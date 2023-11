Kike Márquez y el cóctel del Córdoba CF: el 'play off' se esconde en Sanlúcar

El destino ha querido montar un escenario cargado de simbolismo y pasiones, un cóctel que tiene al Córdoba CF y a su capitán, Kike Márquez, debajo del foco y con un papel protagonista. El azar del calendario de la Primera Federación, una sanción por expulsión, un aplazamiento forzoso por la borrasca Bernard, un cambio de fecha salpicado por la polémica... La cuestión es que este miércoles, a partir de las cuatro de la tarde, se jugará un Atlético Sanluqueño-Córdoba CF en el Estadio El Palmar y que ahí, después de diez años sin hacerlo, estará Kike Márquez enfrentándose al equipo que le alumbró como futbolista.

"Soy de allí, he nacido allí, me he criado allí y me han cuidado desde bien pequeño en esa casa", ha indicado Kike Márquez a través de los canales oficiales del club. "Para mí es un día muy especial porque son muchos años ya los que llevo sin jugar allí y tengo muchas ganas. Entre unas cosas y otras en estos años no me podido visitar mi casa", expone el sanluqueño, que califica como "muy bonito y súper especial" la cita liguera intersemanal.

Ahora bien, durante los noventa minutos aparcará el sentimentalismo. "Iremos a hacer nuestro partido, que nos lo pondrán bastante difícil, para conseguir meternos en las plazas de play off", resalta el mediapunta cordobesista.

Lo que parecía imposible

Márquez estaba fuera de la lista de convocados para el choque que debían disputar el Atlético Sanluqueño y el Córdoba CF el pasado octubre. El punta tenía que cumplir la sanción impuesta por el comité de competición de la RFEF después de ver la tarjeta roja por una entrada a un rival durante el partido ante el Mérida. Kike se retiró fuera de sí, frustrado al máximo -dejaba a su equipo en inferioridad en los primeros minutos- y rajándose la camiseta antes de patear un bote de agua en la zona de banquillos. Su tempestuosa salida del césped quedó endulzada por la victoria de los suyos (2-1), pero él tenía el arresto asegurado para la jornada siguiente. Y el viaje era, curiosamente, a su pueblo: Sanlúcar de Barrameda.

¿Qué ocurrió? No hubo fútbol ese día en El Palmar. El temporal de lluvia y viento provocó el aplazamiento del partido y la expedición del Córdoba CF, en una tarde-noche accidentada, regresó a casa a la espera de acontecimientos. La propuesta del 22 de noviembre fue la que recibió el visto bueno de la RFEF, que no estimó la petición sanluqueña de trasladar la fecha en el calendario hasta diciembre. Hay partido... y se las trae.

¿Qué se juegan? A día de hoy, el duelo en El Palmar es relevante para ambos equipos. Si el Córdoba CF logra la victoria, se pondrá en órbita de modo claro: sube a la quinta plaza con 23 puntos y se queda a uno del Antequera, que es cuarto y visitará el sábado El Arcángel. No hace falta comentar mucho más. El Sanluqueño, que perdió el fin de semana en el Colombino ante el Recre (1-0) y ya cambió hace seis jornadas de entrenador -ahora lo lleva Abel Segovia, que suplió a Antonio Iriondo-, está en el límite de los puestos de descenso. Habrá picante en el campo.

Kike Márquez llega con el equipo enrachado -una sola derrota en las últimas ocho citas-, con la efervescencia de una histórica goleada por 1-6 ante el Atlético B y una posibilidad real de pisar un territorio vedado desde hace muchos meses, demasiados para una entidad con el peso del Córdoba CF. El capitán, que se tomó el cargo con extraordinaria fogosidad -lleva cuatro amarillas y dos rojas en nueve partidos jugados, una auténtica barbaridad y unos datos inéditos en su trayectoria-, se encontrará con una situación estimulante.

Una década después en Sanlúcar

Enrique Márquez Climent pateó su primera pelota en su pueblo y en el Sanluqueño dejó destellos de calidad que le convirtieron en pieza apetecible por canteras de clubs más potentes. Siendo juvenil pasó por el Villarreal y el Almería, recalando después en el Recreativo de Huelva y el filial del Real Betis, del que previo paso efímero por el Getafe regresó al Atlético Sanluqueño. En la temporada 2012-13, con 23 años, despachó un año excelente en Segunda B: 35 partidos, 10 goles... y rumbo al Cádiz. Nunca volvió a jugar con los colores del Sanluqueño.

Cádiz, Racing de Ferrol, Marbella, Extremadura, Albacete y Córdoba fueron las escalas de su trayectoria profesional. Tiene 34 años y lo de jugar como adversario en El Palmar en un partido oficial ha resultado una cuestión imposible. La última vez que su equipo coincidió en la Liga con el Sanluqueño fue en la 21-22. Estaba en el Albacete, con el que se enfrentó en el Carlos Belmonte ante el equipo de su tierra, que salió goleado por 4-0 con un tanto firmado por el propio Márquez.

A Sanlúcar no fue porque en la primera vuelta estuvo enrolado en el Extremadura, del otro grupo, del que salió en el mercado invernal por la desaparición del club de Almendralejo por los impagos. Esta vez tendrá un regreso a casa de lo más singular: capitán del adversario y jugándose la entrada en la zona de play off casi nueve meses después.