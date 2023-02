El pasado 11 de enero, Shakira hizo saltar por los aires todo lo que creíamos saber sobre su ruptura con Gerard Piqué. Con el tema más viral de la historia de la música y de la mano del productor argentino Bizarrap, la cantante colombiana expuso en una letra todas las vergüenzas de la separación entre ella y el futbolista, incluida la 'supuesta' infidelidad de este con Clara Chía. Ahora, gracias a un programa de Telecinco podemos saber qué le habría contestado esta si hubiera tenido un micro delante.

Por si a alguien le quedaba duda de quién había sido la 'responsable' de la separación entre Piqué y Shakira, la colombina lo ha explicado "clara-mente": la actual novia del deportista es el "supuesto remplazo" de la de barranquilla, algo que no le habría sentado muy bien debido a la traición que estuvo detrás de la decisión de dejarlo.

Desde que se publicó la canción, se ha escrito mucho sobre Clara Chía, pero ella no ha decidido pronunciarse públicamente al respecto, como si ha hecho Gerard Piqué recientemente en una entrevista con un creador de contenido anglosajón donde la menciona como la que "fue" su pareja.

Se comentó que la joven había estado ingresada en un hospital con un ataque de ansiedad, que estaba supuestamente embarazada o incluso que había finalizado la relación con el futbolista por la presión mediática que estaba sufriendo tras la canción.

Ahora, se añade un nuevo capítulo a la historia de Clara Chía vs Shakira con una canción parodia que ha organizado el programa 'Fiesta' en la que María Verdoy, periodista habitual de los programas de Telecinco donde imaginan qué le habría contestado la catalana a la ex de su pareja si Bizarrap le hubiera dado la oportunidad.

No contestos con eso, los de Mediaset se han desplazado hasta la puerta de la casa de Shakira en Barcelona para reproducir a todo volumen y frente a la fachada la letra.

La letra de la canción de 'Clara Chía' a Shakira

Perdón, ya cogí otro mood

Así no puedo, no quiero otra canción

Yo en proceso de adaptación

Y cuando lo superaba, saliste por el balcón

Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio

Si una loba como tú no está pa’ novatas

Una cría como yo no puede más con tu actitud

Uh, uh, uh, uh

Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh

Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía,

uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh

Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada,

Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques,

No sabía que pa’ ti era tan inspiradora

Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da

Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas,

El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas

Tienes fama, de cantante buena,

Y esta letra, va a ser tu condena,

No me nombres, no es como me pintas,

Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud,

Uh, uh, uh, uh

Ah, oh, oh, oh

Si paga al Fisco se queda sin nada,

Shaki, vamos, venga DE- CLARA

Yo a tu lado soy pura elegancia

Y lo del Twingo es una falacia

Te lo digo con sinceridad

Deja a un lado la rivalidad

Que lo estoy pasando fatal

Y no saben ya qué inventar

Con un panel publicitario

Voy acelerá, ay qué porrazo

Ay, muchos temazos

Pero trabaja los celos un poquito también

Fotos por donde me ven

Yo sí me siento un rehén

Por mí todo bien

El Piqué se ríe

Y a mí no me queda otra que reírme con él

¡Ya está, adéu!