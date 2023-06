El alcalde en funciones de Puente Genil, Esteban Morales, en declaraciones previas a la presentación de una publicación sobre flamenco, este miércoles, ha atendido a la prensa para responder a la inquietud en la localidad respecto al candidato que será nombrado alcalde el próximo sábado, 17 de junio en el Pleno de investidura.

Ha recordado que en la nota de prensa que emitió el grupo socialista, hace una semana, "fue clarificadora, es decir, el PSOE va a presentar a Esteban Morales como candidato y si se mantiene, que parece que es lo probable, el veto a Morales por parte de IU y su negativa a apoyar al PSOE, el próximo sábado será alcalde Sergio Velasco,

“Además, ha revelado que ya han confeccionado “el guión protocolario y en ese hay un acto de entrega del bastón de alcalde de Esteban Morales a Sergio Velasco".

Por tanto- apostilló- “sino hay ninguna novedad, que la veo poco probable, porque estamos a dos días del pleno, ya tendría que haber habido un movimiento más rápido para conformar un equipo de gobierno, tendríamos que haber votado proyectos“, es por lo que entiende la improbabilidad de un gobierno de izquierdas entre PSOE e IU. Y ha apostillado que, por tanto, “el próximo sábado será alcalde Sergio Velasco”. De hecho, Morales ya ha pedido “que sea el alcalde saliente el que entregue el bastón y no como en otra ocasiones, que se quedó sobre la mesa en el salón de plenos”.

Tras el anuncio del PSOE de los once diputados, uno de ellos el propio Esteban Morales, este declara desconocer la responsabilidad que tendrá cada diputado," aunque yo ha ya sido portavoz no significa que no pueda serlo otra persona”.