposible, que cuenten con servicios básicos. Son aquellas que están en el entorno de Medina Azahara, cuya zona arqueológica al completo es Bien de Interés Cultural. Se trata de Las Pitas, Córdoba la Vieja y Gorgoja II. Sobre estas, Valverde ha señalado que la aplicación de la norme "ofrece ciertas dudas" que no compete a Urbanismo resolver, sino a la Junta de Andalucía, por ejemplo, a través de la Consejería de Cultura.

También hay que tener en cuenta que deberán ser las propias comunidades las que del el paso para conseguir todo esto. Es decir, que aunque haya 106 parcelaciones que puedan optar a conseguir servicios básicos, no significa que las 106 lo vayan a conseguir. Todo dependerá del interés que tengan en hacerlo, tal y como ha recordado Torrico, que sí ha aclarado que la Oficina del Territorio está vigente y trabajando para abordar todas las situaciones que se den. Además, el próximo lunes se presentará la guía a los parcelistas junto con el Consejo del Movimiento Ciudadano.

Más claves

El documento expone cómo se recorre cada camino elegido e incluso hace estimaciones de costes de cuánto costarán estos procesos. Eso sí, da cifras muy generales y no concretas porque muchos de los pasos dependen, por ejemplo, de la libre contratación de profesionales.También se dan una serie de sugerencias y consejos que pasan, por ejemplo, por contratar a profesionales que hagan un estudio económico de la situación.