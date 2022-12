Germán Crespo: "Si sale algo interesante, nos gustaría reforzarnos"

Un último baile. Al Córdoba CF solo le queda eso, una última cita para dar por cerrado el año más brillante en el grueso de su historia reciente, donde los éxitos escaseaban hasta hace relativamente poco. En la idea de ponerle el broche, precisamente, llega un choque tan emotivo como trascendental para el bloque liderado por Germán Crespo, que tratará de despedir el año cerrando un ciclo que también inició ante el Mérida, aunque ahora en una categoría distinta, condiciones similares, y de vuelta al hervidero de El Arcángel (sábado, 18.00 horas). “Esperamos un partido como todos los de casa. Salir desde el primer minuto con la intensidad necesaria, leer bien y ojalá despedir el año como merece, con una victoria, ante nuestra afición. Tenemos un parón ahora largo, no hay mejor manera de poder disfrutar de esas vacaciones estando líderes y habiendo podido conseguir la última victoria en casa. Es un rival con una dinámica muy positiva, que en las últimas jornadas se han metido en la zona noble. Ellos vienen a hacer su partido, nosotros, con nuestras armas, vamos a intentar que se queden los tres puntos aquí”, reconoció el propio preparador en la previa al duelo ante el combinado emeritense.

Las claves para hacer daño al cuadro extremeño, a su vez, también fueron analizadas por el granadino, que señaló la idea de “mantener la línea” para hacerse con el dominio del choque. “Sabemos que es un equipo que juega con un sistema parecido al nuestro. Al tener dos referencias arriba, si juegan como en las últimas semanas, van a buscar algo más de juego directo. En las últimas cinco semanas ha tenido dos dibujos tácticos. La idea que tenemos es la de todos los partidos, dominar, hacernos con el balón, ser verticales cuando tengamos que ser, meterle mucha intensidad. Esa intensidad no nos puede llevar a equivocarnos, como en el Pontevedra, hay que meterle mucho ritmo, pero el partido dura 90 minutos. Venimos de una situación en la que el esfuerzo físico fue importante y no nos dejó afrontar el partido en Alcorcón de la mejor forma posible. Después de la derrota da alegría ver entrenar al equipo. Tenemos plena confianza para mañana”, confirmó ambicioso.

En cuanto a la situación de Simo Bouzaidi -todavía aquejado de la violenta entrada que sufrió en Santo Domingo-, seria duda en la recta final antes del encuentro, el preparador también aprovechó para tranquilizar en torno a su dolencia, indicando que existen posibilidades de que figure en la convocatoria, pese a que no buscarán “arriesgar” en ninguno de los casos. “Hemos probado con él. Faltan 24 horas para el partido, tiene buenas sensaciones pero también molestias. Vamos a esperar a ver cómo llega mañana antes del partido, a partir de esas sensaciones, si no tiene molestias, lo meteremos en convocatoria. No queremos arriesgar a que la cosa vaya a más. Al ser una contusión del golpe, no ser nada de articulación, sabemos que si no tiene esa molestia el riesgo va a ser mínimo”, admitió.

El mercado de fichajes, una opción real

La opción de acudir o no a la ventana invernal para reforzarse, por otro lado, también fue manifestada por Germán Crespo, que señaló su satisfacción con la plantilla, aunque sin renunciar a algún potencial refuerzo en función de posibles oportunidades de mercado. “Si vamos al mercado es porque salga un jugador que aporte, que vaya a sumar. No vamos a salir por salir. El año pasado en estas fechas hablábamos de lo mismo, salió la opción de Gudelj y vino, es evidente que todo es mejorable. Tenemos ese parón para analizar lo que tenemos, si se puede mejorar algo, a partir de ahí tomaremos decisiones. Tiene que ser un jugador que tenga minutos, no queremos uno que no haya tenido, a no ser que no sea un jugador que marque diferencias, entonces lo veríamos”, indicó. “Tendremos dos o tres semanas, en las que nos reuniremos la dirección, Javier González Calvo y cuerpo técnico, ahí veremos qué podemos pedir. Está claro que a nosotros también nos gustaría, si sale algo interesante, pues nos reforzarnos, como van a hacer casi todos los equipos”, apuntó acto seguido.

En ese mismo capítulo, a su vez, el técnico manifestó su postura respecto a los futbolistas que menos están contando hasta el momento a lo largo de la temporada, sobre los que recalcó su implicación y trabajo más allá del rendimiento. “Estoy contento por cómo trabajan, porque cuando los sacas lo dejan todo. Pueden estar más o menos acertados, pero no puedo cambiar de opinión cuando llevo muchas semanas diciendo que estaba contento con la plantilla. Es verdad que cuando hemos necesitado jugadores, a lo mejor creíamos que nos podían dar lo que podíamos, pero también es complicado, son jugadores que no tienen esa continuidad en el once titular. Es difícil que salgan en un partido y te lo den todo, sobre todo por la presión. Ellos quieren agradar, eso al final también dificulta, en 45 o 60 minutos, mientras que otros con más continuidad tienen partidos malos, pero después pueden tener esa tranquilidad”, reconoció.

Los refuerzos en los rivales directos

La situación en lo referente al mercado de fichajes y los posibles refuerzos del resto de equipos de la zona alta, de la misma forma, también fue balanceada por el preparador, que destacó su plena “confianza” en el trabajo del equipo hasta ahora. El caso singular de la posible llegada de Lucas Pérez al Deportivo, entre otros, fue protagonista en ese sentido. “Lo de Lucas Pérez se habló en pretemporada, hasta que no se haga oficial no lo sabremos. Para eso está el mercado invernal, para que los equipos que no han empezado como ellos quieren, van a intentar mejorar. Es lo que hay. Vamos a intentar mirarnos a nosotros, hacer nuestro trabajo. Tenemos confianza en que se están haciendo las cosas bien, a los que equipos que no lo piensen así no tenemos que darle importancia, conforme se vaya terminando el mercado veremos quién se ha podido reforzar y cómo le han sentado al club”, apostilló.