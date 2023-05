El Partido Popular, de la mano de Santiago Cabello, revalidó este domingo su victoria en Pozoblanco consiguiendo aumentar su presencia en el salón de plenos del Ayuntamiento. Los populares lograron pasar de los diez concejales obtenidos en los comicios de 2019 a los once de 2023. El Partido Socialista de Rafael Villarreal pierde un concejal pasando de cinco a cuatro, mientras que Con Andalucia Izquierda Unida, de la mano del joven Emmanuel Vioque logra dos concejales, uno más que en la legislatura que comenzó en el año 2019, aunque lejos de las expectativas creadas. De nuevo, ni Vox ni CD eI lograron convencer con sus propuestas a los pozoalbenses y se quedan sin conseguir entrar en la nueva Corporación Municipal.

La sede del Partido Popular en el pasaje de la calle Mayor era una fiesta anoche con la presencia de numerosos afiliados que se unieron a la celebración de los componentes de la lista que lidera Santiago Cabello, que a duras penas contuvo la emoción en las palabras que dirigió a los presentes que lo vitoreaban al grito de «alcalde, alcalde».

Las primeras palabras del reelegido alcalde fueron de agradecimiento a las más de 5.000 personas que han confiando en su proyecto. Cabello afirmó que están «esperanzados e ilusionados en seguir adelante y conseguir un Pozoblanco muchísimo mejor». El primer edil dijo que trabajarán para todos los pozoalbenses y para conseguir un pueblo mejor».

La cruz de la moneda estaba en la sede del PSOE, donde las caras lo decían todo. Su cabeza de lista, Rafael Villarreal, reconoció que, a pesar de no ser una noche fácil, no consideraba una derrota el resultado obtenido, sino como «algo que nos tiene que hacer ver cómo tenemos que trasmitir nuestras ideas». Villarreal puso de relieve que habían realizado una campaña «muy limpia, con un estilo muy definido, con un proyecto muy claro y hecho en equipo», por lo que a pesar de estar mal anímicamente dijo estar contento por el trabajo hecho. El cabeza del principal partido de la oposición dijo que, como es natural, aceptaban el resultado y afirmó que había llamado al ganador, pero que no había podido hablar con él. Sin embargo, quiso dejar claro a los ciudadanos que les habían votado que van a hacer una oposición «leal, de mano tendida como hemos venido haciendo estos cuatro años», para continuar señalando que «seguiremos trabajando por el bien de los ciudadanos pozoalbenses».