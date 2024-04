Un joven se queda encerrado en un tren en Córdoba y termina haciéndose viral

Cuando toca coger un tren, es muy probable que hayas tenido miedo a confundirte de vía, hora o dirección y acabes montándote en el tren equivocado. Esto le ha pasado a un joven, pero elevado al siguiente nivel cuando, al subirse en Córdoba camino Madrid, pero cuál fue sorpresa al ver que el vagón estaba vacío. La divertida anécdota, a la par que curiosa, se ha hecho viral en TikTok.

"Esto es surrealista"

El usuario de TikTok @originalganga subió un vídeo el pasado domingo comentando que se había subido a un tren en Córdoba de camino a Madrid cuando se dio cuenta de que estaba completamente vacío. "Esto es surrealista, he llamado a Renfe y no se lo creen", comentaba en un tono entre humorístico y preocupado. También muestra el letrero del coche, que indicaba que el tren estaba fuera de servicio., mientras preguntaba qué podía hacer.

El chico comenzó a mostrar en diversos vídeos cómo efectivamente, todo el tren está vacío, pasando por todos los vagones, indicando que en una de las ocasiones que había llamado o a los teleoperadores de Renfe le habían colgado al pensar que se trataba de una broma.

Pasajeros de Renfe en la estación de trenes de Córdoba. / A.J. González

Los comentarios se llenaron de sugerencias sobre qué debía hacer, si bajarse en una parada, llamar a otro servicio, seguir... Entre los consejos, el que más se repetía era, sin duda, que se acercara a la cabina del maquinista a explicarle la situación. Finalmente, el joven optó por continuar hablando con sus seguidores y comentando la situación en más de una veintena de vídeos, entre los cuales el más popular supera el millón y medio de reproducciones.

Una de las preocupaciones era que no llegara a Atocha o que no pudiera abrir las puertas, teniendo en cuenta que además se fue la luz del vagón. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando, una vez salió, vio que bajaban personas de otros vagones, lo que hizo que se preguntara en varias ocasiones si estaba "loco". La explicación de esto, tal y como apuntan varios usuarios en los comentarios, es que iba en un tren doble, en el cual una parte operaba con normalidad y otra, en la que él iba, no estaba disponible para pasajeros, puesto que iba a ser reparado o revisado cuando llegara a Madrid.

Imagen de un tren AVE. / CÓRDOBA

No obstante, la anécdota tuvo enganchado a decenas de miles de seguidores en TikTok, siendo de lo más comentado en la tarde del domingo en redes sociales.