Baréin queda atrás y, en el porvenir inmediato, el Córdoba CF regresa a la competición liguera para abrir la segunda vuelta del grupo 4 de Segunda RFEF ante el Xerez DFC (El Arcángel, domingo a las 17.00 horas). El cuadro de Germán Crespo disfrutó de semana y media de stage en tierras del Golfo Pérsico, donde se estrecharon los lazos entre la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva.

No obstante, lo único verdaderamente importante para el Córdoba CF es estar el próximo curso en Primera RFEF. Para ello, arranca esta segunda vuelta con 40 puntos y un colchón de siete sobre el segundo, el Cacereño, y nueve sobre Villanovense y Coria. El objetivo es que el puntaje no decrezca y la brecha siga aumentando para poder cantar el alirón cuanto antes. Así, El Arcángel se viste nuevamente de gala para recibir hoy a un club renovado con tintes históricos, el Xerez DFC. Una escuadra a la que ya goleó por 1-5 en el primer partido de Liga, en Chapín, allá por el mes de septiembre. Los azulinos sentirán el apoyo de varios cientos de jerezanos que se desplazarán hasta Córdoba para arropar a un equipo que no termina de cogerle el aire a la competición.

El Xerez DFC es decimosegundo y siente el aliento de la zona de descenso

El rival de los blanquiverdes es decimosegundo y siente el aliento de equipos que, como Antequera y Las Palmas Atlético, tiene a menos de un partido de distancia. La zona de descenso pesa como una espada de Damocles para el equipo entrenado por José Pérez Herrera que, además, ha sufrido algunas bajas de peso en el mercado invernal.

El Xerez DFC se ha reforzado con Gonzalo Poley (mediocentro) y Urtzi Iriondo (carrilero izquierdo) con la misión de no sentir en exceso las ausencias y mejorar el rendimiento ofensivo. Apenas ha anotado 14 goles en 16 partidos, una cifra sensiblemente inferior a las 44 dianas que ha transformado el Córdoba CF.

En este sentido, el expediente de los blanquiverdes en su estadio es inmaculado, y bajo esa premisa ha ido creciendo, cimentando su proyecto de ascenso directo. Tanto es así que el Córdoba CF buscará esta tarde ante el Xerez DFC su décima victoria en El Arcángel en otros tantos partidos.

El Córdoba CF busca su décimo partido seguido ganando en casa

Centrados en el encuentro ante los jerezanos, el míster local, Germán Crespo, tiene tres bajas confirmadas. José Ruiz y Luismi dieron positivo por covid en el viaje de Baréin. A ellos se suma por lesión José Cruz. Mientras, José Alonso llegará a la cita entre algodones por unas molestias que arrastra. En este sentido el único fichaje invernal, Gudelj, podría debutar en el centro de la defensa. Junto a él estarían Puga, Bernardo Cruz y Ekaitz en línea defensiva.

En el centro del campo las posibilidades son enormes. Desde situar a Toni Arranz por delante de la defensa y dos interiores como Javi Flores y Bernal, hasta colocar a De las Cuevas entre líneas y cargar de más trabajo en la creación al de Fátima.

El Córdoba CF tratará de ser protagonista con el balón y llevar pronto el esférico al borde del área rival. Ahí, la calidad de los mediapuntas blanquiverdes acostumbra a ser diferencial. Simo, Perdomo y Fuentes ganan protagonismo ante la ausencia de Luismi. El rambleño Antonio Casas tratará de demostrar con goles y contundencia en ataque que puede ser una alternativa de inicio a Willy. Eso sí, el delantero extremeño quiere acabar la temporada como pichichi y sigue contando con la confianza de Crespo para martillear la portería del Xerez DFC y abrir la lata. Si eso pasa pronto, la fiesta está asegurada para el público de El Arcángel, donde casi 600 nuevos socios se estrenarán como abonados en sus gradas.

Alineaciones probables:

Córdoba CF: Carlos Marín, Puga, Gudelj, Bernardo Cruz, Ekaitz, Arranz, Bernal, De las Cuevas, Fuentes, Simo y Willy.

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Durán, Oca, Iriondo, Gonzalo Poley, Rivelott, Bello, Lolo, Rueda y Máyor.

Horario: Domingo a las 17.00 horas

Estadio: El Arcángel

TV: Footters y PTV Córdoba.