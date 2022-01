Encontrar una pareja afín, lograr estabilidad en el empleo, tener una vivienda, saborear la libertad antes de ser madre. Esas son algunas de las metas a las que la mayoría de las mujeres del siglo XXI aspiran antes de plantearse tener hijos. Para ello, no queda más remedio que aparcar la cuestión de la fertilidad, un factor que, llegado el momento, no siempre se encuentra en niveles óptimos para lograr el embarazo. El jefe de la Unidad de Reproducción Asistida del hospital Reina Sofía lo sabe bien. «La edad es el factor determinante para que una mujer logre quedarse embarazada y cada vez recibimos a mujeres más mayores». Quizás por eso, cada vez son más las mujeres que, decididas a ser madres, optan por la maternidad en solitario para no retrasar el momento aunque no tengan pareja, una cifra que en la estadística oficial se contabiliza junto a las mujeres con pareja femenina, que también van en aumento.