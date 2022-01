Un estudio elaborado desde de la Universidad de Sevilla sobre el futuro uso de distintos edificios municipales de Lucena plantea convertir el edificio de las antiguas Bodegas Víbora en un centro expositivo alternativo sobre el aceite de oliva y en un mercado gastronómico, además del parking que está previsto que ocupe el subsuelo. Estas propuestas, según la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento, Teresa Alonso, deben ser debatidas por los distintos grupos políticos de la Corporación municipal, debido a que no existe consenso sobre este posible uso.

Por otro lado, este estudio recomienda el uso del edificio de la Tercia, ubicado en el Paseo del Coso, para destinarlo a uso cultural, con exposiciones relacionadas con el mundo judío y la cultura sefardí y pudiendo dar cabida a las tres culturas que convivieron en la ciudad de Lucena. También dicho documento ha estudiado la utilidad futura de la casa ubicada en la calle Condesa Carmen Pizarro, ocupada hace unos años por el restaurante Golem. En este enclave se recomienda ubicar algún servicio municipal del Ayuntamiento, para lo que, según Alonso, «se necesita la confirmación de que las distintas salas cumplen los requisitos necesarios».

El uso de estos y otros edificios municipales de la ciudad ya está debatiéndose con la finalidad de que el acuerdo pueda aprobarse en el pleno del mes de febrero. Teresa Alonso, concejala de Turismo, anuncia que se pretende optar a fondos del Plan de Sostenibilidad Turística o a los Fondos de Resiliencia para poder acometer los trabajos que se acuerden.

Los portavoces municipales

En una reunión de portavoces llevada a cabo esta semana se han abordado las conclusiones de este estudio de la Universidad de Sevilla, y se han puesto sobre la mesa algunas de las posturas de los grupos de la oposición. El portavoz municipal del PP, Francisco Aguilar, pone de manifiesto «la falta de ideas del equipo de gobierno con este encargo a la Universidad. Entendemos que ha sido un gasto innecesario y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las propuestas no se van a realizar, porque no son acordes con las necesidades de Lucena o por falta de presupuesto». Aguilar señala que «respecto a las Bodegas Víbora , no compartimos en absoluto la propuesta de un mercado gastronómico, desde nuestro partido apostábamos desde hace años por un centro de día para mayores en este espacio en la zona oeste de la ciudad, sin descartar espacio para otras asociaciones asistenciales». Respecto al edificio de la Tercia del Coso y el de la calle condesa Carmen Pizarro, Francisco Aguilar destaca que «sería importante saber si estos edificios se podrían unir con la compra el espacio interior que lo permitiera, lo cual cambiaría completamente sus posibilidades».

El portavoz de IU, Miguel Villa, ha manifestado no estar de acuerdo sobre la ubicación de un mercado gastronómico en las Bodegas Víbora, y sí verían adecuado avanzar en la integración en el actual mercado de abastos. Mientras que el las bodegas podría desplazarse entre otros los servicios de la Gerencia de Urbanismo y Obras. Igualmente, el portavoz de Vox, Antonio Hidalgo, tampoco está de acuerdo en la ubicación del mercado gastronómico en dichas bodegas, y prefiere la ubicación de otras dependencias municipales.

El portavoz de Cs, Jesús López, considera que «el mercado enogastronómico en las bodegas es una opción muy arriesgada, con precedentes de fracaso como lo fue en el edificio de los cines». Sobre el uso de los edificios de la Tercia del Coso y la calle Condesa Carmen Pizarro, espacio cuyos patios no están conectados por unos escasos metros, Jesús López destaca que «apostamos por un museo de la cultura sefardí en el Coso, y para la ubicación en la calle condesa Carmen Pizarro trasladar la Escuela de Música y Danza».