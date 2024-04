Alberto Toril y la identidad del Córdoba CF: "Estamos enfocados en nosotros, en nuestro juego"

Desde el vestuario hasta la grada, de los aledaños al terreno de juego, una única premisa se extiende últimamente en clave blanquiverde: no hay margen para volver a fallar en El Arcángel, quizás ni siquiera lejos de él. Ese es el contexto en el que ha aterrizado el Córdoba CF de Iván Ania en este tramo final del campeonato en el Grupo 2 de Primera Federación, ahora ante una prueba de calibre frente al Málaga este domingo (16.00 horas, FEF TV), incluso con cierto aire a final anticipada, de la que algunas protagonistas, como Alberto Toril, han aprovechado el paso de las fechas para resaltar su vital trascendencia. «Es un partido de otra categoría pero estamos en estas circunstancias ahora. Toca disfrutar del partido, del ambiente y espero llevarnos la victoria», expresó el atacante.

Reforzado tras el Intercity

En la parcela individual, por otra parte, el pasado triunfo en tierras alicantinas estimuló -en buena medida- la convicción del ariete balear, mermado en lo físico y moral durante diversas fases del curso -sufrió una lesión a finales del pasado año, más el fallecimiento de su madre recientemente-, aunque ahora de nuevo en dinámica positiva: «He estado bastante tiempo fuera del once, estoy contento por volver, pero sobre todo por la victoria del equipo. Hicimos una buena jugada colectiva. Eso, aportar al equipo, siendo con goles, asistencias o estando en el campo, me hace estar contento, por cómo están yendo las cosas y por cómo está yendo el equipo», confesó, igualmente aludiendo a su primera titularidad tras nueve jornadas fuera del once.

«Íbamos al campo al que íbamos, sabíamos de la dificultad del rival y del terreno de juego. Supimos adaptarnos rápido y conseguimos un resultado positivo», siguió relatando, ampliando también el análisis de una semana de trabajo que ha servido para reconectar sensaciones y pulir errores de cara al cruce con los blanquiazules, del que se plantea escapar con una victoria para afianzar la segunda plaza de la tabla, actualmente con cuatro puntos de margen respecto al tercero, el Ibiza, y otros cinco sobre la marca que ostentan los malaguistas, cuartos clasificados.

Alberto Toril pugna con el esférico con Carlos García durante una sesión de trabajo. / CCF

Ambiente e identidad

Incidiendo en el inminente pleito ante el conjunto dirigido por Sergio Pellicer, precisamente, el «19» blanquiverde destacó la importancia de mantener el plan ajustado a la rutina habitual: foco en lo propio, identidad intacta y estudio del rival, sin alterar, eso sí, el plan ni la filosofía. «Trabajamos como venimos haciendo, siempre enfocados en nosotros. Veremos cosas sobre el Málaga, pero sobre todo estamos enfocados en nosotros, en nuestro juego y en hacerlo bien», desveló.

Con el cartel de «no hay entradas» luciendo en las taquillas de El Arcángel, del mismo modo, el delantero tampoco escondió la ganas que se respiran en el vestuario califal, que quiere zanjar el derbi regional regalando otro triunfo ante su afición -máxime tras el jarro de agua fría ante el Alcoyano, último cruce casero hasta la fecha-: «Va a ser un partido especial, va a venir mucha gente, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en hacer las cosas bien y tener a nuestra afición contenta», apostilló.