Hacía tiempo que no se recordaba un episodio tan tórrido en 'First Dates'. El programa, presentado por Carlos Sobera desde hace siete años en España, ha visto desfilar todo tipo de perfiles y parejas que en total ya suman más de 8.300 citas, 17.000 participantes, 9 bebés y 8 bodas.

La de Miguel Ángel y Carmen ha sido uno de esos encuentros que quedarán grabados para la historia del programa, por la química de la pareja; y por la atracción sexual explícita que ambos han manifestado durante toda la cena.

La cordobesa llegó arrasando al famoso restaurante y dejando claro el tono en el que iba a continuar la cita: "Yo he roto tres camas ya y si me viene un hombre que no viene con pasión, a mí me aburre". Además, apuntó a Carlos Sobera que estaba buscando "una persona que sea un poquito estable, pero que sepa llevar mi vida ajetreada".

En concreto, Carmen se presentó como compositora, cantante, actriz y estudiante de periodismo; un perfil que encajó a la perfección con Cristian que a su vez se confesó cantante de música tipo OBK y Viceversa.

La pretendienta definió su perfil de hombre perfecto como "caballero, alto, musculoso, con tatuajes, las manos grandes" y que debe tener "dinero, si no, no me llena. Que yo tenga que estar pagando me da flojera y más si el chico no tiene detalles".

Desde el principio, Miguel Ángel demostró estar a la altura de las expectativas de Carmen: "Me parece sensual y le veo un punto erótico que me pone".

Una cordobesa y un catalán representan el Kamasutra en pleno 'First Dates'

Carmen le ha tirado 'al cuello' a Miguel Ángel desde el primer momento de la cita. Al verlo ha exclamado "se me está despertando el hambre con el aperitivo". A partir de ahí, toda la conversación ha sido un intenso cruce de indirectas (y

que ha terminado con un apasionado baile del que ambos han confesado salir "cachondos" y una sugerente performance de la cordobesa comiéndose el postre de rodillas y sin manos en el reservado.

En determinado punto del encuentro, Miguel Ángel ha hecho un halagador comentarios sobre las mujeres cordobesas. El 'doble de Chayanne' ha valorado que las de esta provincia son las más guapas de toda España: "son las que me gustan a mí".

Por supuesto ambos han confirmado que quieren tener una segunda cita, especialmente después de que 'Cristian' invitara a Carmen a cenar. Tan lejos ha llegado la química que la cordobesa ha terminado directamente hablando de boda: "¿El anillo pa' cuando?"