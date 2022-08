Córdoba no está adaptada al cambio climático. Sus casas no lo están, sus calles no lo están, incluso sus habitantes no lo están. El 60% de las viviendas que hay construidas en la ciudad no están preparadas para una realidad que se lleva sufriendo años y que en este verano del 2022 ha tenido un máximo exponente con récord de días por encima de los 40 grados. ¿Cómo se cambia esto? Con conciencia y creyéndose lo que se está haciendo. Hace unos días, el alcalde, José María Bellido, hablaba del concepto urbanismo verde. No se trata de plantar más árboles, sino de crear un modelo de ciudad amable donde, en pocas palabras, vivir no sea un suplicio.