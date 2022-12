"Me gusta comer, dormir la siesta y quedarme tranquilo en casa"

Un motor de altas revoluciones en el campo, pero una persona tranquila y moderada fuera del césped. Youssouf Diarra (Bamako -Mali-, 1998) es uno de esos jugadores que tradicionalmente siempre han caído de pie en el Córdoba CF, el propio El Arcángel e incluso en el cordobesismo, dejando un rendimiento y entrega innegociables en su hasta ahora corta estancia como blanquiverde. Cimentando sus éxitos en esa filosofía de trabajo, acoplado a la perfección a su “nueva vida”, aunque destacando la naturalidad con la que aborda todo, el hispano-maliense está siendo una de las grandes noticias en este primer tramo de temporada para el bloque tutelado por Germán Crespo, en el que mantiene una línea ascendente como claro reflejo de la gran dinámica que atraviesa el equipo. En uno de los momentos más dulces de su incipiente carrera, a fin de cuentas, llevando también la ambición como estandarte, el joven mediocampista recalca su gran propósito para el final de temporada: conseguir el ascenso a Segunda División. Y va en camino.

¿Cómo ha sido su entrada al vestuario? ¿Se ha sentido bien acogido?

Desde el primer momento me he sentido super a gusto. Hay un grupo fantástico. El vestuario ha sido muy acogedor, la verdad. La adaptación está siendo buena. Hay que mantener este ritmo y que siga así la cosa (sonríe).

¿Esperaba este rendimiento del Córdoba CF cuando formalizó su fichaje? ¿Y en pretemporada?

Cuando se interesó el Córdoba CF por mí ya sabía que había una buena base, que el Córdoba CF tenía un buen equipo. Primera RFEF es una categoría dura, pero nosotros también tenemos un muy buen equipo, vamos a intentar seguir este ritmo. Ojalá se pueda. Desde la pretemporada ahí están los resultados. Contra los equipos que jugamos, como el Almería o el Granada… Creo que dimos la talla. Es verdad que eran partidos de pretemporada, pero se notaba que el equipo tenía automatismos, que estaba trabajado. Hemos venido siete jugadores nuevos, pero al final había también mucha gente del año pasado y se hace más fácil adaptarse. En pretemporada decíamos que teníamos muy buen equipo, solo nos lo teníamos que creer.

Está siendo una de las piezas más habituales de Germán Crespo.

Es cierto que, normalmente, suelo ser de los habituales. Estoy teniendo suerte de que el míster está confiando en mí. Cuando dice la alineación nunca es seguro quién va a jugar, todos sabemos cómo es Germán, que le gusta rotar. Todos los fines de semana, así, llegó con ese gusanillo, esos nervios por saber si voy a jugar o no. Siempre que el míster me ponga daré el cien por cien, pensando en los compañeros que se quedan sin jugar. De momento quiero devolver la confianza.

¿Cómo se siente dentro del esquema del granadino? ¿Cómo es su relación?

Me encuentro muy bien, es un entrenador que nunca te pone pegas a nada, al revés, te dice que salgas, disfrutes y seas tú mismo. Todo eso para el jugador es un alivio, se agradece mucho. El jugador en el campo no tiene esa presión del míster, por si fallas un pase… nunca hay malos gestos, te anima a que lo intentes otra vez. Creo que todo eso también tiene mucho que ver con el crecimiento que tiene el jugador. Es un entrenador de pocas palabras, pero a veces no hace falta hablar para comunicar. Con las miradas se dice mucho. Es una persona que te dice todo sin decirlo. Me encuentro muy bien con él.

Como hemos dicho, está disputando prácticamente todos los minutos. ¿Cómo se encuentra físicamente?

Cuando hablo con Álex Prieto, el preparador físico, siempre me dice que nunca le he dicho que no estuviera bien. Soy una persona que duerme mucho. Termino de cenar a las 22.00 horas y a las 22.15 ya estoy dormido, creo que es por eso por lo que físicamente me encuentro muy bien. Estoy súper bien (tranquiliza). También me cuido muchísimo con la alimentación, eso luego se agradece.

Dicen que El Arcángel impacta a cualquiera, ¿cuál fue su primera impresión al vivir un partido aquí?

Mi primera impresión fue aquí, en el amistoso con el Granada, que jugué 45 minutos. Ver el campo lleno, y eso que no estaba al completo, el ver a tanta gente me gustó. Quieras o no, en los partidos eso te anima. La gente viéndote, empujando, eso es un plus para el jugador. Te anima a correr más.

¿Y qué hay del encuentro de récord ante el Linares? ¿Y el del gol ante el Pontevedra?

Nunca había jugado con tanta gente. Era un ambiente espectacular, durante la semana ya se veía que iba a ser un partido importante. Ellos iban segundos, nosotros primeros, era un duelo por el liderato, disfrutamos mucho con nuestra gente, además ganamos el partido. Siempre que se pueda llenar así El Arcángel lo vamos a disfrutar muchísimo. En el Pontevedra, me puse super eufórico. Muy contento por ayudar al equipo a sumar los tres puntos, aunque también hay que decir que em ese partido Carlos Marín nos salvó muchas. Tenemos un grupo fantástico, la victoria es siempre de todos. Se notó en el gol, hicimos una piña, estamos muy unidos y lo notamos sobre el campo.

¿Pondría alguna nota a la temporada del equipo hasta el momento?

Las notas siempre me gusta ponerlas en junio, cuando termine la Liga, cuando se consigan los objetivos establecidos. Hasta ahora no pondría ninguna, me esperaría a que termine todo y ahí que cada uno ponga las que crea. Ojalá sean buenas.

¿Cómo se plantea este último partido del año ante el Mérida?

Lo planteamos con toda la ilusión del mundo, después de perder 3-0 en Alcorcón... Ese partido ya está olvidado, afrontamos éste con toda la ilusión, a por los tres puntos para irnos de vacaciones tranquilos.

A veces se habla de presión externa, ¿lo nota el vestuario?

Dentro del vestuario no sentimos nunca presión, al revés, siempre decimos que a veces se tiene un mal día y, dentro del mal día que tuvimos, el partido no reflejó eso, el 3-0. Si hubiéramos metido antes de que ellos hubiesen hecho su tercero, pues seguro que hubiese sido otra cosa. No es igual que el partido de Copa en Cáceres, que ahí si es verdad que estuvimos horribles. Queda aprender sobre el partido de Alcorcón, para que la siguiente vez corrijamos errores.

El equipo también se prepara para su ahora tradicional stage invernal en Baréin, ¿le han hablado algo sobre él?

Sí, el equipo lo ha comentado. Me cuentan anécdotas. Parece que es un viaje estupendo, ojalá podamos vivir eso también. Los compañeros nos han contado experiencias del año pasado y te da esa envidia sana, ojalá vivirlo.

¿Y cómo es su vida en Córdoba? ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad?

Mi vida aquí es súper genial. Me siento súper a gusto con la gente, todos son muy amables. Cuando voy por la calle o a comprar, se agradecen muchísimo los ánimos que nos van dando, que nos mandan. Estoy súper a gusto en Córdoba. Lo que más me gusta ha sido la Mezquita, vinieron hace poco unos familiares y fuimos a visitarla, me encantó, voy a volver a ir. Me quedo con ella.

¿Echa algo de menos de Bilbao?

De Bilbao... sí es verdad que Lezama es Lezama, pero siempre lo he dicho, también hay que mirar fuera. Ahora estoy aquí, muy a gusto. De Bilbao echo de menos la comida, aunque aquí también se come verdaderamente genial. Un poco de todo, pero estoy muy bien.

¿Y cómo es el Yossouf Diarra del día a día?

Si dijese cómo es el Youssouf del día a día igual la gente pensaría que es un aburrido (entre risas). Me levanto, voy a entrenar, termino, trato de hacer la compra en el caso de que toque hacerla y, si no, estoy en casa. A veces ha habido compañeros que han dicho en tono de broma que «Diarra es un aburrido, no sale nunca», ya que yo muchas veces termino de comer, trato de echarme la siesta y después me quedo tranquilo en casa. También en Bilbao llueve mucho, después de comer no se puede hacer mucho plan, te quedas en casa. Tengo ese hábito, soy un hombre familiar, me gusta estar en casa.

¿Cuáles son sus aficiones más allá del fútbol?

No juego demasiado a videojuegos, pero sí que me encantan las series y las películas. Tengo todos los canales, plataformas… todo todo. Ya no sé ni qué ver (se sonríe).

¿Cómo recuerda su paso por Lezama? ¿Se queda con alguna anécdota?

Ha sido una experiencia muy bonita, me han ayudado a ser un mejor jugador. Tengo muy buenos recuerdos. Me quedo con una. Tuve una lesión del quinto metatarsiano que fue complicada, ahí es cuando me di cuenta que la gente era cercana, cuando las cosas no iban bien. La gente estuvo mucho más pendiente de mí, de ayudarme. No tanto como el primer año, que hubo mucha polémica por no ser vasco. Todo eso, cuando me lesioné, me cuidaron super bien. Eso me lo llevo para siempre.

¿Y qué recuerda en torno a la polémica en su llegada a la cantera bilbaína?

El primer año lo pasé bastante mal, francamente. Eso era más fuera de Lezama que dentro, después allí me trataban como uno más, jamás me sentí apartado para nada. Con el paso del tiempo, desde fuera la gente no decía nada. Es verdad que el primer año lo pasé mal, es verdad, pero en la vida no siempre son flores, a veces hay que sufrir un poco para disfrutar después. Estoy súper contento con la gente de allí.

También se le ve realmente integrado en el equipo, en especial junto a jugadores como Gudelj o Simo Bouzaidi, con los que demuestra mucha sintonía.

El vestuario tiene muy buen ambiente, se refleja en el campo, por cómo nos ayudamos. Con Simo o Gudelj, por ejemplo, desde el primer día me dijeron «ven, que te vamos a enseñar un poco todo», desde lo más pequeño como el ir a entrenar. Desde el primer momento me llevé súper bien con ellos, aunque definitivamente lo hago con todos. Estoy muy contento.

Cómo se ve de aquí a mayo o junio, cuando acabe la temporada. ¿Cómo cree que llegará el equipo a esas fechas? ¿Y usted?

En el Córdoba CF solo pienso que tenemos un objetivo, que es ascender, tanto sea quedando primero como jugando el playoff. Ahora mismo solo estoy pensando en el Córdoba CF y, si es posible, en ascender con el equipo.

Pese a que el equipo va líder, también se ha hablado últimamente de posibles refuerzos en el mercado invernal. ¿Cree que haría falta algún tipo de perfil en concreto?

Eso al final será decisión de Juanito y de Raúl (Cámara), con el míster. Ellos sabrán lo que nos convenga a la plantilla y lo que no. Si al final viene alguien por supuesto que será bienvenido.

Hemos visto un Youssouf Diarra que está encandilando al cordobesismo, con mucho trabajo en el mediocampo e incluso goles. ¿Cree que ha mostrado ya su mejor versión?

Hace poco dije que tenía que participar en el área ofensiva, sigo en ello. Sí es verdad que estoy metiendo goles, pero creo que todavía puedo mostrar más con el balón, incluso hacer algún gol más, llegar más al área. Soy un jugador que quiere ir creciendo poco a poco, prefiero no ponerme objetivos, ir escalón a escalón y que venga lo que tenga que venir. Así me lo tomo.

¿Se queda con algún momento de estos primeros cuatro meses?

Si tuviera que quedarme con solo uno no sabría decidirme. El año pasado en el Bilbao Athletic lo pasamos mal, pero ahora es distinto. Me quedaría con el trayecto que estamos haciendo desde que ha empezado la Liga hasta ahora, trataremos de seguir en esta buena dinámica.

¿Algún objetivo personal en lo que queda de temporada?

No me planteo nada en lo personal, pero sí en lo colectivo. El objetivo es intentar ascender con el Córdoba CF, luego ya lo que tenga que pasar pues que pase. Lo mejor es no ponerse objetivos demasiado altos porque luego el golpe es grande. Que venga lo que tenga que venir, es como trato de planteármelo.