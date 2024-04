Jorge Rey alerta a los españoles: "No se ha acabado..."

Uno de los nombres más familiares en el mundo de la meteorología es el de Jorge Rey: aunque el joven de 17 años no tiene la formación ni el respaldo académico necesarios para hacer prediccinoes del tiempo fiables se ha posicionado como un importante altavoz mediático desde que hace años acertara en su predicción sobre la borrasca Filomena.

Este entusiasta de la meteorología y los métodos tradicionales de análisis del tiempo, originario de Burgos, saltó a la fama en 2021 gracias a aquella predición en base al método de las cabañuelas: desde ese momento ha conseguido capitalizar la atención que generó a través de distintos canales en redes sociales.

Las razones de su éxito, quizá, estén ligadas con la creciente procupaciónhacia el cambio climático y su estilo de comunicación cercano y reflesivo.

Jorge Rey alerta a los españoles

En su última predicción Jorge Rey ha lanzado un aviso especialmente importante sobre un inesperado cambio en la situación atmosférica que todavía no habría concluido: según su última previsión, estaríamos a las puertas de una variabilidad extrema en las condiciones climáticas. Un giro que se produciría en los próximos días y que genera preocupación entre la población.

Jorge Rey ha explicado que estamos en medio de una montaña rusa de temperaturas que se mueve entre los extremos y que, a pesar de que hemos experimentado un calor inusualmente alto, nos dirigimos hacia un cambio brusco hacia las temperaturas frías acompañadas de fenómenos como nieve, lluvia, viento o tormentas eléctricas.

Las advertencias del burgalés no se detienen ahí: junto a otros meteorólogos se ha sugerido que esta situación podría extenderse hasta la seman que viene e incluso suena el temido nombre de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el Atlántico: un fenómeno que podría dar lugar a lluvias intensas, tormentas y granizo.

En concreto, se ha destacado una frase de su intervención: "Hasta que abril no ha terminado, el invierno no ha acabado". Con este refrán, tan típico de su repertorio, Jorge Rey ha sugerido que el clima invernal podría no haberse ido todavía por completo.