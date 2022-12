Javi Flores, capitán del Córdoba CF, habló este miércoles del 2022, un año que se acaba "con un balance que creo que es inmejorable". El centrocampista blanquiverde recordó que se logró "un ascenso" y, además, estando ahora en la nueva categoría siendo "recién ascendidos, estamos en primera posición". Por lo tanto, para el de Fátima "el balance no puede ser mejor. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repertir, cuando las cosas que se hacen bien desde arriba del todo, y de ahí hacia abajo, es más fácil que las cosas vayan bien". El capitán del Córdoba CF insistió en que "cuando un club está bien estructurado, cuando hay cercanía desde la gente que manda hasta el que limpia el campo, como se suele decir, las cosas solo pueden ir bien". Además, Javi Flores alabó a "Infinity, con Javier González Calvo a la cabeza y los demás consejeros", ya que "entraron con una idea muy clara", pero vio fundamental que "se le respetó cuando los resultados no fueron bien", y luego, "el tiempo y el trabajo han dado sus frutos". Por todo ello, el capitán blanquiverde no dudó en asegurar que "estamos ante el mejor momento en muchos años en la historia del club y lo que hay que hacer es mantenerlo, cuidarlo y seguir en esta dinámica positiva que tenemos entre club, jugadores, afición y periodistas", reiterando que el Córdoba CF vive "un momento muy bueno que hay que cuidarlo y mantenerlo".

"Esperemos que sea el mismo final"

También se le recordó a Javi Flores el ascenso que él mismo vivió hace más de 15 años, a Segunda División, temporada que se vivió con mucha presión. "Sí, la sensación puede ser así", reconoció el de Fátima, que recordó que "en aquel momento se apostó bastante por subir otra vez a Segunda. Ya sabemos que aquí en Córdoba queremos estar lo más arriba posible y entendemos que nuestra categoría es mínimo en Segunda y ese año es verdad que se veía mucha más presión que en este año", admitió, para afirmar que "bastante mejor así, que podamos llevarlo con tranquilidad, sabemos de dónde venimos y también dónde queremos ir, pero ir paso a paso, con tranquilidad y esperemos que el final sea el mismo".

Entrando en la actualidad del equipo, Javi Flores reconoció que "no esperábamos un resultado así y no creo que fuese un resultado lo más justo" el cosechado el pasado domingo en Alcorcón, "pero creo que el partido ya está olvidado. La mentalidad ya está puesta en el sábado, terminar el año con una victoria, seguir ahí arriba y creo que no le va a pesar en ningún momento esa derrota al equipo", porque entiende que se va a afrontar el choque ante el Mérida "como lo hemos hecho hasta ahora, con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de sumar tres puntos".

Sobre su estado físico, el capitán del Córdoba CF explicó que "he vuelto a hacer cosas con el grupo y bueno, las sensaciones han sido buenas, a ver cómo transcurre la semana, no he hecho cosas muy intensas, pero lo que he hecho ha sido sin molestias, lo cual es bueno". También habló sobre sus parejas en el centro del campo, especialmente de Diarra. "El año pasado formé pareja con Álex Bernal, que es más de mis características y este con Diarra. Diarra es un cuatro por cuatro, es físico, es bueno con balón, tiene llegada, tiene mucho recorrido, creo que reúne muchas cosas", alabó el capitán, que también destacó que "Álex, por su físico, es más como yo, pero también abarca campo y roba pelotas, lo que pasa es que igual no somos muy vistosos, pero también lo hace". Finalmente, explicó que "Ramón Bueno por sus cosas, que ha tenido lesión, ha tenido menos minutos", por lo que en definitiva, los centrocampistas del Córdoba CF, para él, son "parecidos, pero a la vez diferentes y creo que congeniamos bastante bien".

Cuidado con el Mérida

Sobre el rival del Córdoba CF, el capitán blanquiverde comentó que el Mérida "puede que sea ahora mismo su mejor momento de la temporada y evidentemente vendrá a aprovechar eso, que viene con confianza y en buen momento". Javi Flores espera "un equipo que juega muy bien al espacio, que en las contras tienen dos delanteros referencia que caen muy bien a los espacios. Y en las contras, si les dejas jugar, tienen calidad", avisó, aunque remarcó que "debemos centrarnos en nosotros, en seguir nuestro estilo, como hemos hecho el año aquí en casa y si damos nuestra mejor versión debemos sumar los tres puntos".

Finalmente, el capitán del Córdoba CF habló sobre los arbitrajes, de los que valoró que "no creo que hasta la fecha nos hayan perjudicado ni ayudado. Al final, debe ser muy difícil ser árbitro, tomar decisiones rápidas… Creo que en el día del Pontevedra, la roja es justa, es verdad que en pequeñas cosas se equivocaron, pero me cuesta pensar en que lo hacen queriendo, porque ellos también se juegan su puesto para intentar subir de categoría", recordó. Además, Javi Flores insistió en que "no creo que ellos mismos quieran equivocarse", por lo que mandó un mensaje de "absoluto respeto", a pesar de que "muchas veces en el campo me cabree con ellos y no esté de acuerdo", comentó con una sonrisa. "A día de hoy creo que han tenido errores, pues sí", porque, por ejemplo, "el gol de Jorge (Moreno) en Riazor es un error, pero otras veces se equivocan a favor nuestra y no diremos nada, con lo cual creo que hay que dejarlos y hay que centrarse en otras cosas que no sean el árbitro", recomendó el capitán del Córdoba CF.