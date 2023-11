El Córdoba CF iguala su mejor goleada lejos de casa en 70 años

El Córdoba CF volvió a la senda de la victoria, este sábado, en el Cerro del Espino, ante el Atlético de Madrid B. Y lo hizo a lo grande, ya que no todos los días se consigue anotar media docena de goles y, menos, lejos de casa. Los dos dobletes de Antonio Casas y Adilson, así como los tantos de Carlos García y Christian Carracedo suponen, de hecho, un hito en los 70 años de historia del conjunto blanquiverde.

El precedente, en abril de 1994

Hacía 30 años que el Córdoba CF no lograba anotar seis goles en un encuentro, concretamente, desde el 17 de abril de 1994, cuando el conjunto blanquiverde firmó otro set (1-6) en el Campo de San Fernando de Estepona, según datos ofrecidos por @LaLigaennumeros. Entonces, un Córdoba CF entrenado por Juan Verdugo barrió del campo a un modesto conjunto esteponero en el que militaba el excordobesista Alfonso Espejo y con seis goles, dos de ellos anotados por José Luis Loreto, mientras que los otros cuatro fueron firmados por Cuxart, Algar, Valentín y Paco Pérez.

Arbitrado por Abilio Caetano Bueno, colegiado que había caído desde la Primera División (1991-92) hasta la Segunda División B, el encuentro entre esteponeros y cordobeses se disputaba en la jornada 36 de la campaña 1993-94, la del estreno oficial de El Arcángel como nuevo campo blanquiverde. No tenía trascendencia alguna el choque. El CD Estepona estaba desahuciado y perdería la categoría dos semanas después, mientras que el Córdoba CF firmaba una de aquellas campañas de reiterado fracaso en la categoría de bronce de fútbol español con hasta tres inquilinos en el banquillo. Juan Verdugo, tercer técnico blanquiverde de la campaña, fue el que se sentó en el banquillo del San Fernando tras sustituir a Álvaro Pérez a siete jornadas del final, mientras que Luis Costa fue el que inició la temporada, durando tan sólo 16 jornadas en el cargo. No sirvió de nada tanto cambio, ya que el Córdoba CF finalizó la Liga en mitad de la tabla, muy alejado de los puestos de privilegio, por lo que la goleada no calentó los ánimos del cordobesismo, lógicamente.

Pero sí que consta como la mayor goleada conseguida por el Córdoba CF lejos de El Arcángel en sus 70 años de historia, por lo que el Córdoba CF de Iván Ania igualó el sábado un registro histórico. Aquel partido de abril de 1994 no tuvo historia, ya que Loreto por partida doble (minutos 19 y 25) abrió el marcador para el Córdoba CF. Nada más regresar de vestuarios, los blanquiverdes abrieron más distancia, con tantos de Algar (min. 48) y Valentín (min. 52), mientras que en la recta final Cuxart (min. 70), que había relevado a Loreto en el minuto 55, y Paco Pérez (min. 85’) cerraron la cuenta para el Córdoba CF. El gol del honor esteponero lo anotó Argüez en el tiempo de descuento.

El récord de precocidad

Se da la circunstancia de que en aquel partido jugó como titular Rafa Carrasco, que viviría aquella 1993-94 como la última temporada en el Córdoba CF y que continúa siendo el futbolista más joven en enfundarse la elástica blanquiverde en los 70 años de historia del club. El centrocampista cordobés debutó con tan sólo 16 años y 82 días en un encuentro contra en Jaén (2-0), en la jornada 36 de la temporada 1979-80, partido en el que fue titular y estuvo 69 minutos sobre el terreno de juego del antiguo campo de La Victoria.

Pero en lo que se refiere al récord goleador del Córdoba CF, el equipo de Iván Ania logró el sábado igualar ese registro histórico de ganar 1-6 lejos de casa y lo hizo en el momento más importante de la campaña para los pupilos del técnico asturiano.