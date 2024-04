El Córdoba CF vuelve a cotizar al alza tras doblegar al Intercity

El Córdoba CF volvió al camino de la victoria tras imponerse en el Antonio Solana de Alicante (0-2) este domingo con goles de Carlos Albarrán, en la primera parte, y de Kuki Zalazar, a diez minutos del final, en un encuentro sin brillantez en el que el conjunto blanquiverde tiró de oficio y de pegada para imponerse al equipo bursátil y afianzar así la segunda plaza del Grupo 2 de Primera Federación tras la derrota del Ibiza y el empate del Málaga, lo que concede margen a los blanquiverdes para llegar a las eliminatorias de ascenso en la mejor posición posible después de garantizarse matemáticamente con la victoria una plaza en los 'play off'.

Mal terreno de juego, juego gris

El Córdoba CF saltó al irregular terreno de juego del Antonio Solana con Isma Ruiz en la medular y Alberto Toril en punta, por lo que Kike Márquez esperó su oportunidad desde el banquillo y Simo Bouzaidi ni siquiera pudo entrar en la convocatoria por un proceso febril de última hora, según informó el propio club cordobesista. Si la previa ofrecía una noticia más que positiva, con el regreso de Adri Castellano a una convocatoria 30 jornadas después, las horas precedentes arrojaban una negativa en forma de baja: la de Simo Bouzaidi por un proceso febril, según informó el club. Por lo tanto, Iván Ania se quedaba con opciones más que forzadas para la banda izquierda como complemento de Adilson Mendes, con Álvaro Leiva a pie cambiado o adelantando a Calderón tras una hipotética entrada de Iván Rodríguez. Así, el asturiano realizó los cambios previstos en la previa, dio entrada a Isma Ruiz por Álex Sala en la medular y a Alberto Toril por Kike Márquez, que cedió su puesto en la mediapunta a Kuki Zalazar.

Adrián Lapeña conduce el balón en presencia de Emilio Nsue, jugador del Intercity. / LOF

Si el asturiano advertía hace unas semanas que el mayor reto de este Córdoba CF para lograr puntuar era seguir pareciéndose a sí mismo, el propio conjunto blanquiverde se empeñó en desmentir a su entrenador. En cualquier caso, a estas alturas de temporada es fundamental atender más al bolsillo que al paladar. Esto es, más importante resulta el punto los puntos en sí que la manera de conseguirlos, más allá que en las últimas semanas este equipo se parezca poco al de enero o diciembre, sin ir más lejos o más cerca. Pero cuando apenas resta un mes y medio de Liga, la forma de jugar, de ganar, no pasa de ser un mero análisis que no tiene más importancia que esa: ver la manera en la que se ha ganado, empatado o perdido. No hay forma de modificar mucho en pleno mes de mayo, o casi, por lo que lo fundamental es el resultado. Y este sigue acompañando al Córdoba CF, que se garantizó una plaza en las eliminatorias de ascenso tras ganar en el Antonio Solana al Intercity y, además, sigue mirando de reojo al líder.

El césped del Antonio Solana no está hecho para florituras. Con claras calvas, irregular y con un conejo en lugar de balón, el Intercity comenzó el encuentro empujando arriba, presionando la salida de balón del Córdoba CF y generando alguna ocasión. Como la de Soldevilla, apenas en el primer minuto de juego, cuyo disparo cruzado generó problemas a Carlos Marín en forma de rechazo que no aprovechó en el área pequeña Emilio Nsue.

Golpeo del Córdoba CF

Con un centro de Carracedo que cabeceó sin fuerza Alberto Toril (min. 8) lo más destacado en el primer cuarto de hora fue la ausencia de ocasiones claras para ambos equipos prácticamente en todo el primer tiempo. El Intercity salió con la clara intención de ejecutar transiciones rápidas, contragolpes para sorprender a un Córdoba CF que estuvo atento a ello, en líneas generales, mientras que defensivamente, el equipo de negro lograba contener el clásico río de fútbol y ocasiones de los blanquiverdes. Partido anodino, con mucha pelea en el mediocampo, pero sin llegadas claras de unos ni de otros, el tiempo fue pasando entre bostezos.

Adilson Mendes, observa el balón en una llegada del Córdoba CF al área del Intercity. / LOF

De nuevo el timidísimo peligro local llegaba por el flanco izquierdo con un disparo cruzado de Guillem Jaime al que Xemi no llegó por poco, entre otros motivos, porque anduvo atento Adrián Lapeña (min. 20).

Y en una jugada aislada, el Córdoba CF demostró el tremendo potencial que sigue guardando. En una triangulación con un pase en el área de Diarra a Toril, el balear hizo una dejada desde el punto de penalti para que Albarrán, llegando desde atrás disparara con el interior, colocado, ajustado al poste derecho de la meta defendida por Gaizka Campos.

Aunque el partido no cambió mucho más, sí lo hizo el Intercity. No se veía ya al equipo de Sandroni con la misma fe que en la primera media hora, lo que favoreció al Córdoba CF, que logró a partir de ahí tener posesiones algo más largas, más reposadas. Aunque, eso sí, con el mismo peligro de cara a la portería rival, es decir, apenas puso en peligro la integridad del marco de Gaizka Campos.

Tres llegadas más que tímidas por parte del Córdoba CF hubo en el último cuarto de hora antes del descanso a cargo de Adilson (dos) y de Kuki Zalazar, pero más allá de esa ausencia de peligro, lo mejor para los blanquiverdes era transmitir la sensación de que el encuentro no sólo mostraba un marcador a favor, sino que en el campo se controlaba el ritmo de partido y, además, el Intercity perdía por lesión al exblanquiverde Rafa Gálvez (min. 36), que dejó su sitio a Diego Cámara.

Segundo tiempo parecido al primero

Sin embargo, ese control desapareció nada más volver de vestuarios, ya que el Intercity apareció en el segundo acto con fuerzas y ánimos renovados, logrando firmar tres llegadas con peligro y una de ellas sí que puso un nudo en la garganta de lo seguidores cordobesistas congregados en el Antonio Solana. En el minuto 51, un error de Lapeña en el despeje provocó que el balón llegara hasta Roigé que, dentro del área y ya en la línea de fondo lanzó un centro que rebasó a Carlos Marín pero no encontró un compañero que la empujara a gol. Calderón sí consiguió despejar a córner para confirmar que el Intercity comenzaba el segundo acto igual que el primero y que el equipo de Iván Ania no lograba controlar el ritmo de partido.

Adilson Mendes sonríe tras una ocasión fallada por el Córdoba CF, ante el Intercity, en el Antonio Solana. / LOF

Intentó responder el Córdoba CF, en cualquier caso, con un centro-chut de Calderón que terminó rebasando, incluso, la cantina situada tras una de las porterías del Antonio Solana. Pero al igual que en el inicio de partido, lo del Intercity volvía a parecer fuego de artificio.

Quizá porque Sandroni se olía precisamente eso, que su equipo amagaba más que golpeaba, se la jugó del todo dando entrada a Danny Blum y Moha Traoré, que conformaban con Emilio Nsue una tripleta de ataque lo suficientemente fuerte como para que Iván Ania diera respuesta casi inmediata, retirando del campo a Christian Carracedo e introduciendo a Álex Sala, con lo que Kuki Zalazar pasaba a la izquierda, Adilson Mendes a la derecha y Diarra se convertía en el vértice superior del triángulo conformado con Sala e Isma Ruiz.

Y le resultó al asturiano. Las ligeras alegrías del equipo negro se acabaron antes, siquiera, de que generara peligro real en las inmediaciones de Carlos Marín. Y para colmo, por esa zona interior llegó el segundo gol del Córdoba CF, el de la tranquilidad. Una salida del Intercity fue interceptada por Álex Sala, que pasó a su izquierda en la incorporación de Kuki Zalazar. El uruguayo se adentró en el área y largó un zurdazo imparable para Gaizka Campos (min. 80). En un partido de mucho trabajo, tanto por la particularidad del rival como por el estado del terreno de juego, así como por la situación momentánea del propio Córdoba CF, el equipo de Iván Ania se imponía con oficio a un Intercity que no pasó del amago, salvo por una ocasión, clarísima, del los bursátiles con un cabezazo de Nsue que se marchó por muy poco cuando apenas quedaban cuatro minutos para el final.

Así, la derrota de hace una semana en El Arcángel, ante el Alcoyano, quedaba enjugada y olvidada en sólo siete días y la cotización blanquiverde ante el equipo bursátil experimentada una nueva subida más que notable, ya que la derrota del Ibiza en Can Misses y el empate del Málaga en La Rosaleda concedía a los blanquiverdes una distancia de cuatro puntos sobre los pitiusos y cinco a los costasoleños. Evidentemente es una distancia sustanciosa con sólo cinco jornadas por disputarse,y con duelos directos ante ambos. Y mientras tanto, este Córdoba CF sigue puntuando –y ganando- pese a parecerse poco al equipo de hace unas semanas, contraviniendo la máxima de su propio entrenador. Que siga así, siempre será mucho más importante el bolsillo (puntos) que el paladar (juego).

Ficha técnica

0-Intercity: Gaizka Campos, Guillem Jaime, Vadik Murria, Rafa Gálvez, Cristo Romero, Undabarrena, Martín Bellotti, Xemi Fernández, Soldevila, Pol Roigé, Emilio Nsue. Cambios: Diego Cámara por Rafa Gálvez (36’), Moha Traoré por Bellotti (67’), Danny Blum por Soldevila (67’), Mikel Mendibe por Guillem Jaime (87’), Leo Vázquez por Pol Roigé (87’). Entrenador: Alejandro Sandroni. 2-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril. Cambios:Álex Sala por Carracedo (72’), Antonio Casas por Alberto Toril (77’), Kike Márquez por Isma Ruiz (84’), Iván Rodríguez por Adilson Mendes (84’), Álvaro Leiva por Kuki Zalazar (84’). Entrenador: Iván Ania. Goles: 0-1 (27’) Carlos Albarrán. 0-2 (80’) Kuki Zalazar. Árbitro: Monterrubio Torres (C. Aragonés). Mostró cartulina amarilla a Calderón (41’), Xemi Fernández (69’), Kuki Zalazar (70’), Moha Traoré (73’), . Incidencias: Estadio Antonio Solana. Unos 1.000 espectadores, con presencia cordobesista.

Suscríbete para seguir leyendo