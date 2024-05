CSIF, Satse, CCOO y UGT vuelven a movilizarse para denunciar los "incumplimientos" en atención primaria y carrera profesional

CSIF, CCOOUGT y Satse han continuado este miércoles en la Delegación Territorial de Salud y Consumo con las movilizaciones para reclamar el "cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace un año con la Administración sanitaria sobre atención primaria y carrera profesional". “No vamos a permitir que la Consejería de Salud siga jugando con los profesionales de la sanidad andaluza”, mantienen los sindicatos que este martes 21 de mayo se levantaron de la Mesa Sectorial de Sanidad para manifestar su “absoluto rechazo” por la falta de negociación de la Consejería.

El acuerdo de carrera profesional y el de atención primaria constituyen “un nuevo incumplimiento de la Consejería de Salud, no solamente con los 120.0000 profesionales que integran la sanidad pública andaluza, sino con los millones de usuarios” del SAS.

Asimismo, las organizaciones sindicales convocantes, junto a los trabajadores de la sanidad pública y la ciudadanía, han denunciado este miércoles ante las Delegaciones de Salud el “engaño” de la Administración sanitaria respecto a la situación de la bolsa de empleo, la reducción de contrataciones y la privatización continua de las listas de espera, entre otras cuestiones.

Satse

En este sentido, el delegado de Satse en Córdoba, Francisco Romero, destacó que la situación es “indignante porque los trabajadores del SAS no se merecen este desprecio por parte del Servicio Andaluz de Salud”. “Nos encontramos una situación muy grave, se está intentando desmantelar la atención primaria, la no renovación de todos los contratos covid supone la desaparición de las enfermeras escolares, de las enfermeras pediátricas y las enfermeras de residencias, e incluso se verán comprometidas las consultas de acogida. Según afirmó, “el panorama en hospital es igual de grave, se puede llegar incluso, en muchos servicios, como es el caso de la uci del hospital universitario Reina Sofía a cerrarse parcialmente por falta de personal”. Romero agregó que “la situación es insostenible, el retraso en la salida de los listados de la carrera profesional 2023, y el nulo desarrollo del nuevo modelo de carrera genera que los profesionales nos sintamos abandonados y desprotegidos por parte de la Administración”.

Sanitarios atienden a un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos. / Julio Carbo

CCOO

El responsable de CCOO en el Hospital Reina Sofía, José Antonio López, aseguró que "lo que este martes pusieron encima de la mesa es un nuevo juego de magia barata, un juego de trileros, porque dice que va a hacer 10.000 contratos, cuando no es verdad. Si haces un contrato en junio, otro los meses de julio, agosto y septiembre y otro en octubre, le estás haciendo tres contratos a la misma persona, es decir, no estás contratando a 10.000 personas, sino a 3.000". Además, el responsable sindical remarcó que "no se están creando nuevos puestos de trabajo. Esos 10.000 contratos corresponden a plazas estructurales, es decir, plazas básicas para el funcionamiento de la sanidad, que deberían estar cubiertas al 100%". Por ello, López acusó a la consejera Catalina García de "faltar a la verdad" y "buscar lo único que quiere, que es hacer que la gente se pase a la privada".

CSIF

El delegado de CSIF en el Área Sanitaria Norte de Córdoba, Antonio López, resaltó que “este martes nos levantamos de la mesa de negociación porque no estamos dispuestos a tolerar la falta de respeto que está teniendo la Consejería de Salud con sus profesionales en cuanto a los pactos de atención primaria y carrera profesional que se han firmado y vamos a seguir luchando para que estos acuerdos se cumplan lo antes posible”. Además, indicó que “tanto en los hospitales como en atención primaria faltan muchos profesionales, sobre todo en zonas de difícil cobertura, como es el caso del norte de la provincia” y denunció que “en los centros de salud hay determinadas categorías a las que este próximo verano no se les va a dar poder dar relevo, lo que va a incrementar la sobrecarga laboral de este personal, algo que es consecuencia de una mala gestión de la Consejería”. Del mismo modo, el representante de CSIF mostró el apoyo de la organización a la plantilla de la uci del hospital universitario Reina Sofía, que llevan varios días movilizándose para denunciar la importante falta de personal que sufre este servicio.

Profesionales sanitarios en un hospital. / Xoan Álvarez

UGT

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos Córdoba, Mari Carmen Heredia, denunció tanto la falta de cumplimientos como de negociación de la Consejería de Salud algo que, señaló, dificulta seriamente que se puedan alcanzar mejoras laborales y salariales, así como asistenciales, en el SAS. Asimismo, denunció “la falsedad de las informaciones que parten de la consejería ya que, si bien ayer anunciaban que iban a aumentar la plantilla, lo cierto es que van a eliminar 5.000 puestos eventuales que cumplen una misión asistencial fundamental en los centros sanitarios”. Heredia, que señaló que “en estos momentos quedarán algo más de 6000 eventuales de los 20.000 que fueron contratados durante la pandemia”, y destacó “la situación a la que se encuentran muchos profesionales que no sabrán hasta la actualización de las bolsas en junio si seguirán en sus puestos o les serán asignados otros, lo que provocará una situación muy complicada en el caso de que, en pleno verano, tengan que buscar alojamiento, especialmente en zonas vacacionales”. Finalmente, la secretaria ugetista solicitó la implantación de la carrera profesional, un aumento de los presupuestos en Sanidad, contratos de calidad, y el cumplimiento del Pacto por la Atención Primaria.

Respuesta de la Junta

Acerca de estas protestas, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha replicado que han sido "importantes" los tres acuerdos del Servicio Andaluz de Salud en Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales, que se han traducido en un aumento de 330 millones de euros extra anuales que han posibilitado mejoras laborales y salariales. Con todas estas medidas ha sido posible aumentar el número de facultativos que se quedan en Andalucía tras finalizar el MIR, pasando del 50% en 2018 al 90% en la actualidad".

Según García, en la actualidad, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con unos 120.000 profesionales, 25.000 más que en 2018. "Todo ello, con una evolución positiva de la plantilla estructural, que ha pasado de 46.822 profesionales en marzo de 2019 a 67.479 hoy en día, un 44% más. En esta línea, la Oferta de Empleo Público de 2019 a 2022 ha supuesto ofertar un total de 41.657 plazas fijas", ha explicado.

Además, según ha recordado la consejera, el Consejo de Gobierno aprobó en diciembre de 2021 una oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de 14.418 plazas ocupadas por personal temporal. Y, por otra parte, ya se ha publicado los decretos de las ofertas de empleo público de 2022 y 2023: con 4.636 y 3.838 plazas, respectivamente. Todo ello, con el objetivo de estabilizar a final de este año al 94% de la plantilla.

Sobre los sindicatos sanitarios que han decidido levantarse de la mesa sectorial, la consejera ha insistido en defender que "en su seno se han producido importantes acuerdos en beneficio de los profesionales y que ahí es donde se debe seguir dialogando".