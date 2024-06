¿Qué fue de las mejores notas de Selectividad en Córdoba?

Sacar una alta nota en la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), junto a un buen expediente académico, es el mejor pasaporte para acceder al grado universitario que se desea.

Las notas de Selectividad 2024 en Andalucía se publicarán el jueves 13 de junio a las 8.00 horas en el portal de la Universidad de Córdoba (UCO y se pueden consultar también en este enlace.

Diario CÓRDOBA ha querido conocer qué ha sido de los estudiantes que han obtenido en los últimos años la mejor nota en Selectividad en la provincia, para ver si finalmente estudiaron lo que inicialmente pensaron y si se encuentran a gusto con esa elección.

Alejandro Garijo e Ignacio Morales, exlumnos del IES Antonio Gala de Palma del Río. Obtuvieron en la Selectividad de 2023 más de un 13,900. Alejandro está estudiando Farmacia en la Universidad de Sevilla e Ignacio el doble grado de Física y Matemáticas en esta misma universidad hispalense.

Alejandro Garijo, ex alumno del IES Antonio Gala de Palma del Río, cuando fue distinguido por la Universidad de Sevilla por tener la mejor nota de admisión en un grado. / CÓRDOBA

Alejandro Garijo, Farmacia

Alejandro señala que él no necesitaba tanta nota para entrar en Farmacia y que se siente «muy contento» de estar haciendo esta carrera. Y, aunque aún tiene cuatro cursos más por delante, se plantea enfocar su carrera al ámbito hospitalario que al de una farmacia. El buen expediente de este joven fue reconocido con la obtención del Premio a la Excelencia en la nota de admisión a la Facultad de Farmacia de Sevilla.

Ignacio Morales, una de las mejores notas de la PEvAU de Córdoba, en 2023. / CÓRDOBA

Ignacio Morales, doble grado de Física y Matemáticas

Ignacio sí necesitaba una alta nota para entrar en el doble grado de Física y Matemáticas, más de un 13,73. Este joven de 18 años destaca que su carrera es «muy exigente y hay que dedicarle muchas horas, pero me gusta mucho». Sobre su futuro profesional cuando finalice el grado, indica que «seguramente me dedique a la docencia o a la investigación».

Daniela Pineda, exalumna del IES Felipe Solís de Cabra, entre las mejores notas de la PEvAU 2023 en Córdoba. / CÓRDOBA

Daniela Pineda, Ingeniería Informática + ADE

También entre las mejores notas de la PEvAU de Córdoba de 2023 estaba la de Daniela Pineda, exalumna del IES Felipe Solís de Cabra, que está terminando primer curso del doble grado de Ingeniería Informática con Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada. Daniela estima que este doble grado es muy completo, porque un ingeniero informático va a trabajar con mucha probabilidad en una empresa o montará su propio negocio. Para acceder a estos estudios también se necesitaba bastante nota, un 12,7, y ella tenía mucho más que esa calificación. Precisamente, por necesitarse tanta nota para entrar en este doble grado, Daniela cree que los profesores les exigen mucho más. Para llevar bien el ritmo considera que lo fundamental es organizarse, porque sostiene que es importante no agobiarse y tener la mente despejada.

Carmen García, es alumna del IES Alhakén II de Córdoba, fue la que sacó la mejor nota de la PEvAU en 2022 en Córdoba. / CÓRDOBA

Carmen García, Traducción (Francés) y Relaciones Internacionales

El IES Alhakén II de Córdoba ha aportado algunas de las mejores notas de Selectividad de los últimos años. Entre estas están las que sacaron Carmen García, en 2022, y Laura Priego, en 2020. Carmen estudia Traducción e Interpretación (Francés) y Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, tras obtener un 13,975 después de la PEvAU. «Escogí este grado porque me gustaba la traducción, pero tras haber hecho dos cursos de carrera me decanto ahora más por las relaciones internacionales. Quiero enfocar por ahí mi futuro, prepararme oposiciones para labores de diplomática o similar», detalla.

Laura Priego, ex alumna del IES Alhakén II, fue la mejor en Selectividad en 2020. / CÓRDOBA

Laura Priego, ADE en la Universidad de Córdoba

De otro lado, Laura acaba este curso Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Córdoba. Ahora mismo se encuentra en una estancia en Estados Unidos y recalca que «me ha gustado mucho hacer ADE en la UCO. Es una carrera muy completa que permite conocer la situación financiera y empresarial de España y del mundo. Aconsejo el grado a quienes les gusten las matemáticas y las finanzas, aunque también se dan asignaturas de derecho muy útiles. Lo que más me ha gustado es la mezcla de teoría y práctica que tienen las asignaturas y que permiten conocer todas las partes por las que está formada una empresa».

Aunque esta joven no descarta dedicarse al sector privado, por la positiva experiencia recibida en las prácticas, ahora que termina opta mejor por prepararse alguna oposición relacionada con ADE.

Carlos de la Torre, mejor alumno de Selectividad en 2019, en Zurich, donde está haciendo un máster tras graduarse en Ingeniería Biomédica. / CÓRDOBA

Carlos de la Torre, Ingeniería Biomédica

El futuro de Carlos de la Torre, exalumno del IES Antonio Gala de Palma del Río y mejor nota de Selectividad en 2019, sigue estando lleno de esfuerzo. Sacó en la PEvAU un 13,81, ya concluyó un grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid y ahora está haciendo un máster en el mismo área en la ETH Zúrich, en Suiza. Su objetivo es hacer luego el doctorado también en esta universidad suiza, porque recalca que «en este centro hay muchas oportunidades, financiación y facilidades para investigar». Concretamente, se encuentra colaborando en un proyecto de creación de un prototipo de asistencia ventricular para sustituir la forma tradicional de hacer el masaje a corazón abierto.

Imagen de archivo de María Amalia Sánchez, cuando obtuvo la mejor nota de la PEvAU en 2021, un 13,95. / CÓRDOBA

María Amalia Sánchez, Biomedicina

También escogió un ámbito muy parecido María Amalia Sánchez, exalumna del IES Nuevas Poblaciones de La Carlota, y mejor nota de Selectividad en 2021, con un 13,95. Cursa tercer curso de Biomedicina en la Universidad de Sevilla, una titulación «con mucha carga de estudio y en la que es muy importante obtener muy buena nota en cada materia, por eso estoy intentando sacar sobresaliente en cada una de ellas de cara a posibles becas». Cuando termine sus estudios Amalia no sabe si se tendrá que ir al extranjero, pues lamenta que en España no se valora tanto la investigación como en otros países, ni tampoco están bien pagada los que la ejercen.

