Cordoba cierra la Semana Santa más lluviosa que se recuerda

Empezó a llover en Córdoba justo cuando la procesión de la Entrada Triunfal volvía a su templo el Domingo de Ramos y prácticamente no paró hasta la hora que hubiera tenido que recogerse la estación de penitencia del Resucitado, que fue una de las 30 hermandades que no llegaron a poner la cruz de guía en la calle. Así puede resumirse la Semana Santa con más agua en lo que va de siglo y la más lluviosa y catastrófica de la que se tiene memoria.

Nada menos que 158,2 litros por metro cuadrado se han registrado desde el Domingo de Ramos, día 24, hasta la tarde de este Domingo de Resurrección. Dicho de otro modo: más de la cuarta parte (el 27,7%) de la media de que suele llover en Córdoba en todo el año, que es de 593,2 litros por metro cuadrado.

Y todo ello con días como el Jueves Santo, donde cayeron 51,6 litros por metro cuadrado en el observatorio del Aeropuerto de Córdoba. O con otro gran riesgo para las procesiones: el viento. Al respecto, el Miércoles Santo se registraron rachas de hasta 82 Km/h, que hubieran roto más de un cortejo de haber salido ese día, aunque también se sufrió el viento el Jueves Santo (con rachas de hasta 72 Km/h), Martes Santo (58 Km/h) y el Viernes Santo (54 Km/h). El riesgo de daños por el viento hizo que el Ayuntamiento cerrara el Miércoles Santo los parques, obligando a cambiar itinerarios de unas procesiones que al final no salieron.

Salida de la Borriquita este Domingo de Ramos. / Víctor Castro

Tres avisos amarillos

De hecho, y es otro dato inédito, es la primera vez que se registraron a lo largo de una Semana Santa tres avisos amarillos bien por lluvia o viento, una constatación por parte de la Aemet del riesgo meteorológico que existía. Para colmo, las temperaturas han sido puramente invernales, con máximas desde el Lunes Santo que no han superado los 17.9 ºC del Jueves Santo y mínimas de 7,2º C en la madrugada del Miércoles.

Récord histórico

Todo ello se tradujo en tres suspensiones el Domingo de Ramos, donde solo salió la Entrada Triunfal, que terminó su itinerario sin novedad, mientras que las Penas de Santiago tuvo un acelerado retorno que no le evitó sufrir un chaparrón, a la vez que Vera Cruz y el Amor se refugiaban en la Mezquita-Catedral.

El Lunes Santo solo salieron la Sentencia, desde su nueva casa de hermandad, y el Vía Crucis, que acabaron su recorrido sin novedad aprovechando un inesperado paréntesis en la lluvia. El Martes Santo el Císter tuvo un accidentado regreso y la Agonía, tras salir de la Mezquita-Catedral y hacer carrera oficial, decidió también refugiarse en el emblemático templo.

No volvió a salir ninguna hermandad más en el resto de una Semana Santa en Córdoba en donde se acumularon 30 suspensiones, con solo 3 procesiones que terminaron sin incidencias, dos que aceleraron su regreso por la lluvia y tres que se refugiaron, muy lejos de las dos últimas Semanas Santa, en las que salieron todas las hermandades (en el caso de la de 2023) y en la que solo faltó una (2022). Así, este 2024 queda muy por encima de la última Semana Santa de mal recuerdo que es la de 2013, con 24 hermandades que no salieron, tuvieron que refugiarse o darse la vuelta; la de 2011 (que se quedó sin Jueves y Viernes Santo al completo); la del 2000, con otras 12 hermandades que suspendieron sus estaciones de penitencia; y la de 1979, en donde la mayoría de hermandades no salieron, aunque por entonces solo procesionaban 28 cofradías.

El Resucitado en Santa Marina, este domingo. / Manuel Murillo

Un 'reglamento' de lluvia

Entre quienes no recuerdan una Semana Santa tan lluviosa se encuentra Olga Caballero, presidenta de la Agrupación de Cofradías, que lamentaba este domingo las circunstancias que han arruinado, en mayor o menor medida, todos los días de la Semana Santa, lamentando que en algún caso las dudas en la salida propiciaran situaciones «de poca seriedad».

Preguntada al respecto, Olga Caballero se mostró partidaria de fijar por escrito un reglamento claro que regule estos casos y evite en el futuro que puedan generarse, por ejemplo, huecos en la carrera oficial o prórrogas innecesarias para decidir salir

