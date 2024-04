Sesenta años de la trágica caída de un autobús al río

Enrique Caballero Álvarez fue el último barquero. Desde que nació (1918) estuvo ligado al río Guadalquivir, pues vino al mundo en la calle Badanas, entre el río y la plaza del Potro. Su padre era molinero y propietario del molino San Antonio. Allí pasa largas temporadas trabajando con su padre, cuando salía del colegio de don Luis (frente al embarcadero).

Su afición por el río y su habilidad para construir barcas le inclinan, en su juventud, a la noble tarea de barquero. Profesión que desarrolló hasta que cumplió 54 años. En total estuvo más de 25 años pasando a los cordobeses de una a otra orilla del río. Recuerda que durante la semana llevaba muchas mujeres del barrio de Miraflores que iban al mercado de la Corredera a comprar y los domingos pasaba aficionados para el futbol. Algunas veces hasta llegó a transportar cincuenta personas en la barca. El viaje valía dos reales (luego lo subió a una peseta). pero simplificaba mucho el camino a recorrer.

Y fue la tarde del 26 de abril de 1964, cuando contaba con 46 años, y llegando al embarcadero escuchó un ruido enorme… Pero mejor será que lo cuente él.

"En la barca íbamos mi sobrino y yo. Mi hermano Pepe nos esperaba en la orilla. De momento escuchamos un gran golpe, miramos y vimos a un autobús perderse dentro del rio. El agua comenzó a moverse. Remamos hasta allí y había una enorme mancha de aceite. Encima de la superficie flotaba una gorra. De momento salió un hombre que chapoteaba desesperadamente, era el cobrador (Miguel Espinosa Priego, de 29 años). Nos acercamos y lo izamos a bordo. Estaba herido y extenuado. Se había salido por la ventanilla y se quejaba de la clavícula. Al momento salió otra persona (José Vázquez Fernández). Lo cogimos y lo subimos a la barca. Era un usuario que había podido salir del autobús. Ya solo se veían muchas burbujas y remolinos en el agua. Si tardamos unos segundos más estas dos personan se hubieran ahogado. Uno era marido de mi sobrina y el otro trabajaba en la Renfe. Nos ayudaron unos pescadores que había en la orilla y los atendimos hasta que llegaron las ambulancias. Enseguida se arremolinó la gente y vinieron las autoridades y los bomberos. Intentaron sacar el autobús pero era difícil. Había que sacar a los que hubiera dentro que no sabíamos cuantos eran. Nadie tenía narices de hacerlo y entonces mi hermano Pepe, mi sobrino Manuel y yo los sacamos a todos con gran esfuerzo. En total había once. Recuerdo todo perfectamente. Había varias mujeres e incluso un niño. Fue una pena. No pudimos hacer nada por ellos. El autobús estaba muy hondo. Pudimos llegar a ellos cuando lo levantaron un poco con los cables de las grúas".

--¿Se les reconoció oficialmente su meritoria labor?

--Nunca, nadie. Seguimos de barqueros. A eso de un poco tiempo llegó un señor con seis mil pesetas a repartir entre mi hermano mi sobrino y yo. Se las devolví. Le dije que lo hicimos de corazón y que los molineros somos pobres…pero ricos. Bastantes años después me han puesto una placa de reconocimiento en el molino de Martos, pero me gustaría que me la pusieran en el de San Antonio, que era de mi padre y donde viví mi infancia.

(Entrevista realizada en 2014 al cumplirse el 50 aniversario de la tragedia. Enrique contaba entonces con 96 años)