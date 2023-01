La actriz Vicky Luengo visitó el programa de Movistar+ 'La Resistencia' el pasado diez de enero, pero lo que parecía una conversación distinguida sobre su nominación al los Goya como Mejor Actriz por su interpretación en 'Suro', se convirtió en una escena entre surrealista y tétrica.

Mientras David Broncano entrevistaba a la invitada, unos ruidos distrajeron la atención de ambos. Al principio, cuando levantaron la vista hacia el palco, pensaron que se trataba de una broma del programa, pero enseguida descubrieron que se trataba de una situación de emergencia real.

Una persona anónima atravesó la barrera de seguridad del teatro y llegó hasta el plató del programa, donde alcanzó hasta a hablar con la propia Luengo. El altercado que llamó la atención de los protagonistas se produjo cuando los guardias de seguridad advirtieron la presencia de un intruso entre el público y trataron de echarlo del recinto.

Al darse cuenta de la situación, el presentador preguntó qué ocurría y si se había colado alguien. Tras la primera impresión, Luengo pensó si se trataba de una pelea. Al girar las cámaras hacia el foco del barullo, descubrieron cómo los guardias discutían con un hombre al que, en los vídeos compartidos posteriormente, se le ha pixelado la cara.

Cuando acaparó la atención de todos los presentes, el espontáneo preguntó "¿Cuál es el problema?", a lo que el personal de seguridad le recriminaba que "Te has metido en un camerino, aquí no puedes estar". Para intentar zafarse de la situación, el hombre alegaba que "Te estás equivocando, que yo trabajo aquí".

Mientras lo empujaban fuera del teatro, Luengo se preguntaba si todo estaba preparado, pero nada más lejos de la realidad. "Me voy porque quiero" sentenciaba antes de salir de cámara, a lo que Broncano reconocía que "Me encanta esa actitud".

Pasada la broma y al momento de la reflexión, Luengo reconoció que, en realidad, llego a pasar miedo: "Pero a esa persona yo la he visto por aquí abajo antes. Yo he hablado con él en los pasillos. Me da miedo ahora".