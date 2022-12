El Córdoba CF puede con todo y gana al Pontevedra en inferioridad

El Córdoba CF logró una victoria de mucho peso en El Arcángel ante el Pontevedra con un gol de Diarra en la recta final del encuentro, tanto por la forma en la que lo consiguió, jugando con uno menos durante 80 minutos por expulsión temprana de Gudelj, como porque con los tres puntos sumados mete cinco a su inmediato perseguidor en la clasificación, el Castilla, y nada menos que diez puntos sobre el sexto clasificado.

Realizó Germán Crespo los cambios previstos en el once inicial pensando en el encuentro del próximo domingo en Alcorcón y la duda con Javi Flores quedó resuelta: banquillo. El capitán fue reservado para el choque contra los alfareros y en su lugar saltó de inicio Álex Bernal en su cuarta titularidad del curso. Por lo demás, lo previsto, dentro de lo imprevisible del granadino, que apostó también de inicio por Carlos Puga y José Cruz, así como por Adrián Fuentes en el extremo izquierdo.

Temprana expulsión

Ya se vio desde el inicio que la noche sería rara, a pesar de que la primera ocasión la generó el Córdoba CF, con una internada de Carracedo con centro medido al borde del área pequeña en donde Willy Ledesma hizo lo más difícil: fallar. En cualquier caso, la jugada estaba invalidada por fuera de juego del extremo derecho cordobesista. Cinco minutos después, Carlos Marín hizo su primera aparición a un disparo de Seoane tras saque de esquina para el Pontevedra. Era extraño que el arquero blanquiverde tuviera que intervenir de manera tan temprana y tan decisiva. Y más, en El Arcángel. El Córdoba CF respondió con un cabezazo de Willy Ledesma que la manopla de Cacharrón impidió que llegara a las redes y dos minutos después, en el 10 de partido, en un balón intrascendente en el centro del campo, Dragisa Gudelj realizó una entrada excesiva sobre Miguel Román, con los tacos por delante y a la altura de la tibia, que obligó a Cambronero González a mostrarle la cartulina roja directa. Por mucho que el central blanquiverde protestara y se encarara tanto con el colegiado como con su ayudante, después -ojalá no acarree mayores problemas esa retirada a vestuarios-, la entrada era merecedora de expulsión.

Germán Crespo, lógicamente, movió el banquillo y tuvo que sacrificar a Miguel de las Cuevas para dar entrada a Jorge Moreno, pero el encuentro seguía raro. El Córdoba CF, lógico, parecía no acostumbrarse a estar con uno menos en el campo y era lógico: las dos expulsiones que sufrió la pasada campaña fueron más allá del minuto 80 y con los partidos resueltos. Pero lo llamativo era que tampoco el Pontevedra parecía acostumbrarse a la nueva situación. Tuvo una llegada con Rufo, con un centro que cazó Carlos Marín, y un cabezazo de Churre a un saque de esquina, fácil para el arquero blanquiverde (min. 28). Antonio Fernández dio entrada a Alberto Rubio por Miguel Román, que se retiró con una sensible cojera, posiblemente fruto de la entrada de Dragisa Gudelj, y el equipo granate mejoró ligeramente. De hecho, tuvo la mejor ocasión del encuentro hasta ese momento, iniciada con un gran cambio de orientación de Borja Domínguez, y culminada por Rufo, que disparó cruzado desde dentro del área para que Carlos Marín realizara una parada espectacular. Esa ocasión pareció espolear al Córdoba CF, que dio síntomas de estar enrabietado -además de muy nervioso-, tanto con la situación como con Cambronero González, y Carlos Puga firmó una gran internada con servicio a Willy Ledesma, que no llegó por milímetros a empujar el balón a la red cuando en la grada se cantaba el gol.

Llegaba el descanso y la situación era extraña. El Pontevedra no parecía tener argumentos suficientes para hacerse con el control del partido, pese a contar con un jugador más, mientras que el Córdoba CF intentaba adaptarse a una situación a la que no estaba acostumbrado, jugar con uno menos. El paso por vestuarios debía aclarar las ideas a unos y a otros.

Carlos Marín, tremendo

Tocaba arriesgar y Germán Crespo introdujo en el campo a Javi Flores por el amonestado Álex Bernal, mientras que el Pontevedra parecía algo más decidido a ir a por el encuentro. De hecho, provocó la mejor intervención de Carlos Marín (min. 48) ante Brais Abelenda, que culminó una gran jugada granate. Dos minutos después, Rufo cabeceaba alto un entro de Seoane y, casi de manera seguida, un error en la salida de Calderón terminaba con un disparo cruzado de Alberto Rubio. El técnico blanquiverde lo vio claro y dispuso dos nuevos cambios, dando entrada a Antonio Casas por Willy Ledesma y a José Ruiz por Adrián Fuentes, por lo que montó una banda derecha con el doble lateral, viendo el peligro que podía llevar el conjunto granate por la zona izquierda de su ataque.

El Córdoba CF logró contener y controlar el encuentro con bastante solvencia y, si bien no aparecía por las inmediaciones de Cacharrón, tampoco sufría a partir de esos últimos ajustes realizados desde el banquillo blanquiverde. Antonio Fernández, por lo tanto, se vio obligado a mover ficha y realizó un triple cambio, metiendo en el campo a Mario Ortiz, Charles y Gueye, que por la izquierda volvió a generar peligro para los granates.

Después de dos aproximaciones visitantes que no requirieron la intervención de Carlos Marín, el Córdoba CF apareció por el área gallega con un cabezazo de Antonio Casas a centro de José Ruiz, aunque demasiado fácil para Cacharrón. Para colmo, la desgracia se cebaba con el conjunto blanquiverde, que perdía por lesión a Carlos Puga, por lo que Crespo lo cambió por Simo.

Justo en ese momento de preocupación y de la forma más inesperada llegó el gol blanquiverde. A balón parado. Un saque de esquina de Javi Flores era tocado en primera instancia por la defensa granate y posteriormente por José Cruz. El balón llegó a Diarra, que ganó el salto a su par para conectar un cabezazo que se coló en la portería de Cacharrón. El Arcángel, lógicamente, estalló. El Córdoba CF no solo se había sobrepuesto a todas las adversidades y había jugado con uno menos durante 80 minutos, además de perder por lesión a Carlos Puga, sino que era capaz de sumar los tres puntos.

El Pontevedra intentó reaccionar. Un disparo de Jon Bakero y un centro al área blanquiverde, posterior, terminaron con sendas intervenciones de Carlos Marín, el gran héroe cordobesista de la noche.

Los últimos minutos casi ni se jugaron, tanto por el oficio de Córdoba CF, como porque el partido se calentó en exceso. Entre cuentas pendientes entre jugadores, la importancia de los tres puntos para los locales y el concierto de pito de Cambronero González, en esos últimos minutos hubo de todo menos fútbol. Una victoria de mucho caché para el conjunto blanquiverde en un tenso encuentro, aunque para ello el coste fuera mayúsculo entre sancionados y posibles lesiones. En cualquier caso, parece que este Córdoba CF puede con todo.