Jueves Santo en los Patios de Córdoba: Una tradición popular con alma cordobesa

Un año más, los Patios de Córdoba abren sus puertas para disfrutar de un Jueves Santo entre olor de incienso y gitanillas. Una decena de estos recintos han preparado sus macetas y montado pequeños altares para que los vecinos, cordobeses y turistas puedan visitarlos, y venerar a las imágenes que los propietarios han preparado para recuperar así una de las tradiciones más antiguas y populares de alma cordobesa.

Esta es la cuarta edición de la iniciativa Los Patios en Jueves Santo, que organiza la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la asociación Claveles y Gitanillas. En esta tarde noche de 20.00 a 00.00 de la madrugada se han podido disfrutar de: San Juan de Palomares 11, Guzmanaz 7, Pastora 2, Mariano Amaya 4, Pozanco 6, Pedro Verdugo 8, Zarco 13, Zarco 15, Samuel de los Santos y Gener 5, y Aceite 8.

La jornada ha estado marcada por las lluvias, que han dado poca tregua a lo largo del día. Por ello, ninguna de las procesiones de este Jueves Santo ha podido realizar su estación de penitencia en la calle. Esto ha hecho que muchos cordobeses no hayan salido a la calle, sin embargo, otros han acudido a las iglesias a ver a los titulares de las respectivas hermandades, y en el camino han parado a visitar a estos patios cordobeses, ya que dos de las iglesias en la que se esperaba la salida procesional (San Agustín y Jesús Nazareno) están cercanas a la zona donde hay mayor número de patios abiertos.

Diez patios de Córdoba abren sus puertas en este Jueves Santo / Chencho Martínez

Esta tradición se remonta a finales del siglo XIX, cuando el obispo Trevilla suspendió las procesiones en Córdoba, y por ello, la Semana Santa se vivía de forma particular en el interior de las viviendas. En las plantas bajas de las casas, los vecinos montaban altares con estampas que decoraban con velas y flores de sus propios patios. "De esa forma surge una bonita tradición de visitar las casas de los vecinos cuando estaban preparadas con los adornos", ha indicado el presidente de la asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, responsable del patio de la calle Pastora, 2. "Lo importante es que la gente vea este ambiente tan bonito, esta recuperación de la esencia cordobesa, y como se disfrutaba entonces de la Semana Santa, a pesar de que no hubiese procesiones, los vecinos compartían sus viviendas, eso es lo que nosotros esperamos hacer".

Desde Pozanco 6, su propietaria, Mercedes Romero ha explicado que "los cordobeses son los primeros que vienen", además de "los forasteros que no están en mayo y aprovechan para ver los patios". La responsable, que ha preparado un altar con un cristo crucificado adornado con flores y velas, explica que estas lluvias sirven para algunas flores como las calas o lirios de agua, sin embargo, para otras flores como las gitanillas puede ser problemático, puesto que "se les va toda la hoja".

Diez patios de Córdoba abren sus puertas en este Jueves Santo / Chencho Martínez

Esta cita en la Semana de Pasión es una antesala de lo que se podrá disfrutar en poco más de un mes, cuando comience la festividad de los Patios. Como han comentado los encargados, debido a las temperaturas de las pasadas semanas, "este año hay flor, en teoría no deberían estar así, pero parece que estamos en mayo, el año pasado estaba mucho más verde", ha afirmado la responsable del patio de Samuel de los Santos Gener 5, Carmen Guisado, quien explica que este patio se mantiene todo el año, y ya está prácticamente preparado para el concurso, además, Guisado ha querido puntualizar "que esto no es una casa de exposición, es una casa donde se respira vida". La propietaria, que ha preparado un altar con un crucificado, afirma que esta cita es "una forma diferente de disfrutar y enseñar los Patios". Con este altar ubicado en una zona cubierta del patio, Guisado ha indicado que su objetivo era no modificar la estructura del mismo, "esto es una casa privada y queremos que se vea el día a día, pero mostrando al Señor".

Entre alguno de los momentos de esta jornada destaca el cante de saetas, uno de los más especiales para Juana Romero, propietaria de Zarco 15. Los patios han recibido la visita de las saeteras Inma de la Vega, Carmen Abad, Rosario Córdoba y el saetero Eusebio Medina que han dotado de arte y pasión esta tarde noche en los patios. "Los cordobeses se echan a la calle y todo, es el momento en el que pueden aprovechar, estos días han quedado más para la gente de Córdoba", ha indicado la propietaria.