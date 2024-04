El CMC pide trabajar para que el coste económico no frene a las parcelaciones a conseguir servicios básicos

La Gerencia de Urbanismo presentó este lunes, junto al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y Al-Zahara, la guía elaborada para informar sobre los caminos que pueden tomar las distintas parcelaciones para conseguir servicios básicos. Uno de los debates abiertos, y trasladados a este periódico por el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, es que «el tema económico» no puede hacer inviable que se consigan servicios como la luz, el agua o el saneamiento en estos núcleos poblaciones.

De Gracia aclaró que aquí existen dos figuras: los parcelistas, quienes compraron la vivienda, y los parceladores, quienes pusieron los terrenos en venta. Igual que en un procedimiento al uso el comprador de una vivienda no tiene que hacer frente a todo gasto urbanístico que se ponga por delante, se entiende que aquí debe ocurrir lo mismo. «No se está diciendo que se busque a esos parceladores», aclaró De Gracia, pero sí pidió que la ley Lista, la que ampara ese adelantamiento de servicios básicos, se interprete de tal forma que el coste económico que suponga el objetivo no suponga abandonarlo por el camino. En el caso de que la ley o su reglamento no puedan leerse desde esta perspectivas, plantean abordar el asunto con la Junta de Andalucía.

Una posición única desde el Ayuntamiento

Por otro lado, los vecinos plantean también una unión real de todos los estamentos municipales que intervienen en los procesos que tienen que ver con las parcelaciones. El presidente del CMC aclaró que, por ejemplo, Emacsa o Infraestructuras «no pueden ir por su cuenta» y aplicando políticas que no casen con las que aplica la Gerencia de Urbanismo. Lo que se pide, insistió De Gracia, es una «posición única» de parte del Ayuntamiento que se base, simple y llanamente, en interpretar la Lista y el reglamento que la desarrolla.

La guía presentada en la Comisión de Periferia. / MANUEL MURILLO

Un documento necesario

Sobre la guía en sí, De Gracia recordó que es un documento «necesario» y, ante todo, trabajado conjuntamente entre vecinos y Urbanismo. Lo importante, considera, «es que se nos ha tenido en cuenta». Sí dejó claro que la guía es lo que es, un documento orientativo e informativo, no una norma.

Esa guía, que Urbanismo ya dio a conocer la semana pasada, aborda la situación urbanística de más de un centenar de parcelaciones. Establece dicha situación (en qué tipo de suelo se encuentra) y se ofrecen alternativas para conseguir servicios básicos. Hay algunas, las menos abundantes, que podrán seguir el camino ortodoxo hasta la plena legalización, pero la clave está, principalmente, en llevar los servicios básicos.