Atlético Sanluqueño - Córdoba CF : el partido en cinco claves

La posibilidad está ahí, seductora. Si el Córdoba CF gana al Atlético Sanluqueño habrá conseguido un puesto entre los cinco primeros. Con ese propósito va el conjunto de Iván Ania a El Palmar, donde este miércoles (16.00 horas, FEF TV) abordará el encuentro que se suspendió en su día por el temporal de viento y lluvia de la borrasca Bernard.

El conjunto cordobesista recuperará piezas -Calderón tras sanción, Iván Rodríguez y Kuki Zalazar, tras lesión- y tratará de exprimir el subidón que le ha proporcionado su buen panel de resultados -17 de los últimos 24 puntos- y el pico de rendimiento de algunos de sus referentes, desde la portería -un paradón de Carlos Marín fue clave ante el filial colchonero- hasta la punta, con Antonio Casas firmando un doblete en su última aparición.

El choque de dinámicas contrapuestas

Está, con los números en la mano, en el mejor momento de la temporada... y el más lúcido desde hace muchísimos meses. El Córdoba CF ha enlazado cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota y solamente ha perdido una vez -en Algeciras, por 1-0- en sus últimas ocho comparecencias ligueras. La cosecha de puntos le ha permitido ir posicionándose para tratar de asaltar la zona de play off.

En Sanlúcar lo están pasando realmente mal. Después de diez jornadas pusieron en la calle al técnico Antonio Iriondo para remendar un inicio turbio, pero el revulsivo no llegó con Abel Segovia, que lleva tres encuentros al frente. En el último, ante el Recreativo de Huelva, ofrecieron los suyos una imagen más competitiva, pero no evitaron la derrota por 1-0 frente al Decano. El Sanluqueño solo ha ganado un partido de los últimos nueve -un 3-2 al Linares- y ha perdido cinco de los últimos seis. Su bache es un socavón.

Vuelve Calderón y la defensa retoma su forma

Tras cumplir ante el Atlético de Madrid B su partido de sanción por la expulsión ante el Ceuta, José Manuel Calderón vuelve a estar disponible para Iván Ania. Todo apunta a que el lateral zurdo de Paradas recuperará su puesto en el carril y la retaguardia volverá a su formación habitual, con Albarrán en el lateral derecho y los puestos centrales con Adrián Lapeña y Dragisa Gudelj, que se acopló bien al lado izquierdo de la zaga ante un Atleti B que no le creó, salvo momentos puntuales, excesivos problemas.

Carlos García, que fue titular en el Cerro del Espino y que marcó su primer gol con la camiseta blanquiverde, quedaría salvo sorpresa en el banquillo de la suplencia. Ahí podría haber pronto novedades procedentes de la enfermería. Iván Rodríguez está repuesto y Adri Castellano -el único futbolista que no ha podido aún debutar- deja buenas sensaciones en los entrenamientos.

El retorno a Sanlúcar de Kike Márquez

Su figura será uno de los centros de atención en El Palmar, un estadio en el que brilló en sus comienzos y en el que despachó hace una década una temporada para el recuerdo en la extinta Segunda B. Kike Márquez, un icono del fútbol en Sanlúcar de Barrameda, volverá a su tierra para competir -no lo ha hecho hasta ahora- contra el club que le alumbró como futbolista.

"Allí nací, me críe y me dieron todo el cariño, será para mí un partido súper especial", dijo el mediapunta blanquiverde en las vísperas a través de los canales oficiales del club. En el partido que fue aplazado en su día no podía haber jugado por tener pendiente una sanción. Ahora, una vez cumplida, el destino le ha colocado en un escenario de alto voltaje sentimental. "Iremos a hacer nuestro partido", ha apuntado Márquez, que va con el brazalete de capitán del Córdoba.

La zona de 'play off', una realidad al alcance

Desde marzo no pisa el Córdoba CF la zona de play off. En la segunda vuelta de la temporada pasada experimentó una caída libre que le dejó finalmente en la novena plaza de la Liga, fuera de la pelea por el ascenso y hasta sin billete para la Copa del Rey después de casi un cuarto de siglo disputándola cada año.

El reto marcado por el Córdoba CF es hacer un "nueve de nueve" en siete días que le haga tomar posesión de uno de los cotizados cinco primeros puestos y, una vez ahí, defenderlo al límite. El primer episodio de este asalto a la cumbre a cámara rápida no le pudo salir mejor: el 1-6 al Atleti B supone igualar su mejor resultado fuera de casa en 70 años. Los tres puntos en Sanlúcar le meterían en quinto puesto, a un punto del cuarto, que es el Antequera. Y los malagueños visitarían el sábado El Arcángel, que puede ser una olla hirviendo.

El surtidor desde unas bandas al alza

Los extremos están viviendo un momento dulce de manera simultánea, lo que está haciendo que el Córdoba CF se beneficie para generar situaciones de gol. En la izquierda, Simo Bouzaidi y Adilson Mendes se están alternando con un alto rendimiento de ambos. El marroquí encara y asiste; el portugués anda, además, fino con el gol. Marcó un par de ellos al Atlético y se reivindicó de nuevo.

El caso de Cristian Carracedo está siendo espectacular. El de Hospitalet está llegando a los niveles que tuvo hace dos cursos en el Linares, al que lideró para llegar a los play offs finales por el ascenso. Es el máximo asistente en esta temporada de toda la Primera Federación, con siete asistencias, según datos ofrecidos por Pedro González (@Peter26582), y ha participado en el 34,8% de los goles del Córdoba CF, además de ser el primer jugador en la corta historia de la categoría en llegar a siete asistencias en las primeras 13 jornadas de Liga. Y eso, jugando un partido menos que el resto. En Sanlúcar se pondrá al día y podrá mejorar aún más sus impresionantes cifras.