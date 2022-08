El veraneo de la ‘jet’ cordobesa

El verano en Córdoba tiene sus encantos. La ciudad está prácticamente vacía, encontrar aparcamiento es tarea sencilla y encontrar sitio en cualquier terraza no es nada complicado (siempre que el bar esté abierto, claro). Eso sí, el calor agobiante no es el mejor compañero y si encima se tienen unos días de descanso, no está de más cambiar los 42 grados por un mojito en la playa, por una rebequita que echarse al bolso por si refresca por la noche o por una guía turística que muestre los secretos de lugares desconocidos.

Sí, agosto en Córdoba es sinónimo de calor, pero también de vacaciones y casi nadie quiere renunciar a esa sensación de no tener que poner el despertador a horas intempestivas. Es el caso, por ejemplo, de la jet cordobesa, de los más conocidos de la ciudad que, en estaciones como el verano, llenan sus redes sociales con imágenes que arrancan megustas y algún que otro comentario de envidia. Una de las cordobesas que más seguidores tiene en redes sociales (por no decir la que más) es la cantante India Martínez. Los posados veraniegos junto a sus hermanas dan buena cuenta de los momentos refrescantes de la cantante, cuyo muro de Instragram refleja algún momento que otro playero de la artista. Sin embargo, las vacaciones duran poco este año a India Martínez, que ahora mismo se encuentra inmersa en una gira de conciertos que se extenderá a lo largo de agosto. Sotogrande, Chiclana o Málaga son algunas de las paradas que la cantante hará en este tour, en el que, entre canción y canción, quizá pueda tomarse un descanso. Impactante posado de India Martínez con sus dos hermanas para dar la bienvenida al verano Y es que la tónica general vacacional de los más conocidos de la sociedad cordobesa es mucho trabajo y poco asueto. No sabemos si es el caso de Alejandro Gómez Palomo. El diseñador está pasando unos días en Nueva York y buena cuenta de ello la dan sus historias de Instagram. La ciudad que nunca duerme es, sin duda, un buen destino de vacaciones, aunque tratándose de Palomo también puede ser un viaje de trabajo. Volviendo a la música, otro cordobés que está más inmerso en sus canciones que en el chapuzón es el palmeño Antonio José. Sus redes sociales muestran algún que otro baño refrescante, si bien el artista ha tenido unos meses de verano donde los conciertos han sido la prioridad. El trabajo exige a veces, y sobre todo en el mundo de la música, que las vacaciones no lleguen cuando uno desea. Quien no ha renunciado a pasar unos días en Ibiza, quizá la isla más usada por los famosos y famosas para el postureo, es la actriz Macarena Gómez. La cordobesa subió una fotografía a finales de julio tumbada junto a un mar de aguas cristalinas en el que daban ganas de zambullirse. Pero ojo, que no todo es disfrute. La artista tiene una agenda apretada y entre sus proyectos, además del bañador y la sombrilla, también está el rodaje de la segunda temporada de la serie 30 monedas, de Álex de la Iglesia, o un proyecto solidario de mano de la Fundación Aladina junto a Ana Obregón. Otro de los actores cordobeses más conocidos de Córdoba es Fernando Tejero. De momento, el actor no ha dado señales de vida vacacional en su cuenta de Instagram, lo que no quiere decir que no esté disfrutando del verano. De lo que sí da cuenta su muro es de su intensa actividad laboral, donde destaca el rodaje de la serie Los Farad, de Mariano Barroso para Amazon Prime Video, o de la temporada número 13 de La que se avecina. Adiós a la corbata Más allá de esos cordobeses que acumulan miles de seguidores en redes sociales, los representantes de la sociedad cordobesa también tienen derecho al descanso. Agosto deja casi vacío el Ayuntamiento, por ejemplo, pero aquellos que también tienen una vida social activa se cogen unos días para disfrutar junto a la familia y a los amigos. Los representantes de los sindicatos, por ejemplo, han cerrado las agendas y se han decidido a descansar. La secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, pasa diez días en Italia, concretamente en Roma y la Toscana. Explica que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer ese viaje y este año se ha presentado la oportunidad. Más cerca se queda el secretario de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, que pasará las vacaciones en su tierra, Montoro, cerca de su familia. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, deja la corbata en el armario y se va al norte del país a pasar unos días junto a su familia en Asturias.