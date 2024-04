El consejo de la Policía Nacional para quienes reciben llamadas de publicidad

Todos, con mayor o menor frecuencia, hemos sufrido las llamadas de publicidad o spam. Estas, además, tienen la virtud de que nos llegan en el momento menos oportuno para ofrecer un televisor nuevo, una mejora en la tarifa telefónica o un viaje a las Maldivas a mitad de precio. Pero esta publicidad tan invasiva nos llega a través de muchas vías, como por SMS, correo electrónico e incluso vía postal. Ahora, la Policía Nacional ha compartido cómo dejar de recibir estas molestas llamadas.

Soluciones contra el spam

Y es que, una de las soluciones que más utiliza la gente es, según recibe una llamada de este tipo, bloquea el número. Sin embargo, esto en la práctica no sirve para mucho, ya que el listado de las compañías que llevan a cabo esta práctica es casi infinito.

Una agente de la Policía Nacional / CÓRDOBA

La manera más eficaz de dejar de recibir llamadas invasivas es apuntarse a la llamada Lista Robinson. Se trata de un servicio gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, sirve para restringir la publicidad no deseada. . Esta lista debe ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas.

Sin embargo, si eres cliente de una compañía o has dado tu consentimiento a la recepción de comunicaciones, es probable que continúes recibiendo estas llamadas. Ante esto, debes entrar en tu perfil de dicha compañía y desactivar el envío de comunicaciones comerciales.

Un hombre atiende una llamada telefónica. / CÓRDOBA

Cómo apuntarse

Para ayudarte a que no recibas este tipo de comunicaciones, la Policía ha publicado un TikTok en el que recalca la utilidad de la Lista Robinson y explica cómo unirse a ella.

Únicamente hay que dirigirse a esta web, donde es necesario facilitar tus datos personales y correo electrónico y seleccionar el tipo de comunicaciones que no se desean recibir: llamadas, SMS, correos o ambas. Ten cuenta que tienen que pasar tres meses hasta que sea haga efectivo tu inclusión en el listado.

La inscripción de tus datos en la lista Robinson puede ser una buena solución para evitar las llamadas dirigidas a promocionar los productos los que no has prestado tu consentimiento para que te hagan publicidad o de las que no eres cliente.