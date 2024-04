El Córdoba CF afina su plan para fortalecer El Arcángel ante el Málaga

No volver a ceder un punto en El Arcángel y salir del derbi regional frente al Málaga de este domingo (16.00 horas, FEF TV) dando otro golpe sobre la mesa. Esa es la hoja de ruta que se ha planteado el Córdoba CF de Iván Ania en esta trigésimocuarta semana de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación, en la que ya ha dejado encarrilado su plan con un objetivo en concreto: apear a otro competidor del debate por la segunda plaza de la tabla. Con poco más que dicha idea y toneladas de ilusión trabajó el bloque blanquiverde durante la sesión de este jueves en la Ciudad Deportiva, de esta forma, de nuevo a estricta puerta cerrada y dentro de un itinerario que todavía contempla otras dos matinales de preparación antes del cruce que se avecina.

Iván Ania, con todas sus armas

Podrá disponer del plantel al completo -salvo giro inesperado- el preparador ovetense a la hora de diseñar su esquema frente a los malacitanos, ya con Simo Bouzaidi reincorporado tras causar baja de última hora por un proceso febril antes de la pasada visita al Estadio Municipal Antonio Solana del Intercity. Tanto el de Olot como el resto del grupo, en esa línea, se personó este jueves en las instalaciones del Camino Carbonell desde las 10.30 horas, listo y dispuesto para llevar a cabo la segunda de sus prácticas de la semana, realizada con un marcado carácter técnico-táctico.

De menos a más, con también más pizarra que desgaste, precisamente, mantuvo Iván Ania a sus pupilos durante la acalorada mañana en el “campo grande” del recinto, escenario habitual de sus entrenamientos en estas semanas finales del campeonato regular. Como de costumbre, sin alterar la escaleta, las primeras paradas del entrenamiento llevaron al equipo a realizar un ligero calentamiento, un pequeño circuito de activación y trabajo con el esférico mediante rondos. No fue menos el habitual buen ambiente instaurado desde el arranque de temporada, con sonrisas, sintonía y mucha alegría extendida -todavía se palpa la liberación tras el reciente triunfo- entre los protagonistas.

Alberto Toril se ejercita bajo la atenta mirada de Ania durante una sesión de esta semana. / CCF

La sesión diseñada también dejó espacio para ciertas probaturas. No faltó el clásico simulacro de partido a campo reducido, en el que cuerpo técnico blanquiverde probó variantes. Más allá de eso, igualmente se pudo apreciar algún que otro esbozo del once que se prepara para el fin de semana -para nada aún definido-, con un posible esquema que mantenga la esencia del bloque que asaltó tierras alicantinas fechas atrás. Conforme a la lógica, la retaguardia no espera rotaciones, manteniendo a Lapeña y Martínez, junto a Albarrán y Calderón, asentados en defensa, mientras que el mediocampo, que contó con la sorpresa de Isma Ruiz de inicio ante el Intercity, podría mantenerse con de nuevo el granadino y Diarra formando dupla.

El buen momento de Kuki Zalazar, incluso reconocido por el propio futbolista a lo largo de la semana, dejará continuidad para el uruguayo en la mediapunta, mientras que Adilson Mendes y Christian Carracedo se mantendrán en los costados. También salió reforzado Alberto Toril de la cita ante el Intercity, por lo que, pese a contarse con Antonio Casas plenamente recuperado tras lesión, la apuesta podría pasar por conservar al ariete balear en el once de partida.

Adri Castellano, kilómetro cero

Otra de las grandes noticias del pasado enfrentamiento en la Comunidad Valenciana, incluso más allá de los tres puntos, fue el regreso a una convocatoria de Adri Castellano, que había permanecido en el dique seco desde la tercera jornada de Liga, sin llegar a debutar. Una larga odisea con las lesiones, molestias y recaídas ha experimentado el zaguero cordobés hasta la fecha, uno de los fichajes estelares del pasado mercado estival que ya, con el alta médica y deportiva bajo el brazo, espera estrenarse oficialmente como blanquiverde sobre el césped durante las próximas citas.

Concentración, tensión y, sobre todo, muchas ganas, se intuyen del ex de la Ponferradina en cada lance de las últimas sesiones de trabajo, en las que también ha aprovechado para despejar toda duda sobre puesta a punto física, que ya ha sido completada -pese a todavía reservarse una importante adaptación a la competición-. Si nada se tuerce, por tanto, sus servicios apuntan a estar disponibles de cara a la lista del próximo domingo, en la que tanto Ania como su Córdoba CF volverán a tener todas las armas preparadas y en regla.

