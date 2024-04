El Ayuntamiento de Córdoba autoriza una fiesta en San Hipólito durante las cruces

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde a la celebración de una fiesta organizada por la hermandad de la Buena Muerte en la plaza de San Hipólito (plaza San Ignacio de Loyola) durante el fin de semana de las Cruces de Mayo. En concreto, Vía Pública ha concedido esta autorización para instalar una barra así como una carpa, y tampoco ha alegado nada en contra de este permiso la Delegación de Festejos, según han confirmado fuentes municipales a este periódico.

La autorización para la instalación de esta barra coincidirá en el tiempo con el especialmente largo plazo que tendrán las cruces este año, ya que se celebrarán desde el 26 de abril al 1 de mayo, ambos días inclusive.

En compensación

Se da la circunstancia de que la hermandad y cofradías de Nazarenos Congregantes del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, fue descalificada este año al no haber alcanzado la puntuación mínima (10 puntos) otorgada por el jurado durante dos ediciones seguidas, por lo que no ha sido admitida este año en el Concurso de Cruces de Mayo que organiza el Ayuntamiento. En cualquier caso, y aunque sin cruz, montarán una barra y ofrecerán una programación de conciertos para los días en los que se celebra el concurso municipal.

El hermano mayor de la Buena Muerte, Joaquín de Velasco, explica que la instalación de la barra fue "la compensación" que el propio Ayuntamiento les ofreció después de no autorizarles a montar cruz este año. "Nuestra intención primera fue recurrir el fallo del jurado, que consideramos injusto, porque es la misma cruz que habíamos montado otros años, en los que sí nos llevamos el accésit", explica. Sin embargo, desde el propio Ayuntamiento les recomendaron no recurrirlo, porque "no merecía la pena", y les ofrecieron esta posibilidad de abrir una barra esos días.

Cruz de San Hipólito del año pasado. / A.J. GONZÁLEZ

Quejas vecinales

La celebración de este evento se produce con las quejas, que avanzó El Día de Córdoba, de un grupo de vecinos de San Hipólito que han pedido al Ayuntamiento que denegase la licencia a esta hermandad.

A esas quejas vecinales que critican que "el único objeto de la fiesta sea la venta de alcohol", se han sumado las críticas de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que preside Antonio Toledano. Este colectivo ha advertido del impacto que tendrá la autorización para eventos paralelos a las fiestas populares , pero “sin identificarse con ellas, con el único objetivo de recaudar dinero”, después de conocerse el visto bueno por parte del Ayuntamiento de Córdoba para la celebración, coincidiendo con las Cruces, de esta ‘fiesta de primavera’ de un colectivo sancionado porque su instalación no dio en la edición pasada una calidad mínima.

Cordialidad

Frente a estas quejas, el hermano mayor de la Buena Muerte destaca la cordialidad que existe "con la mayoría de los vecinos, algunos de los cuales pertenecen incluso a la hermandad", aunque respeta que pueda haber voces críticas en el entorno de una cruz que lógicamente genera ruidos y molestias. Lo que lamenta, eso sí, es que algunos "mientan" e insiste en que siempre han respetado los horarios y que la descalificación fue por criterios estéticos no por no respetar las normas. "El año que viene montaremos de nuevo la cruz y será magnífica", ha prometido el hermano mayor.