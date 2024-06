El Córdoba CF, a dar el penúltimo paso de regreso a Segunda División

A tres horas de Segunda División A. A tres horas y media, como mucho. Después de 60 horas de competición sobre el césped en esta temporada 2023-24 en Primera Federación, al Córdoba CF le restan sólo esas tres horas más de fútbol en la tercera categoría española para competir la próxima campaña, 2024-25, en el fútbol profesional, un regreso a una división que nunca debió abandonar y que debe ser su suelo, no su sueño ni su cielo.

Futuras estrellas

Y la mitad de esas tres horas las disputará este domingo en el estadio Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva del Barcelona, situada en Sant Joan Despí, en donde le espera el Barcelona Atlétic de Rafa Márquez, que tiene la baja de Aleix Garrido. Si se desea algo hay que ganar a los mejores y, desde luego, al Córdoba CF le ha tocado, como lo era él el pasado verano, uno de los favoritos para dar el salto de categoría. El nivel del conjunto azulgrana es indiscutible y sólo hay que ver a media docena de sus componentes, posiblemente los de mayor calidad del segundo plantel culé ahora mismo: Mika Faye regresó de su convocatoria con la selección sénior de Senegal y a sus 17 años ha sido uno de los pilares de su equipo en esta temporada. Baste señalar que el club culé ya ha recibido ofertas por él de varios millones de euros y Deco las ha desechado.

Por delante, un trío ante el que el Córdoba CF deberá consumir muchas energías para anular. Marc Casadó es, posiblemente, el mejor futbolista de este Barcelona Atlétic y decir eso con el nivel técnico de ese plantel es decir mucho. Teórico mediocentro defensivo que también ha actuado de lateral derecho, sobre Casadó gira mucho del fútbol del filial azulgrana, que tiene por delante a dos chavales también llamados a terminar en el primer equipo: Marc Bernal, que con 17 años posee una zancada y una técnica fuera de lo común y que puede actuar también en la posición de Casadó, y Unai Hernández, que puede desenvolverse como interior o extremo izquierdo y que, más allá del triplete anotado en la semifinal ante el Ibiza, despliega una velocidad y un último pase de muchos quilates.

En punta, un conocido ya en el fútbol nacional como Marc Guiu, o la revelación atacante del segundo equipo azulgrana en esta temporada, Pau Víctor, que anotó 20 goles y dio cinco asistencias en temporada regular. El delantero pertenece al Girona, con el que hizo la pretemporada el pasado verano, y fue cedido al Barcelona Atlétic, que se puede hacer con sus servicios si desembolsa tres millones de euros.

El Barcelona Atlétic celebra un gol en el Johan Cruyff, esta temporada. / FC BARCELONA

El encuentro se ha tensado sensiblemente por la decisión de la directiva azulgrana de ceder sólo 150 localidades del Johan Cruyff, algo que no sentó nada bien al consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, que avisó de la asunción de dos medidas por parte de la entidad blanquiverde: la primera, que el número de localidades en El Arcángel para aficionados culés sería el mismo, 150, y segunda, que se extremarían las medidas por ser partido de alto riesgo. Cualquier aficionado con un distintivo azulgrana se recolocará en la pequeña grada visitante y, en caso de que no pudiera entrar, se le expulsaría. En todo caso, los seguidores del Córdoba CF suelen ser «creativos» y a buen seguro habrá más de 150 cordobesistas este domingo en el Johan Cruyff.

Tranquilidad en el Córdoba CF

Por otra parte, todo es tranquilidad en el aspecto deportivo en el Córdoba CF. Iván Ania sólo tiene una baja para la final y no es por problemas físicos. Álvaro Leiva fue sancionado con dos encuentros por su expulsión en la final contra la Ponferradina y no podrá jugar ni en la ida ni en la vuelta contra el filial azulgrana. Por el contrario, Iván Ania ha visto cómo José Antonio Martínez ha completado una semana de entrenamiento a mayor intensidad y nivel, por lo que el onubense no está descartado, ni mucho menos, para el equipo titular que disponga el asturiano en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí.

El resto del equipo debería parecerse mucho al que actuó en los dos encuentros contra la Ponferradina, ya que en líneas generales, los hombres de Ania marcaron un buen nivel, sobre todo en El Toralín y la imagen gris que transmitieron en la segunda parte contra el equipo berciano tuvo más que ver con el aspecto mental y anímico -a controlar esos nervios- que con el táctico o físico, aspecto este último que ha marcado un claro repunte hacia arriba en estas eliminatorias por el ascenso.

El último entrenamiento del Córdoba antes de viajar a Barcelona, en imágenes / Manuel Murillo

180 o 210 minutos. Tres horas o tres horas y media, como mucho. Ese es el espacio de tiempo que separa al Córdoba CF del regreso al fútbol profesional. Enfrente tendrá un equipo en el que al menos la mitad de sus jugadores en el equipo titular serán futbolistas de Primera División en no mucho tiempo, lo cual deja a las claras el nivel del rival a batir. Pero es un equipo, este Barcelona Atlétic, con sus lunares también, como su defensa de los balones a balón parado, sin ir más lejos. El Córdoba CF da el penúltimo paso para regresar al sitio que le pertenece.

[object Object] Barcelona Atlétic: Marc Vidal, Héctor Fort, Domínguez, Mika Faye, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal, Unai Hernández, Moha, Mac Guiu, Pau Víctor. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, José Manuel Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Carracedo, Zalazar, Adilson, Antonio Casas. Árbitro: Ramo Andrés (C. Aragonés). Hora: 20.00 horas (Canal Sur-FEF TV). Estadio: Johan Cruyff.

